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‘Believe’ - Jude Bellingham meniru gaya Ted Lasso setelah membawa Inggris melaju ke babak semifinal Piala Dunia 2026 untuk berhadapan dengan Lionel Messi dan Argentina
'Tetap bertahan untuk bertarung di lain hari'
Bellingham mengunggah postingan di Instagram setelah pertandingan dan sepertinya terinspirasi oleh karakter Ted Lasso dalam sebuah postingan untuk para pengikutnya. Bintang Real Madrid itu menyertakan moto "Believe" yang menjadi ciri khas Lasso dalam serial TV populer tersebut saat ia berperan sebagai manajer tim fiksi AFC Richmond, meskipun belum jelas apakah itu memang niatnya.
Dia menulis: "Terus berjuang untuk hari esok.🦁 Selanjutnya semifinal. Believe!"
Tuchel menuntut lebih meski meraih kemenangan di perempat final
Pelatih Timnas Inggris Thomas Tuchel telah menyampaikan pesan yang jelas kepada skuadnya setelah kemenangan 2-1 yang diraih dengan susah payah atas Norwegia, dengan menegaskan bahwa meskipun ia bangga dengan semangat para pemainnya, level teknis mereka harus ditingkatkan.
“Tentu saja, tidak ada yang membantahnya,” kata Tuchel ketika ditanya mengenai usaha fisik yang ditunjukkan para pemainnya. “Saya terkesan dengan kerja keras yang mereka tunjukkan, usaha, semangat tim, keyakinan, serta kemampuan mereka mengatasi kesulitan, berjuang keras, dan menemukan cara untuk menang—semua itu berada di level tertinggi. Mereka pantas mendapat pujian yang tak terhingga atas hal itu. Namun, saya juga seorang pelatih sepak bola, dan saya rasa kami bisa bermain lebih baik.”
Menanggapi spekulasi bahwa manajernya tidak puas dengan penampilan tersebut, Bellingham tetap teguh pada pendiriannya. “Ah, sudahlah… Situasinya memang sulit di lapangan,” kata gelandang tersebut. “Ini pertandingan yang berat. Semua pemain telah berjuang sangat keras. Jadi, pikiran dan apresiasi saya tertuju pada para pemain yang berada di lapangan dan sekali lagi menunjukkan penampilan yang luar biasa.”
Kane dan Bellingham memikul beban mencetak gol
Data statistik menunjukkan ketergantungan yang sangat besar pada dua pemain paling menonjol Inggris. Bellingham dan kapten Harry Kane secara bersama-sama telah mencetak 12 dari 13 gol Inggris sepanjang turnamen 2026.
“Kami perlu meningkatkan serangan agar pemain lain juga bisa terlibat,” aku Tuchel. “Tapi, tentu saja, mereka adalah pemain penentu. Mereka menyukai tanggung jawab itu. Mereka memiliki kualitas. Mereka tampil di momen-momen krusial, jadi tidak ada yang salah dengan itu. Kita tidak perlu merasa bersalah karena kedua pemain ini bermain untuk kita dan menentukan hasil pertandingan bagi kita. Itu mengesankan. Keduanya adalah pemain top, yang telah menemukan cara untuk bermain sangat efisien satu sama lain.”
- AFP
Pertandingan semifinal melawan Argentina menanti
Inggris kini bertolak ke Atlanta untuk menghadapi laga semifinal yang sangat dinanti melawan Argentina pada Rabu. The Three Lions telah menunjukkan kemampuan luar biasa dalam meraih hasil, sebuah karakteristik yang menurut Tuchel telah menciptakan ikatan yang kuat di dalam skuad meskipun ia memiliki beberapa keraguan taktis.
“Tidak, sama sekali tidak terkait dengan hasil pertandingan maupun tim,” kata Tuchel ketika ditanya apakah ia merasa tidak puas. “Mungkin saya perlu lebih spesifik. Tidak diragukan lagi bahwa saya bangga dan senang. Dan saya merasa sangat terhubung dengan tim ini karena mereka melakukan apa pun yang diperlukan untuk melangkah ke tahap berikutnya.”
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