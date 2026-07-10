Belgia 'tidak punya rencana' untuk menghentikan Lamine Yamal, namun Rudi Garcia mengatakan para pemain bintangnya harus 'berjuang dan tampil maksimal' untuk mengakhiri rekor sempurna Spanyol di Piala Dunia

Garcia menjelaskan bahwa fokus taktis Belgia tertuju pada Spanyol secara keseluruhan, bukan pada satu pemain tertentu. Ia yakin para pemainnya harus mencegah Spanyol bermain sesuai keunggulan mereka, sambil tetap percaya diri pada kemampuan mereka sendiri untuk menimbulkan masalah.

"Tidak ada strategi khusus untuk menghalangi Lamine Yamal karena kita harus punya strategi khusus untuk setiap pemain," kata Garcia, seperti dikutip RTBF. "Yang kita butuhkan hanyalah strategi untuk menghadapi Spanyol; kita tidak boleh membiarkan mereka bermain sesuai keunggulan mereka. Mereka memang akan menguasai bola, tapi kita juga punya kelebihan.

"Saat kami merebut kembali bola, kami harus melakukan segala cara untuk menimbulkan masalah bagi mereka. Kami memiliki segalanya untuk menang dalam pertandingan ini karena semua orang sudah menganggap kami tersingkir. Saya harap kami akan bertarung habis-habisan di perempat final ini. Darah Andalusia mengalir di pembuluh darah saya, tetapi hati saya adalah milik Belgia."