Namanya seharusnya Elijah, tetapi ia takkan pernah lahir. Anak kedua Cody Gakpo, penyerang Liverpool dan tim nasional Belanda yang berlaga di Piala Dunia 2026—yang menjadi juara grup bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia—telah meninggal dunia sebelum lahir akibat keguguran, sebagaimana diumumkan oleh pasangan sang pemain, Noa.
Diterjemahkan oleh
Belanda, duka mendalam bagi Cody Gakpo: anak keduanya meninggal di pangkuan istrinya. Ia tetap bersama tim
PERKATAAN LADY GAKPO
"Dengan hati yang hancur, kami mengabarkan bahwa bayi kami telah meninggal dunia saat masih dalam kandungan. Terima kasih kepada semua atas dukungan kalian. Kami pergi ke gereja bersama dan menyalakan lilin. Setelah itu, kami pergi ke taman bermain bersama putra kami, Samuel. Di sana ada seorang anak laki-laki lain bernama Elijah. Tidak ada tanda yang lebih indah dari Tuhan selain itu."
UCAPAN BELASUNGKAWA DARI BELANDA
"Pertama-tama, kami menyampaikan solidaritas kami kepada Cody dan keluarganya, serta kepada Noa dan putra mereka, Samuel. Ini adalah situasi pribadi yang sangat menyedihkan. Tentu saja, kami sudah mengetahui kejadian ini dan KNVB sedang berusaha mendukung keluarga tersebut sebisa mungkin. Cody telah memutuskan, atas kesepakatan dengan pacarnya, untuk tetap bersama tim. Kami menghormati privasi mereka dan oleh karena itu tidak akan memberikan komentar lebih lanjut mengenai situasi ini, termasuk cara kami berusaha untuk mendampingi mereka. Kami juga tidak akan memberikan informasi lebih lanjut mengenai hal ini dalam waktu dekat. Segala komunikasi terkait hal ini sepenuhnya menjadi kewenangan keluarga tersebut."