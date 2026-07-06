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Belgia akan menggugat keputusan FIFA terkait Folarin Balogun, sementara RBFA yang marah merilis pernyataan terbaru mengenai keputusan kartu merah yang mengejutkan tersebut
RBFA mengecam keputusan FIFA yang mengejutkan
RBFA secara resmi menyatakan ketidakpercayaannya setelah FIFA mengambil langkah mengejutkan dengan menangguhkan sanksi larangan bermain satu pertandingan yang dijatuhkan kepada Folarin Balogun. Penyerang Monaco tersebut diusir dari lapangan saat Amerika Serikat mengalahkan Bosnia-Herzegovina, sebuah kartu merah yang biasanya berakibat pada sanksi larangan bermain otomatis. Namun, intervensi FIFA berarti sang penyerang dapat diturunkan dalam laga sistem gugur di Seattle.
Dalam pernyataan resminya, RBFA menyatakan: "FIFA mendasarkan keputusannya pada Pasal 27 Kode Disiplin FIFA. Ketentuan ini menyatakan bahwa Komite Disiplin FIFA dapat memutuskan untuk menangguhkan pelaksanaan sanksi disiplin yang telah dijatuhkan sebelumnya. Namun, Pasal 66.4 dari Kode Disiplin FIFA yang sama dengan jelas menyatakan bahwa kartu merah (pengusiran) secara otomatis mengakibatkan skorsing untuk pertandingan berikutnya tim tersebut, sebagaimana telah terjadi pada semua kartu merah sebelumnya yang dikeluarkan selama Piala Dunia FIFA ini."
- Getty Images Sport
Peraturan dan preseden tersebut juga dikutip oleh Brussel
Pernyataan RBFA tidak hanya berhenti pada Kode Disiplin FIFA, tetapi juga melangkah lebih jauh dengan berargumen bahwa putusan tersebut bertentangan dengan peraturan kompetisi Piala Dunia itu sendiri. Federasi tersebut juga menekankan bahwa prinsip skorsing otomatis telah dikomunikasikan kepada setiap negara peserta sepanjang turnamen, dan tidak diserahkan pada interpretasi masing-masing pada hari pertandingan.
Pernyataan tersebut berlanjut: "Selain itu, dan terlepas dari hal di atas, keputusan tersebut bertentangan langsung dengan ketentuan Peraturan Kompetisi Piala Dunia FIFA 2026, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10.5... Sifat otomatis dari skorsing tersebut juga secara eksplisit ditegaskan kembali dalam Surat Edaran Piala Dunia FIFA 2026 Nomor 16, yang telah didistribusikan kepada semua asosiasi anggota peserta pada 12 Mei 2026."
RBFA menambahkan bahwa aturan tersebut "diulangi pada setiap Rapat Koordinasi Pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 sebelum setiap pertandingan dan dimasukkan dalam semua presentasi lokakarya Piala Dunia FIFA 2026" sebelum menegaskan bahwa mereka "sedang menyelidiki semua opsi yang mungkin" untuk melindungi permainan yang adil di turnamen ini dan edisi-edisi mendatang.
UEFA memperingatkan adanya krisis integritas
Badan pengatur sepak bola Eropa, UEFA, turut menyuarakan ketidaksetujuan, dengan menyatakan bahwa FIFA telah melanggar peraturan dasar olahraga ini. Dalam penilaian yang tajam, UEFA mengatakan dalam pernyataan resminya: "Keputusan kemarin untuk menangguhkan—dengan masa percobaan satu tahun—penerapan skorsing otomatis satu pertandingan setelah kartu merah yang diberikan kepada pemain Folarin Balogun telah melampaui batas."
Pernyataan tersebut berlanjut: "Sepak bola, seperti olahraga lainnya, bergantung pada aturan, yang menjadi dasar kompetisi yang adil, jujur, dan transparan. Terkadang aturan terbuka untuk interpretasi. Namun, dalam kasus ini tidak demikian. Skorsing otomatis minimal satu pertandingan setelah kartu merah bukanlah opsi diskresioner dan tidak memerlukan keputusan dari badan yang berwenang untuk diberlakukan. Ini adalah prinsip yang tertanam dalam peraturan, yang tidak dapat dikecualikan, apalagi di tengah-tengah turnamen di mana beberapa pemain lain telah berada dalam situasi yang sama dan secara rutin menjalani skorsing mereka. Ketika kepastian aturan tidak lagi dijamin oleh pihak yang bertugas menjaganya, integritas permainan terancam dan kredibilitas kompetisi menjadi tergerus.”
- AFP
Reaksi Rudi Garcia dan Wayne Rooney
Pelatih kepala Belgia, Rudi Garcia, tidak menyembunyikan rasa frustrasinya, dan menggunakan nada sarkastis untuk menyoroti betapa tidak masuk akalnya situasi tersebut. Garcia bercanda bahwa ia tidak tahu tanggal 5 Juli adalah Hari April Mop di Amerika Serikat, sementara mantan kapten Inggris, Wayne Rooney, jauh lebih blak-blakan dalam kritiknya. Rooney menyebut keputusan tersebut sebagai “aib yang sesungguhnya” dan mempertanyakan kepemimpinan Presiden FIFA, Gianni Infantino.
"Menurut saya ini benar-benar memalukan, sungguh," kata Rooney kepada BBC. "Agar hukuman ini dicabut, mereka harus mencabut kartu merah tersebut—yang mungkin merupakan keputusan yang tepat—dan kemudian dia bisa bermain. Tapi menangguhkannya selama setahun? Menurut saya ini benar-benar memalukan. Infantino seharusnya malu atas hal ini. Sportivitas dalam pertandingan ini dipertanyakan di sini. Jika saya lawan Amerika Serikat, saya pasti akan sangat marah. Ini salah dalam segala hal. Jika Anda adalah pemain Inggris malam ini atau pemain Meksiko, dan Anda mendapat kartu merah, apakah Anda berharap bisa bermain di pertandingan berikutnya? Sampai di mana ini akan berakhir?"
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