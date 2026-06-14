Belanda vs Jepang 2-2





Pertandingan antara Belanda dan Jepang berakhir dengan skor 2-2: Oranje dua kali unggul lewat gol van Dijk dan Summerville, namun disamakan terlebih dahulu oleh Nakamura dan kemudian oleh Kamada.

BELANDA





Verbruggen 5: hampir tidak pernah diuji di babak pertama, dia pasti bisa melakukan lebih banyak pada tendangan Nakamura yang membuat skor menjadi 1-1. Dia dikalahkan oleh sentuhan Kamada saat gol penyama kedudukan, tetapi dia terlambat bereaksi





Dumfries 5: terpaksa sering bertahan karena serangan Maeda, hanya terlihat di akhir babak pertama saat ikut menyerang. Secara umum, ia kesulitan menghadapi serangan Nakamura dan tampak jauh berbeda dari penampilannya di Inter.





van de Ven 5,5: hampir tidak pernah terganggu oleh Ueda, ia mengatasinya tanpa masalah, karena secara fisik jauh lebih unggul. Ia tertipu pada tendangan sudut akhir yang berujung pada gol penyama Jepang dan bahkan mendapat kartu kuning.





van Dijk 6: membuka keunggulan dengan gol ke-13nya di tim nasional, berkat sundulan indah yang tepat sasaran di kotak penalti. Ia mendominasi area penalti namun tak bisa menghindari kekecewaan di akhir laga: tegas dalam kepemimpinan dan serangan, namun kurang dalam bertahan, seperti terlihat pada bola terakhir pertandingan.





van Hecke 5,5: menutupi posisinya tanpa terlalu sering maju ke depan. Bukan bek sayap gaya Belanda sejati.





Gravenberch 6,5: melepaskan umpan silang dari sisi kanan yang berujung pada gol van Dijk, kemudian memberikan assist kepada Summerville setelah permainan apik di tengah lapangan. Menutup pertandingan dengan dua umpan akurat. (dari menit 81' Aké sv)





de Jong 6: berusaha menjaga keseimbangan dan jarak, namun penguasaan bolanya terlalu hati-hati.





Reijnders 5,5: penampilannya kurang menonjol dibandingkan saat di Milan, lebih fokus menjaga posisi daripada menyerang. (dari menit 70' Timber 5,5: masuk untuk mempertahankan skor dan seperti biasa, lawan berhasil menyamakan kedudukan)





Summerville 6,5: di awal banyak bergerak tapi jarang menciptakan ancaman. Kurang tajam, mendapat kartu kuning saat serangan balik Jepang, sebelum menemukan aksi yang menentukan pertandingan, dengan tendangan kiri indah yang mengalahkan Suzuki, dan mencetak gol 2-1. (Mulai menit 70 Koopmeiners 5,5: jarang menyentuh bola, terlihat seperti pemain Juventus)





Malen 6,5: langsung nyaris mencetak gol hebat, dengan tendangan kanan kilat setelah mengontrol bola dan berputar layaknya penyerang sejati di jantung pertahanan Jepang, yang digagalkan oleh Suzuki yang luar biasa. Di babak pertama ia tampak tak terbendung: kiper Parma itu kembali menggagalkan kegembiraannya mencetak gol sundulan dari tendangan sudut, dengan penyelamatan luar biasa lainnya. Yang terbaik di lini depannya. (dari menit ke-70 Depay 5,5: masuk dengan gugup dan langsung mendapat kartu kuning, ia kesal karena tidak diturunkan sebagai starter)





Gakpo 6: Di babak pertama, ia sering dijaga ketat oleh dua pemain lawan, sehingga tak pernah punya ruang untuk berbalik arah dan terpaksa mengoper ke belakang atau melebar untuk mencari ruang. Di babak kedua, ia mulai bersinar dan nyaris mencetak gol dua kali. (dimasukkan pada menit ke-84 oleh Brobbey, tanpa nilai)





Pelatih Koeman 5,5: menguasai bola dengan baik namun menciptakan sedikit ancaman, memanfaatkan dua aksi individu untuk mencoba memenangkan pertandingan, namun pada akhir laga justru dikalahkan. Secara umum, ia tampaknya mengusung gaya sepak bola yang kurang "Belanda", dengan ide untuk tidak mengambil risiko dan lebih memilih bertahan daripada menyerang: bukan hal yang diajarkan oleh sekolah Oranje.











