Setelah pertandingan semifinal Piala Dunia yang dimenangkan Argentina atas Inggris dengan skor 2-1 setelah sempat tertinggal, Jude Bellingham angkat bicara mengenai dugaan ketegangan antara dirinya dan Lionel Messi di lapangan Atlanta Stadium, tempat pertandingan tersebut berlangsung: "Tidak ada masalah sama sekali dengan Messi. Kami hanya membicarakan tentang tendangan yang diblok, sebenarnya tidak ada yang salah."
Getty Images
Diterjemahkan oleh
Bellingham meredakan kontroversi: "Tidak ada masalah dengan Messi, merupakan suatu kehormatan bisa berhadapan dengannya"
Bellingham menambahkan: "Saya yakin semua orang akan mengulasnya dan membesar-besarkannya, tapi bagi saya tidak ada apa-apa."
“Bagi saya, berhadapan dengan Leo adalah suatu kehormatan,” tutup pemain bernomor punggung 10 tim nasional Inggris itu.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami