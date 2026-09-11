Bahkan kalangan paling pesimistis di dalam tubuh Tottenham tidak menyangka bahwa awal baru tim akan berubah menjadi sedemikian membingungkan. Sebab, setelah musim panas yang luar biasa di mana klub menggelontorkan sekitar 332 juta pound sterling untuk mendatangkan 10 pemain baru, wajar jika ekspektasi melambung tinggi, dan para pendukung menantikan tim yang berbeda, mampu bersaing serta kembali ke garis depan.

Namun kenyataan hingga kini berjalan ke arah yang benar-benar berbeda. Tiga pertandingan telah berlalu dalam perjalanan Liga Primer Inggris, dan Tottenham belum meraih satu pun kemenangan, bahkan yang lebih buruk lagi mereka belum mencetak satu gol pun hingga saat ini, sebagaimana dilaporkan jaringan "Sky Sports".

Setelah dua kekalahan dari Brentford dan Newcastle, hasil imbang tanpa gol melawan Nottingham Forest memberikan tim poin pertama di musim ini, tetapi pada saat yang sama mengungkap masalah yang jauh lebih serius; tim gagal melepaskan satu pun tembakan ke arah gawang, sebuah peristiwa yang tidak pernah terjadi lagi bagi mereka dalam laga liga sejak lebih dari empat tahun.

Dengan demikian, pelatih asal Italia Roberto De Zerbi mendapati dirinya di hadapan persamaan yang sulit: tim yang hampir sepenuhnya baru, pengeluaran yang sangat besar, ambisi Eropa, tetapi awal serangan yang nyaris paling buruk di antara tim-tim liga.

Dan dengan semakin dekatnya pertandingan melawan Everton, pertanyaan pun kian bertambah: apakah memang harus khawatir? Atau menghakimi proyek De Zerbi hanya setelah tiga pertandingan akan terlalu tergesa-gesa?

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