United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Belgia asuhan De Ketelaere dan Saelemaekers menghancurkan Amerika Serikat asuhan Pulisic: 5-2, McKennie juga mencetak gol

USA vs Belgium
Penampilan gemilang Belgia melawan tuan rumah Piala Dunia mendatang.

Agenda padat pertandingan persahabatan internasional malam ini menyuguhkan cuplikan menarik tentang apa yang mungkin terjadi pada musim panas nanti selama Piala Dunia di Amerika: di Atlanta, Belgia dan Amerika Serikat saling berhadapan, dengan banyak pemain andalan dari liga Serie A kami.

Pertandingan ini benar-benar tak berimbang karena Setan Merah, berkat babak kedua yang luar biasa, benar-benar menghancurkan dan mendominasi Timnas Bintang dan Garis-garis, mengalahkannya dengan skor akhir 5-2.

  • SUSUNAN PEMAIN AWAL

    AS (4-3-3): Turner; Robinson, Tessman, Tillman, McKenzie; McKennie, Cardoso, Ream; Pulisic, Weah, Balogun. Pelatih: Pochettino

    BELGIA (4-2-3-1): Lammens; Meunier, Debast, Mechele, De Cuyper; Raskin, Onana; Saelemaekers, De Bruyne, De Ketelaere; Doku. Pelatih: Rudi Garcia

  • MCKENNIE MENJADI TOKOH UTAMA

    Banyak pemain kunci di Serie A yang patut diperhatikan: mulai dari McKennie dari Juventus, lalu Pulisic dari Milan, De Bruyne dari Napoli, dan Saelemaekers yang juga membela tim Rossoneri.

    Babak pertama berjalan relatif tenang, dengan kedua tim lebih fokus mengamati satu sama lain dan tidak memberikan pertunjukan yang memukau bagi penonton yang memadati stadion di Atlanta. Namun, pertandingan mulai terbuka pada menit ke-39: tendangan sudut apik dari Robinson menemukan pergerakan cemerlang McKennie di kotak penalti,yang dengan mudah menyarangkan bola dan menegaskan performa apiknya belakangan ini.

    Menit-menit akhir kembali menghadirkan ketegangan dengan tendangan keras kaki kanan Debast yang tajam, yang berhasil menyamakan kedudukan tepat sebelum jeda dan masa tambahan waktu. Pertandingan ini kemudian semakin memanas di babak kedua.

  • Pertunjukan Ketelary, Lukebakio, dan Sailmakers

    Babak kedua menampilkan Belgia yang tampil luar biasa. Babak kedua, memang, dibuka dengan serangan hebat yang berkembang di sisi kanan, yang diselesaikan dengan apik oleh Alexis Saelemaekers yang, di tengah kotak penalti, lebih cepat dari barisan pertahanan AS dan melepaskan umpan terobosan ke luar kotak penalti menuju Onana yang berhasil mengalahkan Turner.

    Sejak menit ke-53, Setan Merah tak terbendung lagi: pertama De Ketelaere (yang kemudian ditarik keluar untuk digantikan oleh Openda dari Juventus)mencetak gol dari tendangan penalti, lalu Lukebakio tampil gemilang dengan mencetak dua gol yang mengunci skor menjadi 1-5 yang mengejutkan. Gol penutup dari Agyemang sedikit meredakan kekecewaan bagi Amerika Serikat.

    Secara umum, pertandingan yang bagus dari Belgia, yang dipimpin di lini tengah oleh De Bruyne, sementara penampilan yang kurang memuaskan bagi AS, dengan kapten Pulisic yang masih tampil kurang menonjol, mencerminkan kondisi performanya di tahun 2026 ini, yang minim pencapaian gol.