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Donyell Malen Netherlands JapanGetty Images

Diterjemahkan oleh

Belanda vs Jepang, penilaian CM: Malen tampil cemerlang, Dumfries dan Reijnders kurang bersemangat. Nakamura menjadi yang terbaik

Netherlands
Netherlands vs Japan
Japan
World Cup

Hasil pertandingan pada hari pertama Grup F Piala Dunia antara Oranje dan Samurai Blue.

Belanda vs Jepang 2-2


Pertandingan antara Belanda dan Jepang berakhir dengan skor 2-2: Oranje dua kali unggul lewat gol van Dijk dan Summerville, namun disamakan terlebih dahulu oleh Nakamura dan kemudian oleh Kamada.

BELANDA


Verbruggen 5: hampir tidak pernah diuji di babak pertama, dia pasti bisa melakukan lebih banyak pada tendangan Nakamura yang membuat skor menjadi 1-1. Dia dikalahkan oleh sentuhan Kamada saat gol penyama kedudukan, tetapi dia terlambat bereaksi


Dumfries 5: terpaksa sering bertahan karena serangan Maeda, hanya terlihat di akhir babak pertama saat ikut menyerang. Secara umum, ia kesulitan menghadapi serangan Nakamura dan tampak jauh berbeda dari penampilannya di Inter.


van de Ven 5,5: hampir tidak pernah terganggu oleh Ueda, ia mengatasinya tanpa masalah, karena secara fisik jauh lebih unggul. Ia tertipu pada tendangan sudut akhir yang berujung pada gol penyama Jepang dan bahkan mendapat kartu kuning.


van Dijk 6: membuka keunggulan dengan gol ke-13nya di tim nasional, berkat sundulan indah yang tepat sasaran di kotak penalti. Ia mendominasi area penalti namun tak bisa menghindari kekecewaan di akhir laga: tegas dalam kepemimpinan dan serangan, namun kurang dalam bertahan, seperti terlihat pada bola terakhir pertandingan.


van Hecke 5,5: menutupi posisinya tanpa terlalu sering maju ke depan. Bukan bek sayap gaya Belanda sejati.


Gravenberch 6,5: melepaskan umpan silang dari sisi kanan yang berujung pada gol van Dijk, kemudian memberikan assist kepada Summerville setelah permainan apik di tengah lapangan. Menutup pertandingan dengan dua umpan akurat. (dari menit 81' Aké sv)


de Jong 6: berusaha menjaga keseimbangan dan jarak, namun penguasaan bolanya terlalu hati-hati.


Reijnders 5,5: penampilannya kurang menonjol dibandingkan saat di Milan, lebih fokus menjaga posisi daripada menyerang. (dari menit 70' Timber 5,5: masuk untuk mempertahankan skor dan seperti biasa, lawan berhasil menyamakan kedudukan)


Summerville 6,5: di awal banyak bergerak tapi jarang menciptakan ancaman. Kurang tajam, mendapat kartu kuning saat serangan balik Jepang, sebelum menemukan aksi yang menentukan pertandingan, dengan tendangan kiri indah yang mengalahkan Suzuki, dan mencetak gol 2-1. (Mulai menit 70 Koopmeiners 5,5: jarang menyentuh bola, terlihat seperti pemain Juventus)


Malen 6,5: langsung nyaris mencetak gol hebat, dengan tendangan kanan kilat setelah mengontrol bola dan berputar layaknya penyerang sejati di jantung pertahanan Jepang, yang digagalkan oleh Suzuki yang luar biasa. Di babak pertama ia tampak tak terbendung: kiper Parma itu kembali menggagalkan kegembiraannya mencetak gol sundulan dari tendangan sudut, dengan penyelamatan luar biasa lainnya. Yang terbaik di lini depannya. (dari menit ke-70 Depay 5,5: masuk dengan gugup dan langsung mendapat kartu kuning, ia kesal karena tidak diturunkan sebagai starter)


Gakpo 6: Di babak pertama, ia sering dijaga ketat oleh dua pemain lawan, sehingga tak pernah punya ruang untuk berbalik arah dan terpaksa mengoper ke belakang atau melebar untuk mencari ruang. Di babak kedua, ia mulai bersinar dan nyaris mencetak gol dua kali. (dimasukkan pada menit ke-84 oleh Brobbey, tanpa nilai)


Pelatih Koeman 5,5: menguasai bola dengan baik namun menciptakan sedikit ancaman, memanfaatkan dua aksi individu untuk mencoba memenangkan pertandingan, namun pada akhir laga justru dikalahkan. Secara umum, ia tampaknya mengusung gaya sepak bola yang kurang "Belanda", dengan ide untuk tidak mengambil risiko dan lebih memilih bertahan daripada menyerang: bukan hal yang diajarkan oleh sekolah Oranje.




  • JEPANG

    Suzuki 6,5: langsung menunjukkan respons gemilang saat menahan tendangan keras Malen, yang menyelamatkan timnya; ia kembali tampil cemerlang saat menghadapi penyerang Roma di akhir babak pertama, dengan penyelamatan luar biasa atas sundulan dari tendangan sudut. Ia "membalas dendam" atas gol penalti yang ia kebobolan sebulan lalu di Tardini pada menit-menit tambahan, namun kemudian gagal menahan tendangan jarak jauh Summerville.


    Watanabe 5: menciptakan peluang terbaik di babak pertama, dengan umpan silang indah untuk tendangan Nakamura, yang nyaris membawa keunggulan. Namun, ia melakukan kesalahan fatal di kotak penalti pada gol van Dijk, kehilangan jejak kapten Belanda itu saat sundulan. (dari menit 75' Tomiyasu 6: masuk dengan baik dalam serangan akhir)


    Taniguchi 5,5: kesulitan mengimbangi kecepatan Malen, dia yang tampaknya paling menderita akibat serangan-serangan Belanda.


    Ito 6: tetap mempertahankan posisinya meskipun Summerville mencoba mengeluarkannya dari zona nyaman.


    Doan 5,5: menjadi duri dalam daging bagi pertahanan Oranje, kehabisan tenaga lebih awal dan di babak kedua tidak terlihat sama sekali dalam fase serangan. (dari menit 76' Sugawara sv)


    Kamada 6,5: otak tim Jepang, semua bola melewati kakinya. Memberikan umpan cemerlang kepada Ueda, yang melepaskan tendangan melebar, kemudian di akhir pertandingan beruntung mencetak gol sundulan yang membuat skor menjadi 2-2.


    Sano 6: penyeimbang permainan Moriyasu, sering menjaga rekan-rekannya tetap pada jalurnya, tanpa kalah dalam duel jarak jauh dengan de Jong.


    Nakamura 7: pemain lincah dan pandai melepaskan diri, membuat Dumfries kewalahan. Hampir mencetak gol dengan tendangan indah dari umpan silang Watanabe, sebelum menyamakan kedudukan dengan tendangan keras dari luar kotak penalti yang mengejutkan Verbruggen. Yang terbaik dan terakhir menyerah di timnya, tetap berbahaya hingga akhir pertandingan.


    Kubo 6: memberikan umpan kepada Nakamura yang diubah rekan setimnya menjadi gol penyama kedudukan, lalu nyaris mencetak gol kedua dengan tendangan keras dari luar kotak penalti. (dari menit 75 Ogawa 6,5: penyelamat dengan sundulan di akhir pertandingan yang dari tendangan sudut memungkinkan Kamada mencetak gol penyama kedudukan 2-2)


    Maeda 5,5: sangat aktif di sisi kiri, memaksa Dumfries bertahan di belakang. Di babak kedua performanya menurun dan diganti. (dari menit 66' Ito 6,5: mengubah ritme permainan dibandingkan rekan setimnya, aktif mencari ruang, dan memberikan kelincahan pada serangan)


    Ueda 5: di babak pertama jarang menyentuh bola, namun di akhir pertandingan dengan gerakan yang bagus menerima umpan dari Kamada dan melepaskan tembakan yang melebar. Kemudian tampil minim hingga diganti (dari menit 85' Shiogai sv)


    Pelatih Moriyasu 6,5: Jepang asuhannya mencoba menyerang melalui serangan balik, bertahan, dan berusaha merebut bola untuk dimanfaatkan oleh para pemain sayap yang cepat. Ia tampak sangat pragmatis dalam menghadapi tim nasional yang secara teknis lebih kuat, tetapi pada akhirnya ia dibalas dengan gol penyama kedudukan karena, berbeda dengan Koeman, ia memutuskan untuk menyerang dengan memasukkan semua pemain serangnya.

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