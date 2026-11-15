Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
SOCCER NATIONS LEAGUE BELGIUM VS ITALYAFP
Simone Gervasio
Diterjemahkan oleh

Belgia-Italia, rapor pemain versi CM: Bastoni tampil sangat buruk, Moreira tak terbendung. Van Bommel memberi pelajaran kepada Mancini

Belgium vs Italy
Belgium
Italy
UEFA Nations League A

Nilai pertandingan antara Belgia asuhan van Bommel dan Italia asuhan Mancini-

Belgia-Italia

BELGIA

Lammens 7: membuka pertandingan dengan dua penyelamatan sebelum kebobolan lewat gol Pio Esposito yang mustahil dihentikan. Setelah itu, ia nyaris bisa membeli tiket untuk menonton karena hanya melihat pemain lain beraksi sampai penalti pada masa injury time. Dari titik putih, ia membuat penyerang Inter itu gagal mengeksekusi penalti dan meraih nilai bagus seperti seluruh rekan setimnya.

Castagne 7: berperan penting dalam gol penyama kedudukan. Ia mengecoh Calafiori, yang kehilangan jejaknya, lalu mengirim bola kembali ke tengah hingga tercipta gol 1-1. Ia terus aktif membantu serangan seperti saat bermain di bawah Gasperini.

Ngoy 6: baru saja laga dimulai, ia sudah menyia-nyiakan peluang emas di kotak penalti Italia. Situasinya memburuk ketika ia lupa menjaga Pio Esposito dan membiarkannya sendirian untuk mencetak gol 0-1. Ia menebus kesalahannya beberapa menit kemudian saat mendapat bola yang tinggal didorong melewati Donnarumma untuk membawa Belgia unggul (88’ Theate tanpa nilai).

Machele 6,5: tidak semencolok rekannya di lini belakang, tetapi lebih sedikit melakukan kesalahan dan menunjukkan kepemimpinan yang lebih kuat.

De Cuyper 6,5: satu lagi penyerang yang menyamar sebagai bek sayap. Ia terus membantu serangan sepanjang laga dan beruntung dalam gol 1-1, tetapi menegaskan bahwa ia kini telah berkembang menjadi pemain hebat yang diincar AC Milan selama beberapa periode bursa transfer. Kini ia tampil dominan di Brighton dan menjadi penyesalan besar bagi AC Milan.

De Bruyne 7,5: sulit dipercaya bahwa pemain yang tampil memukau bersama Belgia ini adalah pemain yang sama dengan yang terlihat di Napoli. Ia berlari, menciptakan peluang, dan mencoba aksi-aksi luar biasa yang berhasil dilakukannya seperti ketika usianya sepuluh tahun lebih muda. Donnarumma menggagalkan setidaknya dua gol yang pantas ia dapatkan. Ia mengawali dan menyelesaikan proses gol keempat ketika segalanya sudah telanjur terjadi (88’ Lukebakio tanpa nilai).

Lavia 6,5: menang telak dalam duel fisik melawan Barella, bekerja ekstra keras, dan mempertahankan tempo yang menyulitkan para gelandang Italia sepanjang pertandingan (76’ Raskin tanpa nilai).

Tielemans 6: penjaga keseimbangan Belgia. Ia bisa ditemukan sedang menghalau ancaman di kotak penaltinya sendiri ataupun mencoba tendangan salto untuk menaklukkan Donnarumma. Pengatur permainan yang berharga.

Moreira 7,5: melesat di lapangan dan, pada babak kedua ketika pemain lain tampak kelelahan, justru menaikkan tempo. Pemain AC Milan ini sulit dihentikan saat menggiring bola melewati lawan maupun berlari di sisi lapangan. Ia beberapa kali mencari dan nyaris mencetak gol sebelum akhirnya mendapatkannya berkat umpan manis De Bruyne yang tinggal ia selesaikan menjelang akhir laga (88’ Trossard tanpa nilai).

De Ketelaere 7: semakin nyaman menjalankan peran sebagai penyerang tengah yang menjadi tumpuan, dengan karakteristik permainannya sendiri. Ia menjadi pengatur serangan dan selalu siap menerima serta meneruskan bola dengan akurat. Penyelesaian peluangnya masih sedikit kurang, tetapi tampaknya ia telah menemukan posisi yang bisa membuatnya bersinar.

Doku 7,5: para bek Italia sama sekali tidak punya peluang untuk menghentikannya. Ia menantang dan melewati mereka semua, seperti dalam proses gol 3-1. Ia bisa meningkatkan kecepatan kapan pun ia mau dan meninggalkan lawan-lawannya. Saat tampil seperti malam ini, ia benar-benar pemain kelas atas (90’ Godts tanpa nilai).

Pelatih van Bommel 8: mendominasi Italia di kandang seperti yang dilakukannya di Roma. Timnya memainkan sepakbola indah, berlari dan berkorban jauh lebih banyak daripada yang diperlihatkan Prancis yang angkuh. Dengan tambahan pemain-pemain muda yang lapar akan kesuksesan, generasi emas Belgia masih memiliki peluang dalam beberapa tahun ke depan di bawah arahan pelatih asal Belanda itu.

  • ITALIA

    Donnarumma 7: melakukan penyelamatan gemilang atas peluang De Ketelaere pada awal laga dan dalam kemelut di depan gawang. Ia kemudian menyelamatkan Bastoni dengan menepis tembakan De Bruyne ke tiang gawang. Pada babak kedua, ia kembali menggagalkan peluang gelandang Napoli itu. Satu-satunya pemain Italia yang tampil baik, ia meluapkan frustrasinya dengan marah-marah menjelang akhir laga. Setidaknya tiga penyelamatan gemilangnya menghindarkan Italia dari kekalahan yang lebih telak.

    Kayode 4,5: mengirim umpan silang penting untuk gol Esposito, tetapi setelah itu dibuat kewalahan oleh Doku. Ia mencoba segala cara untuk menghentikannya, tetapi gagal. Kemampuan bertahannya masih perlu banyak ditingkatkan.

    Scalvini 4,5: bersama Bastoni, ia bertanggung jawab atas gol Doku. Secara umum, ia tak mampu mengimbangi Doku. Ia ditarik keluar karena jelas kalah kelas: sangat kewalahan, terutama saat diserang dari depan. (mulai menit ke-62 Palestra 5: masuk dan beberapa kali mencoba berlari cepat, tetapi secara umum justru menghindar alih-alih menawarkan diri)

    Bastoni 4: tampil buruk saat dikelabui Doku dalam proses gol yang mengubah skor menjadi 2-1, bersama bek tengah lainnya, Scalvini. Setelah itu, ia membuat kesalahan besar yang berujung pada tembakan De Bruyne yang membentur tiang. Ia juga menarik De Cuyper, yang tidak terjatuh sehingga membuat Bastoni lolos dari hukuman. Setelah tampil cemerlang melawan Prancis, kali ini ia gagal total dalam tugas mengawal lawan. Secara umum, muncul kesan bahwa ketika level pertandingan meningkat, ia kesulitan bertahan menghadapi pemain-pemain top. Ia terus kewalahan dan sangat kesulitan bermain dalam formasi empat bek: ini menjadi masalah bagi timnas Italia.

    Calafiori 5: terjatuh saat Mechele menyundul bola dalam proses gol penyama kedudukan De Cuyper. Secara umum, ia tampak sangat canggung sepanjang laga. Tidak berkontribusi dalam serangan dan buruk saat bertahan.

    Barella 5: sangat kesulitan menghadapi lini tengah tuan rumah. Ia tak pernah punya waktu untuk berpikir dan, saat menguasai bola, kesulitan menemukan pilihan umpan yang menjanjikan. Dalam duel melawan De Bruyne, ia jelas kalah kelas.

    Tonali 5: tampil gugup dan belakangan ini tak pernah benar-benar mencapai standar permainannya, terutama dari segi fisik. Untuk pemain sepertinya, hal itu patut dicatat. (mulai menit ke-62 Cisse 6: tembakannya mengenai tangan Raskin dan menghasilkan penalti, yang gagal dieksekusi Esposito)

    Fagioli 5: menyia-nyiakan kesempatan besar yang diberikan Mancini. Lamban, canggung, dan tidak padu, ia tak sekali pun menghasilkan aksi yang tepat dan ditarik keluar seusai babak pertama. (mulai menit ke-46 Doumbia 5: masuk dengan semangat tinggi, tetapi kualitas permainannya masih perlu ditingkatkan)

    Pisilli 5: satu-satunya momen menonjol darinya adalah sundulan yang melintas tipis di sisi tiang menjelang akhir babak pertama. Namun, secara umum ia berkeliaran di lapangan tanpa menemukan arah maupun posisi. Ia tampak belum matang untuk level ini. (mulai menit ke-46 Dimarco 5: kondisi fisiknya jauh dari masa terbaiknya, dan saat ini duel melawan Moreira jelas lebih menguntungkan pemain AC Milan itu)

    Pio Esposito 6: mencetak gol layaknya penyerang tengah sejati, seperti Bobo Vieri, sekaligus membukukan gol ketiganya dalam dua laga. Setelah itu, ia juga jarang terlihat. Menjelang akhir laga, ia gagal mengeksekusi penalti, mengulangi kegagalan saudaranya, Salvatore, saat melawan Prancis.

    Koleosho 5: menunjukkan pergerakan dinamis, tetapi tak banyak hal lain. Ia dibiarkan bermain terlalu lama dibandingkan kontribusi yang diberikannya. Seperti Pisilli, mungkin belum saatnya ia tampil dalam pertandingan seperti ini. (mulai menit ke-77 Vergara tanpa nilai)

    Pelatih Mancini 4,5: kegagalan total yang mungkin sudah bisa diperkirakan. Kemenangan atas Prancis membuat para suporter, pemain, dan dirinya terlena. Satu kemenangan belum menandakan datangnya masa yang lebih baik. Selama bertahun-tahun, Italia telah menunjukkan diri sebagai tim dengan mentalitas rapuh dan kerap mengalami penurunan performa yang mencolok. Terlalu banyak canda, tawa, dan eksperimen dalam laga yang tetap menentukan. Seperti katanya, ini menjadi pelajaran. Juga baginya, terutama baginya.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google