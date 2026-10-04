Operasi untuk mengangkat kembali talenta Teun Koopmeiners dimulai dengan cara yang tak pernah diduga siapa pun di Belanda. Pelatih baru Xavi, yang dalam 3 laga awal ini sangat ngotot menerapkan gaya bermain tanpa kompromi dan berorientasi menyerang, mengejutkan semua orang dalam laga Nations League melawan Serbia karena memang menurunkan pemain Juventus itu sebagai starter, tetapi sebagai bek tengah dan bukan gelandang.
Belanda, Xavi coba Koopmeiners sebagai bek tengah: gol itu memberi kepercayaan diri, tetapi itu bukan masa depannya
PILIHAN XAVI
Untuk gaya permainan yang ingin diterapkannya, sangat cepat di ruang sempit dan sebisa mungkin vertikal, Koopmeiners tidak punya ritme untuk bisa bermain di jantung lini tengah yang dibayangkan Xavi. Namun, teknik dasar eks-Atalanta itu adalah sesuatu yang bisa berguna dalam banyak cara berbeda sepanjang pertandingan dan, dari sinilah, muncul ide untuk mencobanya di samping Virgil Van Dijk sebagai bek tengah kiri dalam lini belakang empat pemain sebagai alternatif untuk Aké.
Tujuannya adalah untuk memiliki alur keluar membawa bola yang lancar dari sisi kiri, dan memiliki di area lapangan itu seorang pemain yang mampu, dengan kepala tegak, sewaktu-waktu melihat ke area dalam atau memanfaatkan umpan diagonalnya. Selain itu, tentu saja, ada juga keinginan untuk memaksimalkan kaki pemain Juventus itu, yang sangat kuat dalam semua situasi bola mati.
GOAL menaruh kepercayaan
Dan justru dari bola mati lahir salah satu dari dua kilatan yang diperlihatkan Koopmeiners dalam laga ini, dan keduanya tentu saja lewat tendangan bebas.
Pada menit ke-31 tercipta gol yang memecah kebuntuan laga, lewat tendangan bebas dari sisi kanan dekat tepi kotak penalti, dieksekusi melambung dan tajam membelah area penalti, yang kemudian tak benar-benar disentuh siapa pun, dengan bola akhirnya langsung masuk ke gawang.
Pada awal babak kedua, sekitar menit ke-50, ada tendangan bebas lainnya, kali ini lebih sentral dan dieksekusi mendatar di bawah pagar hidup yang, juga karena sebuah defleksi pada saat-saat terakhir, nyaris mengecoh Vanja Milinkovic-Savic yang tetap sigap bereaksi dan melakukan penyelamatan.
INI BUKAN MASA DEPAN
Pertandingan ini jelas akan memberinya moral dan kepercayaan diri, tetapi peran itu, setidaknya di Juventus, tidak bisa dianggap sebagai kebangkitan dan masa depannya. Selain berbahaya dalam menyerang dan memiliki sirkulasi bola yang cukup baik, Koopmeiners juga mengalami kesulitan dalam beberapa momen pertandingan dalam hal yang seharusnya menjadi aspek paling fundamental bagi seorang bek: menjaga lawan dan menghalangi pergerakan mereka.
Pada gol penyeimbang 1-1 Serbia, dia, tetapi juga Reijnders dan bahkan sebagian Van Dijk, sepenuhnya berada di luar posisi, tanpa menyadari keberadaan pemain lawan di dekat mereka. Peluang paling mencolok yang memperlihatkan seluruh keterbatasannya di posisi itu justru datang pada awal babak kedua ketika, dari sebuah bola vertikal yang dikirim di belakangnya untuk Cvetkovic, dia dipaksa mengejar penyerang Serbia itu sejauh 30 meter.
Sudah kesulitan dalam berlari, Koopmeiners kemudian mencoba menghentikannya dengan meluncur, tetapi dengan mudah dilewati dan membiarkan seluruh gawang terbuka bagi sang penyerang untuk melepaskan tembakan. Beruntung baginya, tembakan melengkung Cvetkovic melebar, tetapi positioning dan upaya intersep defensif itu menunjukkan seluruh kesulitannya.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami