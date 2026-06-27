Belokan berikutnya dalam jalur yang berliku-liku ini tidak masuk akal! Julian Nagelsmann sebaiknya tidak mendengarkan Lothar Matthäus

Masalah terbesar jika Kimmich dipindahkan adalah posisi bek kanan yang akan kosong. Selama bertahun-tahun, Jerman tidak memiliki bek sayap yang menonjol, apalagi dua orang. Nathaniel Brown tampil cukup baik sebagai bek kiri dalam dua pertandingan pertama, namun ia harus absen saat melawan Ekuador karena masalah pada betisnya. Penggantinya, David Raum, yang masih menjadi pilihan utama pada babak kualifikasi, memang menghidupkan serangan Jerman dengan umpan silangnya, namun tampil goyah saat bertahan. Bagaimanapun, ia tidak menunjukkan performa yang cukup meyakinkan untuk tetap berada di starting eleven. Jika Nagelsmann memindahkan Kimmich ke posisi bek kanan, ada dua opsi yang cukup realistis dengan skuad saat ini.

Opsi 1: Ia mempertahankan Raum di starting eleven dan menurunkan Brown—yang menurut pelatih timnas Jerman diharapkan sudah siap bermain kembali pada babak 16 besar—sebagai bek kanan. Di posisi itu, ia memang sesekali bermain untuk Eintracht Frankfurt pada musim lalu, namun belum pernah di tim nasional. Melakukan eksperimen ini dalam pertandingan sistem gugur Piala Dunia akan mendekati tindakan bunuh diri. Setidaknya, hal ini akan mengatasi masalah kecepatan. Dalam hal ini, Brown memang tak perlu diragukan lagi. Dengan kecepatan tertinggi 35,78 km/jam, ia menjadi pemain kesebelas tercepat di Bundesliga musim lalu. Raum mencapai 34,63 km/jam, sedangkan Kimmich hanya 33,08 km/jam (peringkat ke-242 di klasemen Bundesliga).

Opsi 2: Kebangkitan kembali formasi yang telah teruji pada gelar Piala Dunia 2014, yang disebut “pertahanan banteng”, dengan seorang bek tengah ditempatkan di sayap. Saat itu, Bendikt Höwedes bertugas di sisi kiri; kali ini, Waldemar Anton atau Malick Thiaw harus ditempatkan di sisi kanan. Anton bahkan lebih lambat daripada Kimmich, sedangkan Thiaw memiliki kecepatan yang solid. Permainan ofensif pasti akan terganggu akibat perubahan formasi semacam ini, dan pola permainan yang biasa digunakan tidak akan lagi efektif. Hal serupa juga akan terjadi jika menggunakan formasi lima bek. Dalam kasus ini, Nagelsmann juga harus melakukan perubahan besar-besaran, yang tampaknya sangat tidak mungkin dilakukan.