Belanda mendapat pukulan telak menjelang Piala Dunia setelah Jurrien Timber dipastikan absen karena cedera

Sebuah pukulan telak bagi sang pemain maupun negaranya, Timber secara resmi dipastikan absen dari Piala Dunia mendatang. Pemain Arsenal tersebut telah berjuang mengatasi cedera pangkal paha selama beberapa pekan, dan meskipun ia sempat masuk dalam daftar rombongan awal yang berangkat ke New York, kondisi medisnya akhirnya memaksanya mundur.

KNVB mengonfirmasi berita tersebut pada hari Senin, mengakhiri spekulasi selama berminggu-minggu mengenai kebugarannya setelah ia terlibat dalam final Liga Champions bersama klubnya.

Asosiasi sepak bola Belanda merilis pernyataan yang menjelaskan bahwa bek berusia 24 tahun tersebut belum pulih sepenuhnya dari cedera pangkal paha untuk berpartisipasi dalam turnamen tersebut. Setelah berkonsultasi dengan staf, diputuskan bahwa ia harus meninggalkan kamp setelah pertandingan pemanasan terakhir melawan Uzbekistan. Ini merupakan pukulan yang sangat menyakitkan bagi Timber, yang telah membuktikan dirinya sebagai pemain kunci dalam skuad Oranje saat dalam kondisi fit.