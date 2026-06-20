Belum ada pemain yang pernah melakukannya! Bintang Turki mencetak rekor luar biasa meski tersingkir dari Piala Dunia dan mengungguli mantan pemain FC Bayern München

Menurut penyedia data Opta, bek tengah Galatasaray tersebut melakukan total 98 umpan dalam laga melawan tim asal Amerika Selatan tersebut, dan semua umpan yang dicobanya berhasil sampai ke rekan setimnya. Hal ini setara dengan tingkat keberhasilan umpan sebesar 100 persen.

Selain itu, pemain berusia 31 tahun ini juga menjadi pemain yang melepaskan umpan terbanyak dengan tingkat keberhasilan 100 persen. Ini merupakan angka terbaik sejak pencatatan data dimulai pada Piala Dunia 1966 di Inggris.

Bardakci memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh pemain Amerika Serikat, Chris Richards. Mantan pemain FC Bayern München yang kini bermain untuk Crystal Palace di Liga Premier itu berhasil mengirimkan 84 dari 84 operan dengan akurat dalam pertandingan grup pertama AS – saat menang 4-1 atas: ya, Paraguay.



