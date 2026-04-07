Bellingham dalam bahaya... Bagaimana sang "anak ajaib" itu berhasil mengacaukan rencana para bintang Real Madrid?

Menurut surat kabar Spanyol "AS", Pitarch saat ini membuktikan pepatah "pemuda adalah harta yang berharga", karena pemain yang baru saja menjalani debutnya bersama tim 50 hari yang lalu—tepatnya pada 17 Februari lalu di Stadion "Da Luz"—kini menjadi sosok yang tak tergantikan, sesuatu yang tak terbayangkan oleh siapa pun saat itu, Namun, integrasi antara pemain dan Bernabéu ini mengubah segalanya, dan memberikan tim suntikan "adrenalin" pada momen krusial musim ini, sehingga klub berhasil mencapai perempat final setelah semua yang telah dilalui.

Real Madrid akan memulai pertandingannya melawan raksasa Bavaria berdasarkan prinsip keunggulan murni, di mana angka-angka menunjukkan bahwa tim menjadi lebih baik dengan kehadiran Thiago, dan sang pemain sendiri berkembang saat berada bersama tim.

Pelatih Arbeloa telah mengambil keputusan yang masuk akal dalam pertandingan "Son Moix" sebelumnya dengan mengistirahatkan para bintang tim, termasuk Thiago dan Vinícius Júnior, untuk memastikan kondisi fisik mereka prima menjelang pertandingan malam ini, yang menegaskan bahwa keduanya akan menjadi starter melawan Bayern München.