Belum ada tim yang pernah mencapai hal ini di Liga Champions! Bayer Leverkusen merayakan kemenangan yang pahit melawan Arsenal, namun tetap merasa kesal

Setelah sorak-sorai yang meriah, sang "anak yang hilang" tidak merasa senang, karena pemain tim nasional itu telah merusak posisi awal yang lebih baik bagi mantan klubnya, Bayer Leverkusen, dalam perjalanan menuju babak berikutnya Liga Champions yang dinantikan. Pasalnya, Havertz mencetak gol untuk Arsenal dalam pertandingan babak 16 besar pertama melalui tendangan penalti yang kontroversial di menit-menit akhir untuk menyamakan kedudukan 1-1 (0-0) saat bertemu kembali dengan Bayer.

"Itu sangat, sangat sedikit," kata Robert Andrich dari Leverkusen kepada DAZN, tetapi asisten video tidak menerima keputusan wasit Umut Meler: "Itu tidak cukup." Hasil imbang ini terasa "sedikit mengecewakan", kata Andrich, yang membawa timnya memimpin tak lama setelah jeda: "Tapi minggu depan kami masih punya peluang." Dan Havertz berkata: "Saya senang bisa bermain, senang bisa mencetak gol, tapi tentu saja saya turut prihatin dengan Leverkusen. Tapi begitulah sepak bola."

Bayer secara mengesankan menahan FC Arsenal yang tampaknya sangat kuat dan masih memiliki peluang bagus untuk mencapai perempat final Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 24 tahun, meskipun klub Bundesliga itu baru terlambat kehilangan posisi yang sangat baik untuk pertandingan leg kedua.