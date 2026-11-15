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SOCCER NATIONS LEAGUE BELGIUM VS ITALYAFP
Simone Gervasio
Diterjemahkan oleh

Belgia vs Italia, rapor CM: Bastoni tampil kacau, Moreira tak terbendung. Van Bommel memberi pelajaran kepada Mancini

Belgium vs Italy
Belgium
Italy
UEFA Nations League A

Nilai pemain dalam duel antara Belgia asuhan van Bommel dan Italia asuhan Mancini-

Belgia-Italia

BELGIA

Lammens 7: mengawali laga dengan dua penyelamatan, lalu kebobolan gol Pio Esposito yang mustahil dihentikan. Setelah itu, ia seolah bisa membeli tiket untuk menonton rekan-rekannya bermain hingga penalti pada masa tambahan waktu. Dari titik putih, ia membuat penyerang Inter itu gagal mencetak gol dan pantas mendapat nilai bagus, seperti seluruh rekan setimnya.

Castagne 7: berperan penting dalam gol penyama kedudukan. Ia mengecoh Calafiori, yang kehilangan penjagaannya, lalu mengirim bola kembali ke tengah hingga berbuah gol 1-1. Ia terus aktif membantu serangan seperti pada masa bersama Gasperini.

Ngoy 6: baru saja laga dimulai, ia menyia-nyiakan peluang emas di kotak penalti Italia. Ia kemudian memperburuk penampilannya dengan lupa menjaga Pio Esposito, yang dibiarkannya sendirian untuk mencetak gol 0-1. Namun, ia menebusnya beberapa menit kemudian ketika mendapat bola yang tinggal didorong melewati Donnarumma untuk membawa Belgia unggul (88' Theate tanpa nilai).

Machele 6,5: tidak semencolok rekannya di lini belakang, tetapi membuat lebih sedikit kesalahan dan menunjukkan kepemimpinan lebih besar.

De Cuyper 6,5: satu lagi penyerang yang menyamar sebagai bek sayap. Ia terus merangsek sepanjang laga, beruntung dalam proses gol 1-1, tetapi menegaskan bahwa ia kini telah berkembang menjadi pemain hebat yang dikejar AC Milan selama beberapa periode bursa transfer. Kini ia tampil dominan di Brighton dan menjadi penyesalan besar bagi AC Milan.

De Bruyne 7,5: sulit dipercaya pemain yang tampil memukau bersama Belgia ini adalah pemain yang sama dengan yang terlihat bersama Napoli. Ia berlari, menciptakan peluang, dan mencoba aksi-aksi luar biasa yang berhasil dilakukannya seperti ketika usianya sepuluh tahun lebih muda. Donnarumma menggagalkan setidaknya dua gol yang layak ia dapatkan. Ia memulai sekaligus menuntaskan proses gol keempat ketika segalanya sudah telanjur terlambat bagi Italia (88' Lukebakio tanpa nilai).

Lavia 6,5: menang telak dalam duel fisik melawan Barella, bekerja keras seolah untuk dua pemain, dan mempertahankan tempo yang menyulitkan para gelandang Italia sepanjang laga (76' Raskin tanpa nilai).

Tielemans 6: penyeimbang permainan Belgia. Ia bisa ditemukan menghalau bahaya di kotak penaltinya sendiri ataupun mencoba tendangan salto untuk menaklukkan Donnarumma. Pengatur permainan yang berharga.

Moreira 7,5: melesat di lapangan dan, pada babak kedua ketika pemain lain tampak lelah, justru meningkatkan kecepatannya. Pemain AC Milan ini tak terhentikan saat menggiring bola melewati lawan maupun berlari di sisi sayap. Ia beberapa kali mencari dan nyaris mencetak gol sebelum akhirnya melakukannya berkat umpan manis De Bruyne yang tinggal dituntaskan pada pengujung laga (88' Trossard tanpa nilai).

De Ketelaere 7: semakin nyaman menjalankan peran sebagai penyerang tengah pemantul bola dengan karakteristiknya sendiri. Ia menjadi pengatur serangan dan selalu siap menerima bola serta mengembalikannya dengan akurat. Ia sedikit kurang tajam dalam menuntaskan peluang, tetapi tampaknya telah menemukan peran yang memungkinkannya untuk bersinar.

Doku 7,5: para bek Italia sama sekali tak punya kesempatan untuk menghentikannya. Ia menantang dan melewati mereka semua, seperti dalam proses gol 3-1. Ia bisa menambah kecepatan kapan pun mau dan meninggalkan lawan jauh di belakang. Saat tampil seperti malam ini, ia benar-benar pemain kelas atas (90' Godts tanpa nilai).

Pelatih timnas van Bommel 8: mendominasi Italia di kandang, seperti yang telah dilakukannya di Roma. Timnya memainkan sepakbola indah, berlari dan berkorban jauh lebih besar daripada yang diperlihatkan Prancis yang arogan. Dengan tambahan para pemain muda yang lapar akan kesuksesan, Generasi Emas Belgia masih punya peluang dalam beberapa tahun ke depan di bawah arahan pelatih asal Belanda itu.

  • ITALIA

    Donnarumma 7: melakukan penyelamatan gemilang di awal laga saat menghadapi De Ketelaere dan dalam kemelut di depan gawang, lalu menyelamatkan Bastoni dengan menepis tembakan De Bruyne ke tiang. Pada babak kedua, ia kembali menggagalkan upaya gelandang Napoli itu. Satu-satunya pemain Italia yang tampil baik, ia terlihat marah karena frustrasi pada akhir laga. Setidaknya tiga penyelamatan hebatnya menghindarkan Italia dari kekalahan dengan selisih gol yang lebih besar.

    Kayode 4,5: umpan silangnya yang berharga menghasilkan gol Esposito, tetapi setelah itu Doku membuatnya kewalahan. Ia mencoba segala cara untuk menghentikannya, namun tidak berhasil. Kemampuan bertahannya masih perlu banyak ditingkatkan.

    Scalvini 4,5: bersama Bastoni, ia bertanggung jawab atas gol Doku dan secara umum tak pernah mampu mengawalnya. Ia ditarik keluar karena jelas kalah dalam duel. Ia sangat kesulitan, terutama saat diserang dari depan. (sejak menit ke-62 Palestra 5: masuk dan mencoba beberapa kali berlari cepat, tetapi secara umum lebih banyak bersembunyi ketimbang menawarkan diri sebagai opsi)

    Bastoni 4: tampil buruk ketika Doku mengecohnya dalam proses gol yang mengubah skor menjadi 2-1, bersama bek tengah lainnya, Scalvini. Setelah itu, ia membuat kesalahan besar yang berujung pada tembakan De Bruyne ke tiang, lalu menarik De Cuyper, yang tidak terjatuh sehingga menyelamatkannya dari hukuman. Ia gagal total dalam tugas mengawal lawan setelah tampil cemerlang melawan Prancis. Secara umum, kesannya adalah ketika level lawan meningkat, ia kesulitan bertahan menghadapi pemain-pemain top. Ia terus kewalahan dan sangat kesulitan bermain dalam formasi empat bek: ini menjadi masalah bagi tim nasional.

    Calafiori 5: terjatuh saat Mechele menyundul bola dalam proses gol penyama kedudukan De Cuyper. Secara umum, ia tampak sangat canggung sepanjang pertandingan. Ia tidak berkontribusi dalam serangan dan buruk saat bertahan.

    Barella 5: sangat kesulitan menghadapi lini tengah tuan rumah. Ia tak pernah punya waktu untuk berpikir dan, saat menguasai bola, kesulitan menemukan pilihan umpan yang menjanjikan. Duelnya dengan De Bruyne benar-benar tidak seimbang.

    Tonali 5: gelisah dan belakangan ini tak pernah benar-benar mencapai standar permainannya, terutama dari segi fisik. Bagi pemain seperti dia, itu hal yang patut dicatat. (sejak menit ke-62 Cisse 6: tembakannya membuat bola mengenai tangan Raskin dan menghasilkan penalti, yang gagal dieksekusi Esposito)

    Fagioli 5: menyia-nyiakan kesempatan besar yang diberikan Mancini. Lamban, canggung, dan tidak selaras dengan permainan, ia tak sekali pun menghasilkan aksi yang tepat dan ditarik keluar seusai babak pertama. (sejak menit ke-46 Doumbia 5: masuk dengan semangat besar, tetapi kualitas permainannya masih perlu diperbaiki)

    Pisilli 5: satu-satunya momen menonjol darinya adalah sundulan yang meleset tipis dari tiang menjelang akhir babak pertama. Namun secara umum, ia berkeliaran di lapangan tanpa arah dan tanpa menemukan posisi. Ia tampak belum matang untuk level ini. (sejak menit ke-46 Dimarco 5

    Pio Esposito 6: mencetak gol layaknya penyerang tengah sejati, seperti Bobo Vieri, dan membukukan gol ketiganya dalam dua pertandingan. Setelah itu, ia juga jarang terlihat. Pada akhir laga, ia gagal mengeksekusi penalti, mengulangi kegagalan saudaranya, Salvatore, saat melawan Prancis.

    Koleosho 5: menunjukkan permainan dinamis, tetapi tidak banyak lagi yang bisa ditawarkan. Ia berada di lapangan terlalu lama dibandingkan kontribusinya. Seperti Pisilli, mungkin ini belum waktunya bagi dia tampil dalam pertandingan-pertandingan seperti ini. (sejak menit ke-77 Vergara tanpa nilai)

    Pelatih Mancini 4,5: kegagalan total, mungkin sudah bisa diduga. Kemenangan atas Prancis membuat suporter, para pemain, dan Mancini sendiri terlena. Satu kemenangan tidak berarti semuanya telah berubah, dan Italia selama bertahun-tahun telah menunjukkan diri sebagai tim dengan keseimbangan mental yang rapuh serta kerap mengalami penurunan performa yang mencolok. Terlalu banyak candaan, tawa, dan eksperimen dalam pertandingan yang tetap menentukan ini. Seperti yang ia katakan, ini akan menjadi pelajaran. Juga bagi dirinya, terutama bagi dirinya.

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