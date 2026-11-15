Belgia-Italia

BELGIA

Lammens 7: membuka pertandingan dengan dua penyelamatan sebelum kebobolan lewat gol Pio Esposito yang mustahil dihentikan. Setelah itu, ia nyaris bisa membeli tiket untuk menonton karena hanya melihat pemain lain beraksi sampai penalti pada masa injury time. Dari titik putih, ia membuat penyerang Inter itu gagal mengeksekusi penalti dan meraih nilai bagus seperti seluruh rekan setimnya.

Castagne 7: berperan penting dalam gol penyama kedudukan. Ia mengecoh Calafiori, yang kehilangan jejaknya, lalu mengirim bola kembali ke tengah hingga tercipta gol 1-1. Ia terus aktif membantu serangan seperti saat bermain di bawah Gasperini.

Ngoy 6: baru saja laga dimulai, ia sudah menyia-nyiakan peluang emas di kotak penalti Italia. Situasinya memburuk ketika ia lupa menjaga Pio Esposito dan membiarkannya sendirian untuk mencetak gol 0-1. Ia menebus kesalahannya beberapa menit kemudian saat mendapat bola yang tinggal didorong melewati Donnarumma untuk membawa Belgia unggul (88’ Theate tanpa nilai).

Machele 6,5: tidak semencolok rekannya di lini belakang, tetapi lebih sedikit melakukan kesalahan dan menunjukkan kepemimpinan yang lebih kuat.

De Cuyper 6,5: satu lagi penyerang yang menyamar sebagai bek sayap. Ia terus membantu serangan sepanjang laga dan beruntung dalam gol 1-1, tetapi menegaskan bahwa ia kini telah berkembang menjadi pemain hebat yang diincar AC Milan selama beberapa periode bursa transfer. Kini ia tampil dominan di Brighton dan menjadi penyesalan besar bagi AC Milan.

De Bruyne 7,5: sulit dipercaya bahwa pemain yang tampil memukau bersama Belgia ini adalah pemain yang sama dengan yang terlihat di Napoli. Ia berlari, menciptakan peluang, dan mencoba aksi-aksi luar biasa yang berhasil dilakukannya seperti ketika usianya sepuluh tahun lebih muda. Donnarumma menggagalkan setidaknya dua gol yang pantas ia dapatkan. Ia mengawali dan menyelesaikan proses gol keempat ketika segalanya sudah telanjur terjadi (88’ Lukebakio tanpa nilai).

Lavia 6,5: menang telak dalam duel fisik melawan Barella, bekerja ekstra keras, dan mempertahankan tempo yang menyulitkan para gelandang Italia sepanjang pertandingan (76’ Raskin tanpa nilai).

Tielemans 6: penjaga keseimbangan Belgia. Ia bisa ditemukan sedang menghalau ancaman di kotak penaltinya sendiri ataupun mencoba tendangan salto untuk menaklukkan Donnarumma. Pengatur permainan yang berharga.

Moreira 7,5: melesat di lapangan dan, pada babak kedua ketika pemain lain tampak kelelahan, justru menaikkan tempo. Pemain AC Milan ini sulit dihentikan saat menggiring bola melewati lawan maupun berlari di sisi lapangan. Ia beberapa kali mencari dan nyaris mencetak gol sebelum akhirnya mendapatkannya berkat umpan manis De Bruyne yang tinggal ia selesaikan menjelang akhir laga (88’ Trossard tanpa nilai).

De Ketelaere 7: semakin nyaman menjalankan peran sebagai penyerang tengah yang menjadi tumpuan, dengan karakteristik permainannya sendiri. Ia menjadi pengatur serangan dan selalu siap menerima serta meneruskan bola dengan akurat. Penyelesaian peluangnya masih sedikit kurang, tetapi tampaknya ia telah menemukan posisi yang bisa membuatnya bersinar.

Doku 7,5: para bek Italia sama sekali tidak punya peluang untuk menghentikannya. Ia menantang dan melewati mereka semua, seperti dalam proses gol 3-1. Ia bisa meningkatkan kecepatan kapan pun ia mau dan meninggalkan lawan-lawannya. Saat tampil seperti malam ini, ia benar-benar pemain kelas atas (90’ Godts tanpa nilai).

Pelatih van Bommel 8: mendominasi Italia di kandang seperti yang dilakukannya di Roma. Timnya memainkan sepakbola indah, berlari dan berkorban jauh lebih banyak daripada yang diperlihatkan Prancis yang angkuh. Dengan tambahan pemain-pemain muda yang lapar akan kesuksesan, generasi emas Belgia masih memiliki peluang dalam beberapa tahun ke depan di bawah arahan pelatih asal Belanda itu.