Belgia asuhan De Ketelaere dan Saelemaekers menghancurkan Amerika Serikat asuhan Pulisic: 5-2, McKennie juga mencetak gol

Babak kedua menampilkan Belgia yang tampil luar biasa. Babak kedua, memang, dibuka dengan serangan hebat yang berkembang di sisi kanan, yang diselesaikan dengan apik oleh Alexis Saelemaekers yang, di tengah kotak penalti, lebih cepat dari barisan pertahanan AS dan melepaskan umpan terobosan ke luar kotak penalti menuju Onana yang berhasil mengalahkan Turner.
Sejak menit ke-53, Setan Merah tak terbendung lagi: pertama De Ketelaere (yang kemudian ditarik keluar untuk digantikan oleh Openda dari Juventus)mencetak gol dari tendangan penalti, lalu Lukebakio tampil gemilang dengan mencetak dua gol yang mengunci skor menjadi 1-5 yang mengejutkan. Gol penutup dari Agyemang sedikit meredakan kekecewaan bagi Amerika Serikat.
Secara umum, pertandingan yang bagus dari Belgia, yang dipimpin di lini tengah oleh De Bruyne, sementara penampilan yang kurang memuaskan bagi AS, dengan kapten Pulisic yang masih tampil kurang menonjol, mencerminkan kondisi performanya di tahun 2026 ini, yang minim pencapaian gol.