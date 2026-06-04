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Belanda dikritik karena dianggap 'terlalu lembek' usai kekalahan mengejutkan dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia melawan Aljazair, sementara Donyell Malen mendapat sorotan karena gagal memanfaatkan peluang-peluang penting
Koeman kecewa dengan penampilan Oranje yang boros peluang
Belanda mendominasi sebagian besar jalannya laga uji coba melawan Aljazair di De Kuip, namun gagal mengubah keunggulan mereka menjadi gol. Oranje menciptakan beberapa peluang emas, namun tak mampu mencetak gol hingga akhirnya kebobolan gol penentu kemenangan di menit-menit akhir. Kekalahan 1-0 tersebut membuat Koeman tampak frustrasi menjelang keberangkatan tim ke New York, tempat mereka akan menghadapi Uzbekistan dalam laga persiapan terakhir sebelum Piala Dunia.
Sebagian besar perhatian tertuju pada Malen, yang mengalami malam yang sulit di depan gawang. Penyerang tersebut membentur tiang gawang dan menyia-nyiakan dua peluang lain yang bisa saja membuat Belanda menguasai pertandingan.
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Koeman mempertanyakan agresivitas dan ketajaman dalam mencetak gol
Koeman tidak menyembunyikan kekecewaannya setelah peluit akhir dibunyikan, sambil mengkritik kemampuan timnya dalam menyelesaikan peluang serta pendekatan permainan mereka secara keseluruhan.
"Saya benar-benar benci kalah. Anda harus menang dalam pertandingan seperti ini ketika mendapat empat atau lima peluang besar," kata Koeman kepada NOS. "Jika Anda bisa memanfaatkan peluang-peluang itu, pertandingan seperti ini akan menjadi jauh lebih mudah. Seharusnya itu bukan masalah, tapi di babak kedua kami bermain lebih buruk. Kami kurang agresif dan terlalu lembek."
Pelatih asal Belanda itu juga menyoroti peluang-peluang yang terbuang oleh Malen, dengan mengatakan: "Dia pasti harus mencetak setidaknya satu gol. Biasanya dia melakukannya."
Malen kecewa dengan penampilannya
Malen mengakui kekecewaannya sendiri setelah pertandingan, sambil mengakui bahwa ia tidak menendang bola dengan tepat saat mendapat peluang terbaiknya.
"Tentu saja, sebagai seorang striker, kamu ingin mencetak gol," kata Malen. "Kami menciptakan cukup banyak peluang, tapi hari ini bola-bola itu tak mau masuk. 'Itu bagian dari kehidupan seorang striker. Saya tidak keluar dengan baik dan tidak menyentuh bola dengan benar. Saya juga tidak melihat pemain di samping saya, kalau tidak, saya pasti akan mengoper bola itu.'"
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Kesempatan untuk memberikan tanggapan sebelum uji coba di Jepang
Belanda masih memiliki satu kesempatan terakhir untuk membangun momentum saat mereka menghadapi Uzbekistan di New York. Setelah kekalahan yang mengecewakan dan meningkatnya sorotan dari para pendukung serta pakar, respons yang meyakinkan akan membantu memulihkan kepercayaan diri menjelang turnamen. Oranje akan memulai perjalanan mereka di Grup F melawan Jepang pada 14 Juni dengan kesadaran bahwa mereka perlu memperbaiki performa.