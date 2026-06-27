"Pertama-tama, kami menyampaikan solidaritas kami kepada Cody dan keluarganya, serta kepada Noa dan putra mereka, Samuel. Ini adalah situasi pribadi yang sangat menyedihkan. Tentu saja, kami sudah mengetahui kejadian ini dan KNVB sedang berusaha mendukung keluarga tersebut sebisa mungkin. Cody telah memutuskan, atas kesepakatan dengan pacarnya, untuk tetap bersama tim. Kami menghormati privasi mereka dan oleh karena itu tidak akan memberikan komentar lebih lanjut mengenai situasi ini, termasuk cara kami berusaha untuk mendampingi mereka. Kami juga tidak akan memberikan informasi lebih lanjut mengenai hal ini dalam waktu dekat. Segala komunikasi terkait hal ini sepenuhnya menjadi kewenangan keluarga tersebut."