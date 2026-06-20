Turki secara mengejutkan tersingkir lebih awal dari Piala Dunia 2026 setelah kalah 0-1 dari Paraguay, dan kesedihan pun melanda. Meskipun mungkin hanya menjadi penghiburan kecil, bek Abdülkerim Bardakci setidaknya berhasil mencetak rekor baru di Piala Dunia.
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Belum ada pemain yang pernah melakukannya! Bintang Turki mencetak rekor luar biasa meski tersingkir dari Piala Dunia dan mengungguli mantan pemain FC Bayern München
Menurut penyedia data Opta, bek tengah Galatasaray tersebut melakukan total 98 umpan dalam laga melawan tim asal Amerika Selatan tersebut, dan semua umpan yang dicobanya berhasil sampai ke rekan setimnya. Hal ini setara dengan tingkat keberhasilan umpan sebesar 100 persen.
Selain itu, pemain berusia 31 tahun ini juga menjadi pemain yang melepaskan umpan terbanyak dengan tingkat keberhasilan 100 persen. Ini merupakan angka terbaik sejak pencatatan data dimulai pada Piala Dunia 1966 di Inggris.
Bardakci memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh pemain Amerika Serikat, Chris Richards. Mantan pemain FC Bayern München yang kini bermain untuk Crystal Palace di Liga Premier itu berhasil mengirimkan 84 dari 84 operan dengan akurat dalam pertandingan grup pertama AS – saat menang 4-1 atas: ya, Paraguay.
Piala Dunia 2026: Turki tersingkir, AS juara grup
Setelah kekalahan pada pertandingan pembuka melawan Australia (0:2), Turki tidak lagi memiliki peluang untuk lolos ke babak gugur, karena dalam Piala Dunia, jika terjadi kesamaan poin, yang menjadi penentu bukanlah selisih gol, melainkan hasil head-to-head.
Dan hasil head-to-head tersebut menunjukkan hasil negatif baik melawan Paraguay maupun Australia, yang masing-masing unggul tiga poin dari Turki. Amerika Serikat, dengan enam poin, telah dipastikan sebagai juara grup.