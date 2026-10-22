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Belgia diperingatkan akan menghadapi “masalah besar” saat Romelu Lukaku, pencetak 94 gol, pensiun. Mantan penyerang Chelsea dan Manchester United itu dianggap sebagai “salah satu yang terbaik”
Lukaku telah mencetak lebih dari 100 gol di Liga Primer dan meraih dua gelar Serie A
Penyerang bertubuh kekar itu telah menghadapi sejumlah pertanyaan yang tidak menyenangkan sepanjang kariernya. Tidak semua orang yakin bahwa pemain dengan atribut fisik yang cukup unik tersebut telah memaksimalkan potensinya.
Namun, Lukaku telah mencetak lebih dari 100 gol di Premier League selama membela West Brom, Everton, Manchester United, dan Chelsea. Ia juga dua kali menjuarai Serie A berkat periode produktifnya bersama Inter dan Napoli.
Ia merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang masa negaranya, dengan 94 gol dalam 135 penampilan untuk Belgia, dan belum menunjukkan tanda-tanda melambat pada usia 33 tahun. Kontrak satu tahun dengan klub raksasa Turki ditandatangani pada musim panas 2026.
Di sana pun masih ada yang meragukannya karena hasil akhirnya sejauh ini masih minim. Namun, ia telah terbiasa memberikan jawaban sempurna kepada mereka yang terlalu cepat mencoretnya.
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Apakah Lukaku mendapat pengakuan yang layak atas rekornya?
Ketika ditanya apakah Lukaku bisa berbuat lebih, legenda Belgia Albert, yang berbicara secara eksklusif kepada GOAL atas kerja sama dengan Bitranked.com, mengatakan: “Lukaku adalah salah satu penyerang terbaik sepanjang masa di Belgia.
“Di setiap klub yang dibelanya, dia tampil bagus. Dia mencetak gol-gol luar biasa, banyak sekali gol, dan kami sangat beruntung memilikinya di tim nasional selama 15 tahun terakhir karena kami tidak punya pengganti.
“Lukaku, [Kevin] De Bruyne, dan [Thibaut] Courtois adalah tiga pemain terakhir dari generasi emas. Ketika ketiganya berhenti bermain, kami akan menghadapi masalah besar karena kami tidak punya pengganti untuk pemain seperti mereka, yang merupakan pemain kelas dunia dan masih demikian hingga sekarang.”
Penyerang bertubuh kekar merasa dikritik terlalu keras di sepak bola Inggris
Everton membeli Lukaku seharga £28 juta ($37 juta), Manchester United seharga £75 juta ($100 juta), dan Chelsea, yang membawanya kembali ke Stamford Bridge untuk periode kedua, membayar £97,5 juta ($130 juta). Ia mencetak 121 gol di kasta tertinggi sepak bola Inggris, tetapi merasa kelebihannya tidak selalu dihargai di salah satu liga yang paling menuntut.
Ia sebelumnya mengatakan kepada podcast Friends of Sports: “Narasinya selalu begini: jika seseorang mengatakan sesuatu tentang Anda dan sebagai pesepak bola Anda tidak menanggapinya, semua orang akan ikut menyebarkannya. Itulah yang terjadi pada saya.
“Saya ingat narasi saat saya berada di Inggris: ‘Dia malas, dia tidak bekerja keras, dia bukan pemimpin, dia egois, sentuhan pertamanya buruk, dia tidak bisa menahan bola, dan sebagainya’. Saya bermain selama dua tahun di Inter: ‘Permainannya saat membelakangi gawang, dia pemain terbaik di dunia, dia masuk lima besar!’.
“Di Inggris, mereka ingin membatasi saya pada satu peran. Mereka melihat seseorang dengan postur seperti saya dan mengira dia adalah Drogba yang baru. Karena apa yang dilakukan Didier, mereka mengira saya harus melakukan hal yang sama. Saya tidak seperti itu. Didier lebih sering bermain membelakangi gawang, dia bisa menahan bola dari mana pun umpan datang. Itu bukan gaya saya. Biarkan saya berlari ke belakang lini pertahanan, lalu beri saya umpan.”
- Getty
Bagaimana masa depan Lukaku di usia 33 tahun?
Meski para pelatih mungkin tidak selalu memanfaatkannya dengan cara paling efektif, Lukaku tetap mampu meneror lini pertahanan lawan dan patut mendapat apresiasi besar atas hal itu. Tempatnya dalam buku sejarah pun sudah terjamin.
Belum diketahui kapan karier profesionalnya akan berakhir, sementara ia menuju status bebas transfer pada musim panas 2027, atau kapan saatnya tiba bagi jersey nomor 9 timnas Belgia untuk diserahkan kepada orang lain.
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