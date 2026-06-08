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Belanda mendapat pukulan telak menjelang Piala Dunia setelah Jurrien Timber dipastikan absen karena cedera
Cedera pangkal paha mengakhiri impian Timber di Piala Dunia
Sebuah pukulan telak bagi sang pemain maupun negaranya, Timber secara resmi dipastikan absen dari Piala Dunia mendatang. Pemain Arsenal tersebut telah berjuang mengatasi cedera pangkal paha selama beberapa pekan, dan meskipun ia sempat masuk dalam daftar rombongan awal yang berangkat ke New York, kondisi medisnya akhirnya memaksanya mundur.
KNVB mengonfirmasi berita tersebut pada hari Senin, mengakhiri spekulasi selama berminggu-minggu mengenai kebugarannya setelah ia terlibat dalam final Liga Champions bersama klubnya.
Asosiasi sepak bola Belanda merilis pernyataan yang menjelaskan bahwa bek berusia 24 tahun tersebut belum pulih sepenuhnya dari cedera pangkal paha untuk berpartisipasi dalam turnamen tersebut. Setelah berkonsultasi dengan staf, diputuskan bahwa ia harus meninggalkan kamp setelah pertandingan pemanasan terakhir melawan Uzbekistan. Ini merupakan pukulan yang sangat menyakitkan bagi Timber, yang telah membuktikan dirinya sebagai pemain kunci dalam skuad Oranje saat dalam kondisi fit.
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Geertruida dipanggil sebagai pengganti darurat
Koeman tidak membuang waktu untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh bintang Arsenal tersebut. Bek Sunderland, Lutsharel Geertruida, mendapat panggilan mendadak untuk bergabung dengan skuad. Geertruida, yang sebelumnya masuk dalam daftar cadangan, akan bertolak ke Kansas, tempat Belanda mendirikan markas utama mereka selama turnamen berlangsung. Keikutsertaannya memastikan Koeman masih memiliki 26 pemain yang siap diturunkan untuk menghadapi babak penyisihan grup yang berat.
Kemampuan serba bisa Geertruida menjadikannya pengganti yang tepat untuk Timber, karena ia mampu bermain baik sebagai bek kanan maupun di tengah pertahanan. Meskipun kualitas teknis dan kemampuan membawa bola Timber akan dirindukan, pemain Sunderland ini menawarkan alternatif yang dapat diandalkan dan sudah terbiasa dengan skema taktis Koeman. Ia diharapkan segera bergabung dengan tim saat mereka beralih dari persiapan di New York ke ajang utama.
Mimpi buruk yang terus berulang bagi pemain Arsenal itu
Bagi Timber, penarikan diri ini menandai turnamen internasional besar kedua berturut-turut yang terpaksa ia lewatkan akibat cedera. Bek tersebut absen dari skuad Belanda selama Euro 2024 di Jerman karena masih menjalani rehabilitasi panjang akibat cedera ligamen cruciatum serius yang dialaminya saat bermain di level klub. Setelah sebelumnya tampil di Euro 2020 dan Piala Dunia 2022, kemunduran terbaru ini menjadi tren yang mengecewakan bagi salah satu talenta pertahanan paling menjanjikan di negaranya.
KNVB menyatakan bahwa tidak mungkin bagi pemain tersebut untuk berpartisipasi dengan "cara yang bertanggung jawab secara medis," sambil menekankan bahwa keselamatan pemain tetap menjadi prioritas.
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Persiapan terakhir menjelang laga pembuka di Jepang
Timnas Belanda saat ini sedang menyelesaikan persiapan terakhir mereka di New York, dengan laga persahabatan terakhir yang dijadwalkan melawan Uzbekistan pada Senin malam. Pertandingan ini menjadi kesempatan terakhir bagi Koeman untuk menyempurnakan susunan pemain inti sebelum turnamen sesungguhnya dimulai. Timnas Belanda akan memulai kampanye Piala Dunia mereka pada Minggu, 14 Juni, saat mereka berhadapan dengan Jepang dalam laga babak penyisihan grup yang sangat dinantikan.