Belgia-Italia

BELGIA

Lammens 7: mengawali laga dengan dua penyelamatan, lalu kebobolan gol Pio Esposito yang mustahil dihentikan. Setelah itu, ia seolah bisa membeli tiket untuk menonton rekan-rekannya bermain hingga penalti pada masa tambahan waktu. Dari titik putih, ia membuat penyerang Inter itu gagal mencetak gol dan pantas mendapat nilai bagus, seperti seluruh rekan setimnya.

Castagne 7: berperan penting dalam gol penyama kedudukan. Ia mengecoh Calafiori, yang kehilangan penjagaannya, lalu mengirim bola kembali ke tengah hingga berbuah gol 1-1. Ia terus aktif membantu serangan seperti pada masa bersama Gasperini.

Ngoy 6: baru saja laga dimulai, ia menyia-nyiakan peluang emas di kotak penalti Italia. Ia kemudian memperburuk penampilannya dengan lupa menjaga Pio Esposito, yang dibiarkannya sendirian untuk mencetak gol 0-1. Namun, ia menebusnya beberapa menit kemudian ketika mendapat bola yang tinggal didorong melewati Donnarumma untuk membawa Belgia unggul (88' Theate tanpa nilai).

Machele 6,5: tidak semencolok rekannya di lini belakang, tetapi membuat lebih sedikit kesalahan dan menunjukkan kepemimpinan lebih besar.

De Cuyper 6,5: satu lagi penyerang yang menyamar sebagai bek sayap. Ia terus merangsek sepanjang laga, beruntung dalam proses gol 1-1, tetapi menegaskan bahwa ia kini telah berkembang menjadi pemain hebat yang dikejar AC Milan selama beberapa periode bursa transfer. Kini ia tampil dominan di Brighton dan menjadi penyesalan besar bagi AC Milan.

De Bruyne 7,5: sulit dipercaya pemain yang tampil memukau bersama Belgia ini adalah pemain yang sama dengan yang terlihat bersama Napoli. Ia berlari, menciptakan peluang, dan mencoba aksi-aksi luar biasa yang berhasil dilakukannya seperti ketika usianya sepuluh tahun lebih muda. Donnarumma menggagalkan setidaknya dua gol yang layak ia dapatkan. Ia memulai sekaligus menuntaskan proses gol keempat ketika segalanya sudah telanjur terlambat bagi Italia (88' Lukebakio tanpa nilai).

Lavia 6,5: menang telak dalam duel fisik melawan Barella, bekerja keras seolah untuk dua pemain, dan mempertahankan tempo yang menyulitkan para gelandang Italia sepanjang laga (76' Raskin tanpa nilai).

Tielemans 6: penyeimbang permainan Belgia. Ia bisa ditemukan menghalau bahaya di kotak penaltinya sendiri ataupun mencoba tendangan salto untuk menaklukkan Donnarumma. Pengatur permainan yang berharga.

Moreira 7,5: melesat di lapangan dan, pada babak kedua ketika pemain lain tampak lelah, justru meningkatkan kecepatannya. Pemain AC Milan ini tak terhentikan saat menggiring bola melewati lawan maupun berlari di sisi sayap. Ia beberapa kali mencari dan nyaris mencetak gol sebelum akhirnya melakukannya berkat umpan manis De Bruyne yang tinggal dituntaskan pada pengujung laga (88' Trossard tanpa nilai).

De Ketelaere 7: semakin nyaman menjalankan peran sebagai penyerang tengah pemantul bola dengan karakteristiknya sendiri. Ia menjadi pengatur serangan dan selalu siap menerima bola serta mengembalikannya dengan akurat. Ia sedikit kurang tajam dalam menuntaskan peluang, tetapi tampaknya telah menemukan peran yang memungkinkannya untuk bersinar.

Doku 7,5: para bek Italia sama sekali tak punya kesempatan untuk menghentikannya. Ia menantang dan melewati mereka semua, seperti dalam proses gol 3-1. Ia bisa menambah kecepatan kapan pun mau dan meninggalkan lawan jauh di belakang. Saat tampil seperti malam ini, ia benar-benar pemain kelas atas (90' Godts tanpa nilai).

Pelatih timnas van Bommel 8: mendominasi Italia di kandang, seperti yang telah dilakukannya di Roma. Timnya memainkan sepakbola indah, berlari dan berkorban jauh lebih besar daripada yang diperlihatkan Prancis yang arogan. Dengan tambahan para pemain muda yang lapar akan kesuksesan, Generasi Emas Belgia masih punya peluang dalam beberapa tahun ke depan di bawah arahan pelatih asal Belanda itu.