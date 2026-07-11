Belgia tersingkir dari Piala Dunia, Ibrahimovic bersikap keras: “Semua ini salah Rudi Garcia, dia seharusnya malu. Lammens terlalu dilebih-lebihkan, seharusnya dia menurunkan Penders.”

Mantan penyerang asal Swedia yang kini menjadi komentator di televisi Amerika itu tidak segan-segan mengkritik Garcia dan menyalahkan diaatas tersingkirnya tim tersebut.





"Kekalahan ini adalah kesalahan pelatih. Keputusannya itulah yang membuat Belgia kalah dalam pertandingan ini. Mengapa memasukkan Lammens padahal Penders ada di bangku cadangan? Hanya karena yang satu bermain di Manchester United dan yang lain di Strasbourg? Begitu caranya memilih kiper tim nasional? Penders jauh lebih kuat. Lammens terlalu dilebih-lebihkan di level ini. Semua orang sudah melihatnya. Ini memalukan. Pelatih kepala dan pelatih kiper seharusnya merasa malu.”





Sementara itu, menyusul pernyataan kiper utama tersebut, Rudi Garcia menjelaskan bahwa memang Courtois ingin tetap berada di lapangan, tetapi ia sudah tidak mampu lagi melakukan tendangan panjang dengan kakinya. “Saya tidak menyesal. Di Piala Dunia, kita harus dalam kondisi seratus persen. Saya tidak pernah menurunkan pemain yang tidak dalam kondisi terbaik,” kata mantan pelatih Roma dan Napoli itu.