Belum berakhir! Pep Guardiola menegaskan kepada Man City bahwa mereka harus memenangkan SETIAP pertandingan, atau Arsenal akan dinobatkan sebagai juara Liga Premier

Meskipun City kini menduduki peringkat pertama untuk pertama kalinya sejak pekan pembuka, Guardiola tidak menipu diri sendiri mengenai sulitnya tugas yang menanti. Ia mengakui beban fisik akibat jadwal yang padat, namun menekankan bahwa ruang untuk kesalahan kini telah benar-benar lenyap.

Merenungkan kemenangan yang melelahkan di Turf Moor dan tuntutan untuk pekan-pekan terakhir musim ini, Guardiola berkata: “Sekarang kami memiliki Piala FA dan setelah itu ada lima pertandingan. Satu-satunya peluang untuk meraih gelar adalah dengan memenangkan semua pertandingan. Pertandingan hari Minggu [melawan Arsenal] sangat menuntut. Tidak mudah setelah tiga hari, tetapi di Liga Premier Anda harus menyesuaikan diri. Kami sudah terbiasa melakukannya. Kami bertanding dengan sangat baik, kami menampilkan permainan yang sangat bagus, tapi sayang sekali peluang-peluang yang kami miliki.”