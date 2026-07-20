Getty Images
Diterjemahkan oleh
Belgia memutuskan untuk berpisah dengan pelatih kepala Rudi Garcia meskipun meraih 'hasil yang memuaskan' di Piala Dunia 2026
Akhir dari sebuah era yang berlangsung selama delapan belas bulan
Garcia dan RBFA tidak akan memperpanjang kontrak yang berlaku hingga 31 Juli. Garcia mulai menjabat pada 1 Februari 2025 sebagai pengganti Domenico Tedesco. Di bawah kepemimpinannya, Setan Merah berhasil mengamankan tempat di Liga A UEFA Nations League dan lolos ke Piala Dunia 2026, di mana mereka berhasil melaju hingga perempat final.
Keputusan ini menandai berakhirnya masa jabatan yang berlangsung tepat selama 18 bulan, di mana Garcia ditugaskan untuk menstabilkan skuad yang sedang dalam masa transisi. Meskipun tim ini sempat menunjukkan kilasan-kilasan permainan cemerlang selama turnamen di Amerika Utara, federasi telah memutuskan untuk mengambil arah yang berbeda sambil menatap siklus kualifikasi berikutnya.
- AFP
Merenungkan Perjalanan di Piala Dunia
Pertandingan terakhir pemain asal Prancis itu berlangsung dramatis, di mana ia merasa keberuntungan tidak berpihak pada timnya akibat cedera-cedera kunci dan keputusan wasit yang kontroversial. Dalam kekalahan 2-1 di perempat final melawan Spanyol—yang akhirnya menjadi juara turnamen—Red Devils terpaksa bermain tanpa kapten Youri Tielemans yang cedera, sementara bintang andalan Kevin De Bruyne juga terpaksa ditarik keluar menjelang akhir pertandingan. Saat merefleksikan kepergiannya, Garcia mengungkapkan rasa terima kasih atas kesempatan yang diberikan serta hubungan yang telah ia bangun dengan para pemain dan staf.
"Setelah berdiskusi dengan RBFA, kami telah memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan luar biasa yang telah kami lalui bersama selama 18 bulan terakhir. Saya meninggalkan Belgia di Liga A UEFA Nations League dan di antara delapan tim teratas di dunia," kata Garcia.
"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kelompok pemain yang luar biasa, Direktur Olahraga Vincent Mannaert, dan para penggemar yang mendukung kami sepanjang Piala Dunia ini. Saya mendoakan kesuksesan bagi Belgia saat mereka melanjutkan transisi generasi yang dengan bangga saya bantu inisiasi."
Mannaert memuji kontribusi Garcia
Vincent Mannaert, direktur olahraga RBFA, secara terbuka menyoroti pengaruh positif yang diberikan pelatih asal Prancis tersebut selama masa jabatannya yang singkat bersama tim nasional. Mannaert menekankan bahwa Garcia ditunjuk pada saat tim membutuhkan kepemimpinan berpengalaman untuk menghadapi situasi yang menantang.
“Rudi Garcia tak diragukan lagi telah memainkan peran kunci dalam memulihkan performa Belgia Red Devils. Ia ditunjuk sebagai pelatih nasional dalam konteks olahraga dan keuangan yang penuh tantangan. Terutama berkat dedikasi dan pengalamannya, kekompakan tim berhasil dipulihkan dan hasil gemilang diraih pada Piala Dunia FIFA terbaru,” kata Mannaert.
- Getty Images Sport
Menatap masa depan
Kepergian ini terjadi pada momen yang sarat makna bagi sepak bola Belgia, karena beberapa anggota 'Generasi Emas' yang terkenal kemungkinan besar telah memainkan menit-menit terakhir mereka di turnamen besar. Rencana terdekat Belgia mencakup laga kandang melawan tim-tim raksasa Prancis dan Italia akhir tahun ini, seiring mereka melanjutkan perjalanan di Nations League. Sementara itu, Mannaert menegaskan bahwa pencarian pengganti Garcia sudah dimulai.
"Bersama tim saya, saat ini saya sedang mempersiapkan siklus baru, termasuk penunjukan pelatih nasional yang baru," tambah Mannaert.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami