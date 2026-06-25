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'Belum cukup' - Andy Robertson dan Steve Clarke mengakui Skotlandia 'harus pulang' setelah kekalahan memalukan dari Brasil membuat Tartan Army terombang-ambing di Piala Dunia
Clarke mengakui bahwa impiannya untuk tampil di Piala Dunia telah pupus
Clarke tidak segan-segan dalam menilai peluang Skotlandia setelah kekalahan telak di Grup C. Kesalahan di lini belakang dihukum dengan telak oleh Selecao, dengan Vinicius Junior mencetak dua gol dan Matheus Cunha juga mencetak gol untuk mengamankan posisi teratas bagi raksasa Amerika Selatan tersebut. Hasil ini membuat Skotlandia berada di posisi ketiga dengan tiga poin dan selisih gol yang merugikan.
Berbicara setelah pertandingan, Clarke yang tampak kecewa menyatakan: "Jika Anda memberi tim seperti Brasil peluang seperti yang kami berikan kepada mereka dalam pertandingan ini, Anda pasti akan dihukum. Dan itulah yang terjadi. Saya rasa kami mungkin akan pulang. Kami tahu mereka sangat mematikan di sepertiga akhir lapangan dan kami jelas-jelas memberikan dua gol pertama kepada mereka, mungkin juga gol ketiga. Jadi, kami memberikan gol-gol itu kepada mereka, tetapi di sisi lain, mereka juga melewatkan beberapa peluang, dan Angus [Gunn] harus melakukan beberapa penyelamatan bagus. Kami menciptakan satu atau dua peluang, tetapi tidak ada yang benar-benar jelas."
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Prognosis suram dari Robertson
Kapten Andy Robertson juga bersikap pesimistis mengenai peluang Skotlandia untuk menjadi salah satu tim peringkat ketiga terbaik. Meskipun meraih kemenangan 1-0 atas Haiti pada pertandingan grup sebelumnya, kekalahan telak dari Brasil telah sangat merusak selisih gol mereka, sehingga menempatkan tim ini dalam situasi yang tak menentu di Piala Dunia ini, menurut pihak-pihak yang dekat dengan tim.
“Saya rasa itu tidak cukup,” tegas sang kapten. “Saya rasa kami belum berbuat cukup. Waktu yang akan membuktikannya. Mungkin kami salah. Mungkin kami masih punya kesempatan lagi. Beberapa hari ke depan akan terasa mengerikan dan panjang. Inilah situasi yang kami ciptakan sendiri. Kami harus menghadapinya.”
Kelemahan teknis terungkap saat menghadapi lawan-lawan kelas atas
Kekalahan tersebut menyoroti kesenjangan kualitas yang signifikan antara kedua negara. Meskipun Skotlandia berjuang keras, mereka kekurangan sentuhan kreatif untuk menembus pertahanan Brasil yang kokoh. John McGinn tetap menjadi satu-satunya pemain Skotlandia yang mencetak gol di turnamen ini sejauh ini, setelah golnya melawan Haiti, sementara tim tersebut kesulitan menciptakan ancaman serangan yang berarti saat menghadapi Maroko maupun Brasil.
Clarke mengakui bahwa ia kecewa atas penampilan para pemainnya, namun ia juga menyoroti pelajaran yang harus dipetik: "Saya kecewa untuk mereka karena mereka tidak mencapai level yang sebenarnya bisa mereka raih. Saya rasa kita semua tahu itu. Siapa pun yang telah menyaksikan tim ini selama beberapa tahun terakhir tahu bahwa kami belum mencapai level yang sebenarnya bisa kami raih. Saya rasa ketika Anda melihat kekuatan fisik, daya gedor, dan teknik baik dari Maroko maupun Brasil, Anda bisa melihat bahwa kami harus melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Kami harus berusaha lebih baik dalam membina pemain muda yang mampu bersinar di panggung dunia."
- Getty Images Sport
Penantian yang panjang dalam ketidakpastian di AS
Karena nasib mereka sudah tidak lagi berada di tangan mereka sendiri, Tartan Army kini harus menunggu hasil pertandingan grup lainnya selesai. Secara statistik, peluang mereka untuk lolos menurun drastis menyusul hasil pertandingan di tempat lain, sehingga para suporter yang datang jauh-jauh ke sana pun bertanya-tanya apakah petualangan mereka di Amerika ini akan berakhir lebih awal.
Ketika ditanya apakah ia memiliki pesan untuk para penggemar di AS, Clarke menjawab: "Saya tidak yakin itu termasuk dalam tugas saya sebagai pelatih kepala. Para penggemar luar biasa, mereka benar-benar hebat. Dan jangan lupa bahwa kelompok pemain inilah yang membawa para penggemar ini ke Amerika, kelompok pemain inilah yang lolos kualifikasi. Itulah mengapa para jurnalis Skotlandia ada di sini. Jika tidak, kami akan terus duduk di sofa, menonton Piala Dunia tanpa Skotlandia. Jadi, para penggemar menghargai apa yang telah dilakukan kelompok pemain ini untuk mereka. Mereka telah menikmati waktu yang luar biasa, mereka adalah duta besar yang hebat bagi negara ini, tetapi mereka tidak akan berada di sini tanpa kelompok pemain tersebut, dan menurut saya, itu adalah poin yang sangat penting."