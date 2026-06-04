Koeman tidak menyembunyikan kekecewaannya setelah peluit akhir dibunyikan, sambil mengkritik kemampuan timnya dalam menyelesaikan peluang serta pendekatan permainan mereka secara keseluruhan.

"Saya benar-benar benci kalah. Anda harus menang dalam pertandingan seperti ini ketika mendapat empat atau lima peluang besar," kata Koeman kepada NOS. "Jika Anda bisa memanfaatkan peluang-peluang itu, pertandingan seperti ini akan menjadi jauh lebih mudah. Seharusnya itu bukan masalah, tapi di babak kedua kami bermain lebih buruk. Kami kurang agresif dan terlalu lembek."

Pelatih asal Belanda itu juga menyoroti peluang-peluang yang terbuang oleh Malen, dengan mengatakan: "Dia pasti harus mencetak setidaknya satu gol. Biasanya dia melakukannya."