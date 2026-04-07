Tiago Petarš bersiap memimpin susunan pemain inti Real Madrid saat menghadapi Bayern Munich pada Selasa malam ini, dalam laga perempat final Liga Champions. Pemain berusia 18 tahun ini telah menjadi sosok yang tak tergantikan dalam skuad Los Blancos, hingga slogan yang berkibar di dalam Stadion Bernabéu adalah "Tiago dan 10 orang lainnya".
Bellingham dalam bahaya... Bagaimana sang "anak ajaib" itu berhasil mengacaukan rencana para bintang Real Madrid?
Harta yang sangat berharga
Menurut surat kabar Spanyol "AS", Pitarch saat ini membuktikan pepatah "pemuda adalah harta yang berharga", karena pemain yang baru saja menjalani debutnya bersama tim 50 hari yang lalu—tepatnya pada 17 Februari lalu di Stadion "Da Luz"—kini menjadi sosok yang tak tergantikan, sesuatu yang tak terbayangkan oleh siapa pun saat itu, Namun, integrasi antara pemain dan Bernabéu ini mengubah segalanya, dan memberikan tim suntikan "adrenalin" pada momen krusial musim ini, sehingga klub berhasil mencapai perempat final setelah semua yang telah dilalui.
Real Madrid akan memulai pertandingannya melawan raksasa Bavaria berdasarkan prinsip keunggulan murni, di mana angka-angka menunjukkan bahwa tim menjadi lebih baik dengan kehadiran Thiago, dan sang pemain sendiri berkembang saat berada bersama tim.
Pelatih Arbeloa telah mengambil keputusan yang masuk akal dalam pertandingan "Son Moix" sebelumnya dengan mengistirahatkan para bintang tim, termasuk Thiago dan Vinícius Júnior, untuk memastikan kondisi fisik mereka prima menjelang pertandingan malam ini, yang menegaskan bahwa keduanya akan menjadi starter melawan Bayern München.
Marginalisasi Bellingham
Tiago memasuki babak baru dengan menjalani pertandingan kesepuluhnya bersama tim utama, termasuk 5 pertandingan di Liga Champions, kompetisi yang hanya diikuti oleh tim-tim elit. Ini akan menjadi kali ketujuh ia tampil sebagai starter, setelah berhasil mengungguli pemain seperti Camavinga dan Arda Güler, bahkan posisi Güler kini terikat dengan duduknya "berlian" ini di bangku cadangan, bahkan saat Bellingham kembali dengan kekuatan penuh, mengingat tim hanya kalah sekali saat Tiago menjadi starter, yaitu saat melawan Getafe.
Perjalanan singkat Thiago diwarnai momen-momen gemilang, dimulai dari kontribusinya dalam kemenangan atas Balados pada malam di mana hanya 14 pemain dari tim utama yang dipanggil, lalu kemenangan telak atas Elche dan kemenangan di "derby", hingga pencapaian terbesar dengan menyingkirkan Manchester City, pertandingan yang secara resmi mengukuhkan posisinya setelah ia membatasi ancaman lawan dan menggantikan Camavinga dari posisinya, serta tetap tenang meski sorotan dunia menanti kejatuhan Madrid, namun tim ini membuktikan "keabadian" sepak bolanya dan mengalahkan City di kandang lawan, penampilan gemilang yang mendorong klub untuk mengambil keputusan resmi mempromosikannya ke tim utama secara permanen mulai musim depan.
Pintu-pintu Piala Dunia
Sejak saat itu, bakat Thiago tidak lagi perlu dipertanyakan. Ia adalah pemain "joker" yang membantu dalam proses pengeluaran bola, serta memiliki kemampuan luar biasa untuk bermain cepat atau melakukan penetrasi sesuai kebutuhan pertandingan, selain keunggulannya dalam umpan terakhir dan tendangan, Kehebatan ini menarik perhatian timnas Maroko yang berusaha keras meyakinkannya untuk membela "Singa Atlas", namun sikap sang pemain jelas dan tegas, di mana ia ingin bermain untuk timnas Spanyol dan tidak pernah menyembunyikan hal itu.
Pemanggilan Thiago ke tim nasional Spanyol senior hanyalah masalah waktu, baik itu dalam daftar Piala Dunia atau setelahnya, terutama karena ia terus meniti jenjang usia muda dengan sukses, dan hari ini sorotan akan tertuju padanya di "Santiago Bernabéu" sebagai pemain inti, memanfaatkan juga ketidakhadiran Jude Bellingham yang belum 100% fit, di mana staf pelatih lebih memilih menghemat tenaga Bellingham untuk leg kedua di Munich, sehingga Real Madrid akan menghadapi Bayern Munich di perempat final dengan satu motto: "Si Bocah" Thiago tak tersentuh.