Belum berakhir! Pep Guardiola menegaskan kepada Man City bahwa mereka harus memenangkan SETIAP pertandingan, atau Arsenal akan dinobatkan sebagai juara Liga Premier
Kota itu merangkak naik ke puncak
City kembali memuncaki klasemen Liga Premier pada Rabu malam setelah meraih kemenangan 1-0 yang penuh perjuangan atas Burnley di Turf Moor. Erling Haaland menjadi pahlawan kemenangan tersebut, mencetak gol tunggal pada menit kelima untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 11 pertandingan. Hasil ini membuat Burnley terdegradasi ke Championship dan memungkinkan City akhirnya menyalip Arsenal berdasarkan selisih gol, setelah secara dramatis mengejar ketertinggalan sembilan poin dalam waktu kurang dari dua pekan.
Guardiola menuntut kesempurnaan mutlak
Meskipun City kini menduduki peringkat pertama untuk pertama kalinya sejak pekan pembuka, Guardiola tidak menipu diri sendiri mengenai sulitnya tugas yang menanti. Ia mengakui beban fisik akibat jadwal yang padat, namun menekankan bahwa ruang untuk kesalahan kini telah benar-benar lenyap.
Merenungkan kemenangan yang melelahkan di Turf Moor dan tuntutan untuk pekan-pekan terakhir musim ini, Guardiola berkata: “Sekarang kami memiliki Piala FA dan setelah itu ada lima pertandingan. Satu-satunya peluang untuk meraih gelar adalah dengan memenangkan semua pertandingan. Pertandingan hari Minggu [melawan Arsenal] sangat menuntut. Tidak mudah setelah tiga hari, tetapi di Liga Premier Anda harus menyesuaikan diri. Kami sudah terbiasa melakukannya. Kami bertanding dengan sangat baik, kami menampilkan permainan yang sangat bagus, tapi sayang sekali peluang-peluang yang kami miliki.”
Kebuntuan di puncak
Persaingan perebutan gelar juara telah mencapai tingkat kesetaraan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan City dan Arsenal saat ini sama-sama mengoleksi 70 poin dan selisih gol yang identik, yakni 37. City hanya unggul karena telah mencetak 66 gol, dibandingkan dengan 63 gol yang dicetak oleh tim asuhan Mikel Arteta, yang menunjukkan betapa setiap serangan bisa menjadi penentu. Secara statistik, klub berada dalam posisi yang kuat, karena City belum pernah gagal memenangkan liga setelah memimpin klasemen sejak Matchday 33.
Tuntutan tiga dakwaan tetap dilanjutkan
City harus menunda sementara ambisi mereka di liga sambil mempersiapkan diri untuk pertandingan semifinal Piala FA yang sangat krusial melawan Southampton pada Sabtu ini. Jeda dari kompetisi papan atas ini memberi Arsenal kesempatan untuk merebut kembali posisi puncak saat mereka menjamu Newcastle United pada hari yang sama. Dengan City tengah menghadapi tekanan hebat di dua kompetisi sekaligus, skuad asuhan Guardiola harus menunjukkan ketangguhan yang menjadi ciri khas mereka untuk memastikan tetap berada di jalur menuju potensi treble domestik menjelang akhir musim.