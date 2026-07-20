Belgia memutuskan untuk berpisah dengan pelatih kepala Rudi Garcia meskipun meraih 'hasil yang memuaskan' di Piala Dunia 2026

Pertandingan terakhir pemain asal Prancis itu berlangsung dramatis, di mana ia merasa keberuntungan tidak berpihak pada timnya akibat cedera-cedera kunci dan keputusan wasit yang kontroversial. Dalam kekalahan 2-1 di perempat final melawan Spanyol—yang akhirnya menjadi juara turnamen—Red Devils terpaksa bermain tanpa kapten Youri Tielemans yang cedera, sementara bintang andalan Kevin De Bruyne juga terpaksa ditarik keluar menjelang akhir pertandingan. Saat merefleksikan kepergiannya, Garcia mengungkapkan rasa terima kasih atas kesempatan yang diberikan serta hubungan yang telah ia bangun dengan para pemain dan staf.

"Setelah berdiskusi dengan RBFA, kami telah memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan luar biasa yang telah kami lalui bersama selama 18 bulan terakhir. Saya meninggalkan Belgia di Liga A UEFA Nations League dan di antara delapan tim teratas di dunia," kata Garcia.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kelompok pemain yang luar biasa, Direktur Olahraga Vincent Mannaert, dan para penggemar yang mendukung kami sepanjang Piala Dunia ini. Saya mendoakan kesuksesan bagi Belgia saat mereka melanjutkan transisi generasi yang dengan bangga saya bantu inisiasi."