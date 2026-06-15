Kata “balas dendam” sangat melekat di benak banyak orang dalam kelompok ini, terutama para pemain yang akan mengakhiri perjalanan panjang mereka bersama tim nasional melalui Piala Dunia ini—perjalanan yang selalu kurang sedikit lagi untuk mencapai puncak kesuksesan. Bakat yang melimpah di setiap lini lapangan, namun tak pernah diimbangi dengan kemampuan untuk benar-benar bersatu sebagai tim saat dibutuhkan. Sejak 2014 hingga kini, baik di Piala Dunia maupun Kejuaraan Eropa, generasi terbaik pemain sepak bola Belgia sejak yang meraih posisi ketiga bersejarah di Meksiko '86 sering kali hampir meraih hasil gemilang: di Brasil pada 2014 dan di Rusia empat tahun kemudian, detail-detail kecil yang membuat perbedaan negatif, dikalahkan tipis oleh Argentina di perempat final dan kemudian kalah dengan skor yang sama di semifinal melawan Prancis, juara dunia. Di antara keduanya, ada dua kali tersingkir berturut-turut di Euro 2016 dan Euro 2021 – sebagai favorit – melawan Wales dan Italia, lalu tersingkir oleh Prancis pada 2024.