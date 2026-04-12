Menurut informasi dari Stuttgarter Nachrichten, Darvich kemungkinan akan meninggalkan VfB setelah musim ini berakhir. Setidaknya untuk saat ini.
Belum ada pertandingan untuk para pemain profesional! Tampaknya kemungkinan besar pemain baru VfB Stuttgart yang didatangkan pada musim panas akan hengkang
Dengan demikian, peminjaman ke klub divisi dua dianggap sebagai opsi yang realistis bagi pemain serang berusia 19 tahun ini untuk mendapatkan pengalaman bertanding yang sangat dibutuhkannya. Laporan tersebut tidak menyebutkan tujuan transfer yang konkret. Namun, Darvich pasti memiliki peluang di Bundesliga 2.
Setelah pemain berbakat ini pindah dari FC Barcelona ke Neckar musim panas lalu dengan nilai transfer sekitar satu juta euro, Darvich memang belum pernah diturunkan untuk tim utama dan hanya masuk dalam skuad pada pertandingan hari ke-2 melawan Gladbach. Namun, ia berhasil tampil meyakinkan untuk tim cadangan di Liga 3.
Hoeneß sangat puas dengan perkembangan Darvich
Dalam 24 pertandingan resmi hingga saat ini, Darvich telah mencetak sembilan gol, memberikan tiga assist, dan dengan demikian turut berperan besar dalam memastikan tim cadangan VfB tetap bermain di divisi ketiga pada musim mendatang. Penampilannya tersebut pun tidak luput dari perhatian pelatih Sebastian Hoeneß.
"Noah tampil sangat baik di tim cadangan. Dan saya tetap berpendapat bahwa bermain di sana dan mengumpulkan menit bermain akan terus bermanfaat baginya," kata pelatih VfB tersebut baru-baru ini dalam konferensi pers dan menekankan: "Perkembangannya benar-benar sangat baik. Saya yakin, kami akan terus menikmati kontribusinya di masa depan."
Hoeneß juga tidak menampik kemungkinan peminjaman. "Mungkin saja kami akan memberinya kesempatan untuk bermain di level yang lebih tinggi di tempat lain pada musim depan."
Darvich memimpin tim U-17 Jerman sebagai kapten dan membawa mereka meraih gelar juara Kejuaraan Eropa dan Piala Dunia
Darvich mulai dikenal luas oleh publik terutama berkat penampilannya bersama tim nasional U-17 Jerman pada tahun 2023, saat ia memimpin tim muda DFB sebagai kapten untuk meraih gelar juara Kejuaraan Eropa, dan beberapa bulan kemudian juga gelar juara Piala Dunia. Di sela-sela itu, Darvich mengambil langkah berani dengan pindah dari SC Freiburg ke FC Barcelona.
Bahkan, ia sempat mengikuti pertandingan uji coba bersama Barca sebagai bagian dari skuad bintang yang dipimpin Robert Lewandowski. "Barcelona adalah petualangan besar. Rasanya seperti di film," kata Darvich setelah pindah ke VfB Stuttgart mengenai dua tahun kariernya bersama klub Catalan tersebut. Namun, ia belum sempat tampil dalam pertandingan resmi. Hal yang sama juga terjadi hingga saat ini di Stuttgart.