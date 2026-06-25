'Belum cukup' - Andy Robertson dan Steve Clarke mengakui Skotlandia 'harus pulang' setelah kekalahan memalukan dari Brasil membuat Tartan Army terombang-ambing di Piala Dunia

Clarke tidak segan-segan dalam menilai peluang Skotlandia setelah kekalahan telak di Grup C. Kesalahan di lini belakang dihukum dengan telak oleh Selecao, dengan Vinicius Junior mencetak dua gol dan Matheus Cunha juga mencetak gol untuk mengamankan posisi teratas bagi raksasa Amerika Selatan tersebut. Hasil ini membuat Skotlandia berada di posisi ketiga dengan tiga poin dan selisih gol yang merugikan.

Berbicara setelah pertandingan, Clarke yang tampak kecewa menyatakan: "Jika Anda memberi tim seperti Brasil peluang seperti yang kami berikan kepada mereka dalam pertandingan ini, Anda pasti akan dihukum. Dan itulah yang terjadi. Saya rasa kami mungkin akan pulang. Kami tahu mereka sangat mematikan di sepertiga akhir lapangan dan kami jelas-jelas memberikan dua gol pertama kepada mereka, mungkin juga gol ketiga. Jadi, kami memberikan gol-gol itu kepada mereka, tetapi di sisi lain, mereka juga melewatkan beberapa peluang, dan Angus [Gunn] harus melakukan beberapa penyelamatan bagus. Kami menciptakan satu atau dua peluang, tetapi tidak ada yang benar-benar jelas."