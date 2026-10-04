Untuk gaya permainan yang ingin diterapkannya, sangat cepat di ruang sempit dan sebisa mungkin vertikal, Koopmeiners tidak punya ritme untuk bisa bermain di jantung lini tengah yang dibayangkan Xavi. Namun, teknik dasar eks-Atalanta itu adalah sesuatu yang bisa berguna dalam banyak cara berbeda sepanjang pertandingan dan, dari sinilah, muncul ide untuk mencobanya di samping Virgil Van Dijk sebagai bek tengah kiri dalam lini belakang empat pemain sebagai alternatif untuk Aké.

Tujuannya adalah untuk memiliki alur keluar membawa bola yang lancar dari sisi kiri, dan memiliki di area lapangan itu seorang pemain yang mampu, dengan kepala tegak, sewaktu-waktu melihat ke area dalam atau memanfaatkan umpan diagonalnya. Selain itu, tentu saja, ada juga keinginan untuk memaksimalkan kaki pemain Juventus itu, yang sangat kuat dalam semua situasi bola mati.