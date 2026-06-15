Begitu lagi. Dengan pertanyaan yang sama seperti biasa mengiringi debut yang dinanti-nantikan dari salah satu tim nasional yang berpotensi menjadi yang terkuat dalam 10-15 tahun terakhir, namun selalu kandas di tengah lautan ekspektasi yang ternyata terlalu besar. Piala Dunia Belgia dimulai malam ini, pukul 21.00 di Seattle. Tim ini tentu saja telah banyak berubah dibandingkan petualangan terakhir yang gagal pada 2022, yang berakhir dengan tersingkirnya mereka secara tak terduga di babak pertama. Vertonghen, Alderweireld, Carrasco, dan Hazard, di antara yang lain, sudah tidak ada lagi, sehingga kini giliran Courtois, Witsel, De Bruyne, dan Lukaku – sebagai sisa-sisa terakhir dari “generasi emas” – untuk mencoba mendorong Setan Merah menuju regenerasi sambil berusaha meninggalkan jejak dalam sejarah setelah terlalu banyak kesempatan yang terlewatkan.
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Belgia, di Piala Dunia 2026: kesempatan terakhir lagi bagi generasi yang kurang beruntung: banyak keraguan terhadap para pemain "senior" seperti De Bruyne, Lukaku, dan Witsel
BANYAK PENEMPATAN
Kata “balas dendam” sangat melekat di benak banyak orang dalam kelompok ini, terutama para pemain yang akan mengakhiri perjalanan panjang mereka bersama tim nasional melalui Piala Dunia ini—perjalanan yang selalu kurang sedikit lagi untuk mencapai puncak kesuksesan. Bakat yang melimpah di setiap lini lapangan, namun tak pernah diimbangi dengan kemampuan untuk benar-benar bersatu sebagai tim saat dibutuhkan. Sejak 2014 hingga kini, baik di Piala Dunia maupun Kejuaraan Eropa, generasi terbaik pemain sepak bola Belgia sejak yang meraih posisi ketiga bersejarah di Meksiko '86 sering kali hampir meraih hasil gemilang: di Brasil pada 2014 dan di Rusia empat tahun kemudian, detail-detail kecil yang membuat perbedaan negatif, dikalahkan tipis oleh Argentina di perempat final dan kemudian kalah dengan skor yang sama di semifinal melawan Prancis, juara dunia. Di antara keduanya, ada dua kali tersingkir berturut-turut di Euro 2016 dan Euro 2021 – sebagai favorit – melawan Wales dan Italia, lalu tersingkir oleh Prancis pada 2024.
Para Veteran dan Anggota Baru
Namun, Rudi Garcia – berbicara tentang para tokoh yang ingin membalas dendam setelah pengalaman buruk di Napoli – telah memilih skuad yang masih cukup bergantung pada pengetahuan dan pengalaman para pemain inti dari kelompok tersebut untuk Piala Dunia pertamanya sebagai pelatih kepala dan pemimpin tim Belgia. Mulai dari Courtois di gawang, Meunier di lini belakang, lalu De Bruyne, Witsel, Tielemans, dan Vanaken di lini tengah, hingga Romelu Lukaku yang tiba di Amerika Serikat setelah musim yang buruk bersama Napoli dan sangat dipengaruhi oleh cedera parah pada Agustus lalu yang menimbulkan banyak ketidakpastian mengenai kondisi kesehatannya. Perhatikan juga hal-hal baru dan angin segar yang bisa dibawa oleh tiga penyerang yang tahun ini mencuri perhatian bersama klub masing-masing – Diego Moreira di Strasbourg, Fernandez Pardo di Lille, dan Doku bersama Manchester City – selain Saelemaekers, Raskin, Ngoy, dan Seys.
BAGAIMANA JIKA HARAPANNYA RENDAH...
Grup yang berisi Mesir, Iran, dan Selandia Baru ini jelas bisa dijangkau, sebagai langkah awal untuk menyesuaikan diri dengan Piala Dunia yang berisiko menjadi tak terduga begitu memasuki babak gugur. Namun, mungkin justru karena untuk kali ini ekspektasi terhadap Belgia tidak setinggi di masa lalu—banyak pemain terbaiknya baru saja melewati musim yang penuh masalah—memulai turnamen dengan sedikit lebih rendah hati bisa jadi rahasia besar untuk mengejutkan semua orang. Termasuk diri mereka sendiri.