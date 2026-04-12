Dalam 24 pertandingan resmi hingga saat ini, Darvich telah mencetak sembilan gol, memberikan tiga assist, dan dengan demikian turut berperan besar dalam memastikan tim cadangan VfB tetap bermain di divisi ketiga pada musim mendatang. Penampilannya tersebut pun tidak luput dari perhatian pelatih Sebastian Hoeneß.

"Noah tampil sangat baik di tim cadangan. Dan saya tetap berpendapat bahwa bermain di sana dan mengumpulkan menit bermain akan terus bermanfaat baginya," kata pelatih VfB tersebut baru-baru ini dalam konferensi pers dan menekankan: "Perkembangannya benar-benar sangat baik. Saya yakin, kami akan terus menikmati kontribusinya di masa depan."

Hoeneß juga tidak menampik kemungkinan peminjaman. "Mungkin saja kami akan memberinya kesempatan untuk bermain di level yang lebih tinggi di tempat lain pada musim depan."