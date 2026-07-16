Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Jude Bellingham England 2:1Getty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Bellingham meredakan kontroversi: "Tidak ada masalah dengan Messi, merupakan suatu kehormatan bisa berhadapan dengannya"

England
World Cup
J. Bellingham

Pemain bernomor punggung 10 tim nasional Inggris mengomentari dugaan perselisihan dengan Messi selama pertandingan melawan Argentina

Setelah pertandingan semifinal Piala Dunia yang dimenangkan Argentina atas Inggris dengan skor 2-1 setelah sempat tertinggal, Jude Bellingham angkat bicara mengenai dugaan ketegangan antara dirinya dan Lionel Messi di lapangan Atlanta Stadium, tempat pertandingan tersebut berlangsung: "Tidak ada masalah sama sekali dengan Messi. Kami hanya membicarakan tentang tendangan yang diblok, sebenarnya tidak ada yang salah."


  • Bellingham menambahkan: "Saya yakin semua orang akan mengulasnya dan membesar-besarkannya, tapi bagi saya tidak ada apa-apa."


    Bagi saya, berhadapan dengan Leo adalah suatu kehormatan,” tutup pemain bernomor punggung 10 tim nasional Inggris itu.


    • Iklan

    SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
World Cup
France crest
France
FRA
England crest
England
ENG