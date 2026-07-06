Belgia akan menggugat keputusan FIFA terkait Folarin Balogun, sementara RBFA yang marah merilis pernyataan terbaru mengenai keputusan kartu merah yang mengejutkan tersebut

Pernyataan RBFA tidak hanya berhenti pada Kode Disiplin FIFA, tetapi juga melangkah lebih jauh dengan berargumen bahwa putusan tersebut bertentangan dengan peraturan kompetisi Piala Dunia itu sendiri. Federasi tersebut juga menekankan bahwa prinsip skorsing otomatis telah dikomunikasikan kepada setiap negara peserta sepanjang turnamen, dan tidak diserahkan pada interpretasi masing-masing pada hari pertandingan.

Pernyataan tersebut berlanjut: "Selain itu, dan terlepas dari hal di atas, keputusan tersebut bertentangan langsung dengan ketentuan Peraturan Kompetisi Piala Dunia FIFA 2026, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10.5... Sifat otomatis dari skorsing tersebut juga secara eksplisit ditegaskan kembali dalam Surat Edaran Piala Dunia FIFA 2026 Nomor 16, yang telah didistribusikan kepada semua asosiasi anggota peserta pada 12 Mei 2026."

RBFA menambahkan bahwa aturan tersebut "diulangi pada setiap Rapat Koordinasi Pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 sebelum setiap pertandingan dan dimasukkan dalam semua presentasi lokakarya Piala Dunia FIFA 2026" sebelum menegaskan bahwa mereka "sedang menyelidiki semua opsi yang mungkin" untuk melindungi permainan yang adil di turnamen ini dan edisi-edisi mendatang.