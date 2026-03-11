Diterjemahkan oleh
Belum ada tim yang pernah mencapai hal ini di Liga Champions! Bayer Leverkusen merayakan kemenangan yang pahit melawan Arsenal, namun tetap merasa kesal
Setelah sorak-sorai yang meriah, sang "anak yang hilang" tidak merasa senang, karena pemain tim nasional itu telah merusak posisi awal yang lebih baik bagi mantan klubnya, Bayer Leverkusen, dalam perjalanan menuju babak berikutnya Liga Champions yang dinantikan. Pasalnya, Havertz mencetak gol untuk Arsenal dalam pertandingan babak 16 besar pertama melalui tendangan penalti yang kontroversial di menit-menit akhir untuk menyamakan kedudukan 1-1 (0-0) saat bertemu kembali dengan Bayer.
"Itu sangat, sangat sedikit," kata Robert Andrich dari Leverkusen kepada DAZN, tetapi asisten video tidak menerima keputusan wasit Umut Meler: "Itu tidak cukup." Hasil imbang ini terasa "sedikit mengecewakan", kata Andrich, yang membawa timnya memimpin tak lama setelah jeda: "Tapi minggu depan kami masih punya peluang." Dan Havertz berkata: "Saya senang bisa bermain, senang bisa mencetak gol, tapi tentu saja saya turut prihatin dengan Leverkusen. Tapi begitulah sepak bola."
Bayer secara mengesankan menahan FC Arsenal yang tampaknya sangat kuat dan masih memiliki peluang bagus untuk mencapai perempat final Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 24 tahun, meskipun klub Bundesliga itu baru terlambat kehilangan posisi yang sangat baik untuk pertandingan leg kedua.
- Getty Images
Penalti kontroversial untuk Arsenal
Namun demikian: Pada Selasa mendatang (pukul 21.00) di London, segalanya masih terbuka setelah penampilan berani dari runner-up Jerman. Keunggulan yang dicetak oleh kapten Bayer, Andrich (46'), diimbangi oleh Havertz dari Arsenal dengan sedikit keberuntungan (89'). Sebelumnya, Malik Tillman melakukan pelanggaran terhadap Noni Madueke, dan asisten video mengonfirmasi penalti yang kontroversial tersebut. Terakhir kali klub ini mencapai perempat final Liga Champions adalah pada tahun 2002 - saat itu mereka kalah di final melawan Real Madrid.
Sementara Bayer membangun kepercayaan diri menjelang pertandingan penting melawan FC Bayern pada hari Sabtu, Arsenal untuk pertama kalinya dalam musim Liga Champions ini tidak keluar sebagai pemenang setelah fase liga yang sempurna. Pemain internasional Havertz, yang kembali ke BayArena untuk pertama kalinya sejak kepergiannya pada tahun 2020, masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74.
Arsenal adalah "mungkin tim terbaik di Eropa" dan "tentu saja favorit utama," kata pelatih Bayer Kasper Hjulmand sebelum pertandingan. Namun, ia tidak ingin timnya bersembunyi dari pemimpin klasemen Liga Premier: "Kami sudah bermain sangat baik melawan tim-tim besar. Ini sepak bola. Segalanya mungkin." Namun, timnya berada di bawah tekanan sejak awal.
"Masih ada kesempatan": Hanya Havertz yang menggagalkan kesuksesan Bayer
Terutama Andrich terlihat kewalahan di awal pertandingan. Kapten Bayer itu melakukan dua pelanggaran terhadap penyerang Arsenal Viktor Gyökeres dan mendapat kartu kuning di awal pertandingan. Namun, Bayer kemudian bermain lebih baik, Christian Kofane (7') melakukan tendangan pertama dalam pertandingan tersebut. Arsenal berusaha mengendalikan permainan, Leverkusen bermain kompak dan menunggu peluang untuk melakukan serangan balik cepat.
Kesempatan tersebut hampir dimanfaatkan oleh tim London untuk memimpin: Melalui Gyökeres, bola mendarat di sisi kiri Gabriel Martinelli, yang melakukan tendangan keras yang membentur mistar gawang (20'). Namun, Bayer tidak terpengaruh dan terus memberikan perlawanan yang kuat. Hingga jeda, pertandingan berlangsung seimbang. Ibrahim Maza dari Bayer melakukan tendangan yang melebar ke kiri saat melakukan serangan balik (45'+1).
Tak lama setelah babak kedua dimulai, Leverkusen memimpin: Andrich menyundul bola ke tiang kedua setelah tendangan sudut - dan Arsenal tertinggal untuk pertama kalinya di musim Liga Champions ini. The Gunners mencoba membalas, tetapi tendangan bebas mereka yang biasanya ditakuti pun tidak membuahkan hasil. Dipimpin oleh Exequiel Palacios yang tampil gemilang, Bayer mempertahankan keunggulan mereka dengan penuh semangat - kemudian Havertz mencetak gol.