‘Believe’ - Jude Bellingham meniru gaya Ted Lasso setelah membawa Inggris melaju ke babak semifinal Piala Dunia 2026 untuk berhadapan dengan Lionel Messi dan Argentina

Pelatih Timnas Inggris Thomas Tuchel telah menyampaikan pesan yang jelas kepada skuadnya setelah kemenangan 2-1 yang diraih dengan susah payah atas Norwegia, dengan menegaskan bahwa meskipun ia bangga dengan semangat para pemainnya, level teknis mereka harus ditingkatkan.

“Tentu saja, tidak ada yang membantahnya,” kata Tuchel ketika ditanya mengenai usaha fisik yang ditunjukkan para pemainnya. “Saya terkesan dengan kerja keras yang mereka tunjukkan, usaha, semangat tim, keyakinan, serta kemampuan mereka mengatasi kesulitan, berjuang keras, dan menemukan cara untuk menang—semua itu berada di level tertinggi. Mereka pantas mendapat pujian yang tak terhingga atas hal itu. Namun, saya juga seorang pelatih sepak bola, dan saya rasa kami bisa bermain lebih baik.”

Menanggapi spekulasi bahwa manajernya tidak puas dengan penampilan tersebut, Bellingham tetap teguh pada pendiriannya. “Ah, sudahlah… Situasinya memang sulit di lapangan,” kata gelandang tersebut. “Ini pertandingan yang berat. Semua pemain telah berjuang sangat keras. Jadi, pikiran dan apresiasi saya tertuju pada para pemain yang berada di lapangan dan sekali lagi menunjukkan penampilan yang luar biasa.”



