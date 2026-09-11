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Roberto De Zerbi Tottenham GFXGetty/GOAL

Diterjemahkan oleh

Belanja gila-gilaan dan awal yang buruk: akankah mimpi De Zerbi berubah menjadi mimpi buruk?

FEATURES
R. De Zerbi
O. Marmoush
Tottenham Hotspur vs Everton
Tottenham Hotspur
Everton
Premier League
Italia
Mesir
Inggris
Maroko
Aljazair

Tottenham menghabiskan 332 juta pound tapi tak menemukan jalan menuju kemenangan atau gol!

Bahkan kalangan paling pesimistis di dalam tubuh Tottenham tidak menyangka bahwa awal baru tim akan berubah menjadi sedemikian membingungkan. Sebab, setelah musim panas yang luar biasa di mana klub menggelontorkan sekitar 332 juta pound sterling untuk mendatangkan 10 pemain baru, wajar jika ekspektasi melambung tinggi, dan para pendukung menantikan tim yang berbeda, mampu bersaing serta kembali ke garis depan.

Namun kenyataan hingga kini berjalan ke arah yang benar-benar berbeda. Tiga pertandingan telah berlalu dalam perjalanan Liga Primer Inggris, dan Tottenham belum meraih satu pun kemenangan, bahkan yang lebih buruk lagi mereka belum mencetak satu gol pun hingga saat ini, sebagaimana dilaporkan jaringan "Sky Sports".

Setelah dua kekalahan dari Brentford dan Newcastle, hasil imbang tanpa gol melawan Nottingham Forest memberikan tim poin pertama di musim ini, tetapi pada saat yang sama mengungkap masalah yang jauh lebih serius; tim gagal melepaskan satu pun tembakan ke arah gawang, sebuah peristiwa yang tidak pernah terjadi lagi bagi mereka dalam laga liga sejak lebih dari empat tahun.

Dengan demikian, pelatih asal Italia Roberto De Zerbi mendapati dirinya di hadapan persamaan yang sulit: tim yang hampir sepenuhnya baru, pengeluaran yang sangat besar, ambisi Eropa, tetapi awal serangan yang nyaris paling buruk di antara tim-tim liga.

Dan dengan semakin dekatnya pertandingan melawan Everton, pertanyaan pun kian bertambah: apakah memang harus khawatir? Atau menghakimi proyek De Zerbi hanya setelah tiga pertandingan akan terlalu tergesa-gesa?

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  • Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    332 juta pound sterling menaikkan level ekspektasi

    Awal yang tersendat dari Tottenham tidak bisa dipisahkan dari besarnya perubahan yang dialami tim selama periode transfer. Klub tidak sekadar menambah satu atau dua pemain ke dalam skuad yang stabil, melainkan membentuk ulang seluruh lini tim, setelah 10 pemain baru tiba di London dengan biaya investasi yang sangat besar. Karena itulah menuntut tim untuk langsung padu, dari sisi teknis, tampak tidak realistis.

    Namun pada saat yang sama, besarnya pengeluaran membuat para suporter semakin tidak sabar. Ketika Anda menghabiskan lebih dari 300 juta pound sterling, target tidak mungkin sekadar menjauhi zona bahaya. Ekspektasi yang wajar adalah kembali bersaing memperebutkan tempat di kompetisi Eropa, dan mungkin merebut kembali satu tempat di Liga Champions Eropa jika segalanya berjalan sesuai harapan.

    Karena itulah awal musim saat ini sama sekali tidak sepadan dengan besarnya proyek yang diluncurkan Tottenham. Mudah saja melihat angka-angka saat ini sebagai sekadar awal yang buruk dan bisa dilewati, tetapi penampilan Tottenham mengungkap masalah yang lebih dalam daripada sekadar nasib sial di depan gawang.

    Tim kalah dari Brentford, lalu tumbang di hadapan Newcastle, sebelum akhirnya hanya bermain imbang melawan Nottingham Forest. Sementara hasil melawan Newcastle bisa dijelaskan sebagai laga yang bisa berakhir ke arah mana saja, kekalahan dari Brentford lebih jelas terlihat, setelah Tottenham tampil lemah dan lawannya layak menang. Adapun melawan Forest, masalah terbesar tampak dengan jelas: tidak ada daya gedor serangan yang cukup.

    Meski Tottenham tidak menempati posisi terakhir dari segi jumlah tembakan, tim ini berada di dasar klasemen liga dari segi nilai harapan per tembakan, yang berarti masalahnya bukan hanya pada jumlah percobaan, melainkan pada kualitas peluang yang diciptakan tim.

    Gambarannya semakin suram ketika kita melihat rasio gol yang diharapkan; Tottenham menempati posisi ketiga dari bawah dalam total rasio gol yang diharapkan, sementara dalam setiap laga di bawah kepemimpinan De Zerbi mereka tidak pernah mencapai rata-rata gol yang diharapkan per laga di Liga Inggris, yang berkisar 1,41 gol.

    Dengan kata lain, krisisnya bukan sekadar bola yang enggan masuk ke gawang, melainkan tim yang memang tidak menciptakan cukup banyak peluang berbahaya sejak awal.

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  • Nottingham Forest FC v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Tottenham membangun ulang dirinya dari nol

    Salah satu penyebab terpenting dari krisis saat ini terkait dengan ketidakstabilan pilihan-pilihan serangan. De Zerbi menggunakan tiga komposisi berbeda di lini depan sepanjang tiga laga pertama di liga musim ini, dan dalam sepuluh pertandingan yang dipimpinnya bersama Tottenham di liga, ia menggunakan 10 pemain berbeda di tiga posisi serangan.

    Perubahan yang terus-menerus ini membuat pembangunan pemahaman antarpemain menjadi lebih sulit, terutama karena tim mengandalkan sekelompok besar pemain baru.

    Pada saat yang sama, sejumlah elemen kreatif paling menonjol di tim belum sepenuhnya siap. Cedera atau ketidaksiapan fisik beberapa pemain seperti Mohammed Kudus, Dejan Kulusevski, dan James Maddison, di samping kondisi lain yang terkait dengan persiapan, membuat De Zerbi kehilangan kelompok serangan yang stabil untuk dijadikan pijakan.

    Dengan demikian, sang pelatih tidak hanya menghadapi masalah dalam mencetak gol, tetapi juga menghadapi masalah dalam menentukan formula serangan terbaik yang bisa memberi tim sebuah identitas.

    Perubahan tidak hanya terbatas pada lini serang. Tim memasuki musim dengan kapten baru, lini pertahanan yang sebagian besar baru, lini tengah yang berbeda, dan kelompok serangan yang dibentuk ulang. Oleh karena itu, sebagian pihak menilai bahwa awal musim yang sebenarnya bagi Tottenham semestinya dihitung dari akhir periode transfer, bukan dari pekan pertama.

    Pandangan ini memberi De Zerbi ruang kerja yang lebih besar, sebab membangun tim dengan tingkat perubahan sebesar ini membutuhkan waktu. Bahkan bek anyar Jan Paul van Hecke datang dalam transfer besar meski kontraknya hanya menyisakan satu tahun, sementara De Zerbi mengambil keputusan sulit lainnya terkait sejumlah pemain, dalam upayanya membangun kelompok yang sesuai dengan gagasannya.

    Dari sinilah, menghakimi proyek ini hanya setelah tiga pertandingan mungkin terlalu kejam.

  • FBL-ENG-LCUP-TOTTENHAM-CHARLTONAFP

    Angka-angka yang mengkhawatirkan

    Jika krisis harmonisasi bisa dijelaskan dengan besarnya perubahan yang terjadi, maka data fisik membuka pintu lain untuk kekhawatiran. Musim lalu, di bawah kepemimpinan De Zerbi, Tottenham adalah tim dengan level fisik yang tinggi, dan tak satu pun lawan yang mengunggulinya dalam jumlah meter yang ditempuh kecuali sekali saja selama tujuh laga yang dipimpin sang pelatih di musim tersebut.

    Namun situasinya berubah secara jelas musim ini. Tottenham diungguli secara fisik dalam ketiga laga seluruhnya, dan saat ini menempati posisi kedua dari bawah di liga dalam hal jarak yang ditempuh, sementara berada di posisi keenam belas dalam hal jarak lari cepat.

    Ini merupakan kemunduran besar dibandingkan musim lalu, ketika tim ini termasuk dalam lima klub terbaik di liga dalam indikator tersebut. Dengan demikian, De Zerbi tidak hanya perlu memperbaiki sentuhan akhir, tetapi juga harus meningkatkan level kerja fisik tim serta mengembalikan pressing, pergerakan, dan kecepatan yang seharusnya menjadi ciri khas gayanya.

    Terlepas dari awal yang buruk, memecat De Zerbi atau meragukan kemampuannya dalam memimpin proyek ini tampak sebagai langkah yang terlalu dini. Pelatih asal Italia itu mendapat dukungan besar dari manajemen klub, dan Tottenham memberinya kewenangan luas untuk membentuk tim sesuai visinya. Selain itu, musim lalu merupakan musim yang luar biasa sulit, dan tim sempat nyaris terdegradasi sebelum akhirnya berhasil menghindari bencana.

    Dengan demikian, sang pelatih memiliki modal yang memungkinkannya untuk mendapatkan waktu. Namun ini bukan berarti waktu itu terbuka tanpa batas. Pengeluaran yang besar mengharuskan De Zerbi mulai menunjukkan indikator yang jelas mengenai perkembangan. Tidak dituntut agar Tottenham berubah dalam semalam menjadi pesaing gelar juara, tetapi identitas tim harus mulai terlihat, kualitas peluang harus meningkat, dan para pemain baru harus mulai menyatu.

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  • Nottingham Forest FC v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Waktu Penentuan Sesungguhnya

    Mungkin masih terlalu dini untuk memberikan penilaian akhir terhadap Tottenham saat ini. Dengan begitu banyaknya perubahan, tim mungkin membutuhkan beberapa bulan hingga mencapai formasi dan identitas yang lebih stabil. Karena itulah sebagian pengamat menilai bahwa versi Tottenham yang sesungguhnya mungkin baru akan muncul sebelum November.

    Namun, tenggat waktu ini tidak boleh berubah menjadi tameng bagi kesalahan. Tim dituntut untuk mencapai kemajuan yang nyata, terlebih ambisi klub setelah pengeluaran sebesar ini adalah kembali ke kompetisi Eropa. Bahkan posisi Eropa yang biasa pun harus menjadi target minimal, sementara lolos ke Liga Champions tetap menjadi ambisi ideal.

    Pertandingan melawan Everton datang di waktu yang sangat krusial. Kemenangan akan memberi Tottenham lebih dari sekadar tiga poin; ia akan memberikan kepercayaan diri, membuka pintu bagi awal yang baru, dan mungkin meringankan tekanan terhadap De Zerbi serta para pemain baru. Sementara berlanjutnya kemandulan lini serang bisa mengubah masalah ini dari sekadar awal yang lambat menjadi krisis yang sesungguhnya.

    Seandainya Everton mampu menjaga gawangnya tetap bersih, Tottenham akan mencatatkan angka negatif yang belum pernah terjadi sebelumnya, karena akan menjadi kali pertama dalam sejarahnya mereka gagal mencetak gol dalam empat pertandingan pertama sebuah musim di Liga Inggris. Dan di titik inilah nada pembicaraan akan berubah dari "beri tim waktu" menjadi "kapan alarm harus mulai berbunyi?".

  • Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Tak perlu panik, tapi jangan pula diabaikan

    Kebenaran berada di tengah. Ya, tidak masuk akal menilai proyek De Zerbi hanya setelah tiga pertandingan, terutama setelah wajah tim berubah nyaris secara total. Dan ya, cedera, ketidaksiapan, serta singkatnya masa adaptasi merupakan faktor-faktor yang berpengaruh.

    Namun sebaliknya, nihil gol setelah tiga pertandingan, disertai lemahnya kualitas peluang, kemunduran fisik, dan beragamnya formasi serangan, semuanya adalah indikator yang tidak bisa diabaikan.

    Tottenham tidak menghabiskan 332 juta pound sterling untuk menjalani musim lain di papan tengah klasemen. Klub telah membayar di muka untuk pembangunan ulang, dan kini menanti hasilnya di dalam lapangan.

    Karena itu, pertanyaan sesungguhnya bukanlah apakah para pendukung Tottenham harus merasa panik setelah tiga pertandingan, melainkan: sampai kapan penantian ini bisa terus berlanjut sebelum kesabaran berubah menjadi kekhawatiran yang sebenarnya?

    Jawabannya mungkin akan mulai terlihat saat menghadapi Everton, tetapi tidak akan tuntas kecuali ketika tim sudah stabil, para pemain yang cedera pulih kesiapannya, dan De Zerbi mulai menemukan racikan yang mampu mengubah pengeluaran besar ini dari sekumpulan nama-nama baru menjadi tim yang mampu menciptakan gol dan kemenangan.

    Sebab dalam sepak bola, uang bisa membeli pemain, tetapi tidak bisa membeli kekompakan secara instan. Dan Tottenham kini berada di fase tersulit dalam proyeknya: mengubah 332 juta pound sterling dari sebuah investasi besar menjadi tim yang membuktikan di dalam lapangan bahwa seluruh pengeluaran ini adalah bagian dari sebuah rencana, bukan sekadar upaya putus asa untuk lepas dari masa lalu.

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