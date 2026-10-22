Penyerang bertubuh kekar itu telah menghadapi sejumlah pertanyaan yang tidak menyenangkan sepanjang kariernya. Tidak semua orang yakin bahwa pemain dengan atribut fisik yang cukup unik tersebut telah memaksimalkan potensinya.

Namun, Lukaku telah mencetak lebih dari 100 gol di Premier League selama membela West Brom, Everton, Manchester United, dan Chelsea. Ia juga dua kali menjuarai Serie A berkat periode produktifnya bersama Inter dan Napoli.

Ia merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang masa negaranya, dengan 94 gol dalam 135 penampilan untuk Belgia, dan belum menunjukkan tanda-tanda melambat pada usia 33 tahun. Kontrak satu tahun dengan klub raksasa Turki ditandatangani pada musim panas 2026.

Di sana pun masih ada yang meragukannya karena hasil akhirnya sejauh ini masih minim. Namun, ia telah terbiasa memberikan jawaban sempurna kepada mereka yang terlalu cepat mencoretnya.