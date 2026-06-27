Sudah lebih dari delapan bulan Joshua Kimmich bermain tanpa henti sebagai bek kanan di tim nasional. Maka, sudah saatnya kita mengangkat kembali topik yang selalu menjadi bahan perdebatan dalam sejarah sepak bola Jerman belakangan ini: Bukankah sebaiknya Kimmich kembali ke lini tengah saat pertandingan babak 16 besar Piala Dunia melawan Paraguay pada hari Senin di Foxborough, dekat Boston?
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Belokan berikutnya dalam jalur yang berliku-liku ini tidak masuk akal! Julian Nagelsmann sebaiknya tidak mendengarkan Lothar Matthäus
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Kimmich menampilkan performa yang kuat pada laga pembuka Piala Dunia melawan tim underdog Curacao (7:1) dan menyumbang dua assist. Dalam kemenangan tipis 2:1 atas Pantai Gading, ia menunjukkan kelemahan kecepatan yang sudah diperkirakan saat berhadapan dengan Yan Diomande, dan hal itu turut berkontribusi pada ketertinggalan sementara timnya. Perdebatan pun perlahan mulai memanas. Sejak penampilannya yang kurang efektif dalam tim Jerman yang secara keseluruhan tampil lemah pada kekalahan 1:2 yang mengecewakan (namun tidak relevan secara olahraga) dalam pertandingan grup Piala Dunia ketiga melawan Ekuador, perdebatan tersebut semakin memuncak.
“Tolonglah dia dan pindahkan dia dari posisi belakang itu,” pinta pakar utama Lothar Matthäus di surat kabar Bild, meminta agar Kimmich dipindahkan. Setelah dua tahun tampil gemilang sebagai gelandang pengatur permainan di FC Bayern, pemain berusia 31 tahun itu, menurut Matthäus, “tidak memiliki pengaruh yang saya harapkan dari seorang kapten” saat bermain sebagai bek kanan di tim nasional. Namun, argumen utama untuk mengembalikan Kimmich ke lini tengah—seperti biasanya dalam perdebatan ini—bukanlah penampilannya di posisi bek kanan, melainkan disfungsionalitas duet gelandang tengah Jerman. Tidak diragukan lagi bahwa Kimmich akan memperkaya permainan di lini tengah.
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Tim DFB: Aleksandar Pavlovic menampilkan performa yang mengecewakan di Piala Dunia
Dalam kualifikasi Piala Dunia, Nagelsmann secara konsisten mempercayakan posisi gelandang tengah ganda kepada Leon Goretzka. Aleksandar Pavlovic dan Felix Nmecha, yang saat ini menjadi starter, hampir tidak pernah bermain bersama sebelum turnamen ini, sehingga tidak mengherankan jika mereka masih kurang padu.
Terlepas dari itu, Nmecha menampilkan dua penampilan individu yang sangat kuat di Piala Dunia melawan Curacao dan Pantai Gading. Namun, saat melawan Ekuador, ia melakukan kehilangan bola yang tidak perlu, misalnya tepat sebelum skor menjadi 1-1. Pavlovic tampak lamban dan kurang bersemangat seperti pada dua pertandingan Piala Dunia sebelumnya; ia juga turut andil dalam gol penyama kedudukan tersebut dan, sebagaimana mestinya, diganti saat jeda babak pertama.
Penampilan Pavlovic yang lemah di Piala Dunia ini terasa membingungkan, terutama setelah musim yang bagus bersama FC Bayern. Namun, di München ia memang bermain berdampingan dengan Kimmich. Jika Kimmich benar-benar kembali ke posisi tengah, Nagelsmann harus mengorbankan Pavlovic atau Nmecha. Berdasarkan pengalaman di FC Bayern, pada dasarnya segalanya mendukung duet Kimmich/Pavlovic. Namun, menempatkan Nmecha di bangku cadangan hampir tidak dapat dibenarkan setelah dua penampilan gemilangnya, ditambah dengan kesan yang ditunjukkan Pavlovic sejauh ini di Piala Dunia ini. Sementara itu, Kimmich dan Nmecha sama sekali belum pernah bermain bersama sebagai gelandang tengah.
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Alternatif apa saja yang dimiliki Julian Nagelsmann untuk posisi bek sayap?
Masalah terbesar jika Kimmich dipindahkan adalah posisi bek kanan yang akan kosong. Selama bertahun-tahun, Jerman tidak memiliki bek sayap yang menonjol, apalagi dua orang. Nathaniel Brown tampil cukup baik sebagai bek kiri dalam dua pertandingan pertama, namun ia harus absen saat melawan Ekuador karena masalah pada betisnya. Penggantinya, David Raum, yang masih menjadi pilihan utama pada babak kualifikasi, memang menghidupkan serangan Jerman dengan umpan silangnya, namun tampil goyah saat bertahan. Bagaimanapun, ia tidak menunjukkan performa yang cukup meyakinkan untuk tetap berada di starting eleven. Jika Nagelsmann memindahkan Kimmich ke posisi bek kanan, ada dua opsi yang cukup realistis dengan skuad saat ini.
Opsi 1: Ia mempertahankan Raum di starting eleven dan menurunkan Brown—yang menurut pelatih timnas Jerman diharapkan sudah siap bermain kembali pada babak 16 besar—sebagai bek kanan. Di posisi itu, ia memang sesekali bermain untuk Eintracht Frankfurt pada musim lalu, namun belum pernah di tim nasional. Melakukan eksperimen ini dalam pertandingan sistem gugur Piala Dunia akan mendekati tindakan bunuh diri. Setidaknya, hal ini akan mengatasi masalah kecepatan. Dalam hal ini, Brown memang tak perlu diragukan lagi. Dengan kecepatan tertinggi 35,78 km/jam, ia menjadi pemain kesebelas tercepat di Bundesliga musim lalu. Raum mencapai 34,63 km/jam, sedangkan Kimmich hanya 33,08 km/jam (peringkat ke-242 di klasemen Bundesliga).
Opsi 2: Kebangkitan kembali formasi yang telah teruji pada gelar Piala Dunia 2014, yang disebut “pertahanan banteng”, dengan seorang bek tengah ditempatkan di sayap. Saat itu, Bendikt Höwedes bertugas di sisi kiri; kali ini, Waldemar Anton atau Malick Thiaw harus ditempatkan di sisi kanan. Anton bahkan lebih lambat daripada Kimmich, sedangkan Thiaw memiliki kecepatan yang solid. Permainan ofensif pasti akan terganggu akibat perubahan formasi semacam ini, dan pola permainan yang biasa digunakan tidak akan lagi efektif. Hal serupa juga akan terjadi jika menggunakan formasi lima bek. Dalam kasus ini, Nagelsmann juga harus melakukan perubahan besar-besaran, yang tampaknya sangat tidak mungkin dilakukan.
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Julian Nagelsmann: "Saat ini tidak ada rencana untuk pindah"
Memang, pada prinsipnya ada alasan yang kuat bagi Nagelsmann untuk menuruti permintaan Matthäus dan memindahkan Kimmich ke lini tengah. Namun, dalam situasi saat ini, kerugian dan ketidakpastiannya lebih besar. Faktanya, masalah hanya akan berpindah tempat. Baik di lini tengah maupun di bek kanan, timnas Jerman akan menghadapi formasi yang sama sekali belum teruji. Pada saat yang sama, dengan langkah ini, Nagelsmann secara tiba-tiba akan mengabaikan pertimbangan yang telah ia lakukan selama berbulan-bulan terkait turnamen dan penyusunan skuad, sehingga secara keseluruhan pekerjaannya akan terlihat sangat buruk.
Segera setelah kekalahan melawan Ekuador, pelatih timnas Jerman itu menampik kemungkinan pemindahan posisi Kimmich, namun ia tetap menyisakan celah dalam pilihan kata-katanya. “Saya tidak ingin kehilangan Felix dan Pavlo,” jelasnya, lalu menambahkan dengan nada yang sedikit dihaluskan bahwa “mereka bermain dengan baik.” Dan lanjutnya: “Dalam sepak bola, tidak ada yang bisa dikesampingkan, tetapi pergantian posisi saat ini tidak direncanakan.”
Sejarah mengajarkan bahwa kita tidak boleh terlalu memercayai kata-kata Nagelsmann semacam itu. Sejak menjabat, pelatih timnas Jerman ini (tidak hanya) dalam hal Kimmich telah mengambil langkah yang tidak konsisten. Pada musim gugur 2023, ia awalnya menempatkannya di lini tengah, lalu memindahkannya ke posisi bek kanan menjelang Kejuaraan Eropa di kandang sendiri. Kimmich pun bermain di posisi itu selama beberapa bulan berikutnya, sebelum Nagelsmann tiba-tiba mengumumkan pada Juli 2025: “Saat ini, dia kembali ke posisi nomor enam.” Perubahan hanya akan terjadi jika para bek kanan alternatif “gagal total”.
Kimmich sendiri saat itu mengakui bahwa ia “terkejut” dengan keputusan Nagelsmann tersebut, namun ia senang bisa kembali ke posisi tengah: “Saya merasa bisa lebih memaksimalkan kekuatan saya di sana.” Pada laga pembuka kualifikasi Piala Dunia, timnas Jerman menelan kekalahan 0-2 di Slovakia dengan penampilan bencana dari bek kanan Nnamdi Collins. Pada fase pertandingan internasional bulan Oktober, Kimmich kembali ke posisi bek kanan.