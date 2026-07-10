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Belgia 'tidak punya rencana' untuk menghentikan Lamine Yamal, namun Rudi Garcia mengatakan para pemain bintangnya harus 'berjuang dan tampil maksimal' untuk mengakhiri rekor sempurna Spanyol di Piala Dunia
Garcia menargetkan Spanyol sebagai sebuah tim, bukan Yamal
Belgia akan menghadapi Spanyol di perempat final Piala Dunia di Los Angeles sebagai tim yang tidak diunggulkan, namun Garcia menegaskan bahwa timnya tidak akan menyusun strategi permainan hanya untuk menghentikan satu pemain. Meskipun Yamal telah menarik perhatian luas selama turnamen ini, pelatih Belgia tersebut meyakini bahwa kekuatan terbesar Spanyol terletak pada kualitas permainan kolektif mereka.
Spanyol datang sebagai favorit setelah menjuarai Euro 2024 dan belum kebobolan satu gol pun dalam kompetisi ini. Garcia mengakui tantangan tersebut, namun ia mengatakan Belgia harus fokus mengganggu gaya permainan Spanyol secara keseluruhan sambil memaksimalkan kekuatan serangan mereka sendiri setiap kali merebut kembali penguasaan bola.
- Getty Images Sport
Garcia menjelaskan pendekatan yang diterapkan Belgia
Garcia menjelaskan bahwa fokus taktis Belgia tertuju pada Spanyol secara keseluruhan, bukan pada satu pemain tertentu. Ia yakin para pemainnya harus mencegah Spanyol bermain sesuai keunggulan mereka, sambil tetap percaya diri pada kemampuan mereka sendiri untuk menimbulkan masalah.
"Tidak ada strategi khusus untuk menghalangi Lamine Yamal karena kita harus punya strategi khusus untuk setiap pemain," kata Garcia, seperti dikutip RTBF. "Yang kita butuhkan hanyalah strategi untuk menghadapi Spanyol; kita tidak boleh membiarkan mereka bermain sesuai keunggulan mereka. Mereka memang akan menguasai bola, tapi kita juga punya kelebihan.
"Saat kami merebut kembali bola, kami harus melakukan segala cara untuk menimbulkan masalah bagi mereka. Kami memiliki segalanya untuk menang dalam pertandingan ini karena semua orang sudah menganggap kami tersingkir. Saya harap kami akan bertarung habis-habisan di perempat final ini. Darah Andalusia mengalir di pembuluh darah saya, tetapi hati saya adalah milik Belgia."
Belgia tetap percaya diri meski Spanyol sedang dalam performa bagus
Garcia menekankan bahwa Belgia memiliki kualitas serangan yang cukup untuk bersaing meskipun Spanyol menerapkan gaya permainan berbasis penguasaan bola. Ia menggambarkan Spanyol sebagai tim yang secara kolektif lebih kuat daripada sebelumnya, namun menegaskan bahwa statistik memang ada untuk dipecahkan.
"Kita harus percaya pada diri sendiri. Spanyol adalah favorit, mereka adalah juara Eropa bertahan, dan tim tersebut tidak berubah sejak kemenangan itu. Mereka sudah terbiasa bermain bersama," tambah Garcia. "Mereka belum kebobolan gol di turnamen ini; ini saatnya mereka kebobolan setidaknya satu gol saat melawan kami. Kami sangat menghormati mereka. Untuk melaju jauh, Anda harus mengalahkan tim-tim besar. Tingkat kesulitan semakin meningkat di kompetisi ini.
"Kami mengenal semua pemainnya satu per satu. Kekuatan mereka juga terletak pada kerja sama tim; mereka mungkin lebih solid daripada sebelumnya. Statistik memang dibuat untuk dilampaui. Kami ingin tampil menonjol, bukan sekadar bertahan. Kami mampu mencetak gol; kami memiliki lini serang terbaik kedua di turnamen ini. Kami akan berjuang habis-habisan. Kami ingin membuktikan bahwa kami layak melaju lebih jauh dari babak perempat final."
- Getty Images Sport
Belgia berupaya mengalahkan tim favorit
Belgia kini menghadapi ujian berat dalam perjalanan mereka di Piala Dunia melawan tim Spanyol yang belum pernah kebobolan gol. Tim asuhan Garcia harus memadukan disiplin pertahanan dengan efisiensi serangan yang telah mengantarkan mereka melaju sejauh ini di turnamen ini jika mereka ingin lolos ke semifinal.
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