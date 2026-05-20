Menurut laporan Sky, Julian Nagelsmann juga akan membawa Maximilian Beier dari Borussia Dortmund ke Piala Dunia di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada — hal ini setidaknya sedikit mengejutkan, mengingat Beier belakangan ini sama sekali tidak memainkan peran penting dalam tim nasional Jerman.
Belakangan ini, ia sama sekali tidak berperan: Julian Nagelsmann tampaknya akan kembali membuat kejutan dalam skuad Piala Dunia-nya
Bagi sang penyerang, ini akan menjadi turnamen besar keduanya bersama tim nasional Jerman setelah Euro 2024 yang digelar di kandang sendiri. Sejak debutnya pada Juni 2024, ia telah tampil dalam tujuh pertandingan internasional dan masih menanti gol pertamanya. Penampilannya yang terakhir hingga saat ini terjadi pada Oktober lalu dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Irlandia Utara. Setelah itu, Nagelsmann tidak memainkannya baik pada akhir kualifikasi maupun dalam pertandingan persahabatan melawan Swiss.
Beier sendiri baru-baru ini tetap memperhitungkan peluang bagus untuk ikut Piala Dunia: "Saya berharap bisa optimis berkat penampilan saya. Saya banyak bermain dalam beberapa pekan terakhir, seringkali dengan baik. Saya mengumpulkan banyak poin dan telah melakukan segalanya agar, semoga, saya bisa ikut pada Kamis nanti."
Pemain berusia 23 tahun ini telah mengumpulkan argumen yang cukup kuat untuk nominasi di BVB musim ini. Jika mengabaikan para penyerang murni, Beier bahkan menjadi pencetak poin terbanyak di Jerman dengan 20 poin (sepuluh gol, sepuluh assist).
Karena pencalonan Beier: Apakah kini seorang rekan setimnya di BVB harus cemas soal Piala Dunia?
Namun, pencalonan Beier mungkin menjadi kabar buruk bagi rekan setimnya di Dortmund, Karim Adeyemi. Nagelsmann telah menegaskan hal ini pada bulan Maret: "Maxi Beier, Karim Adeyemi, Kevin Schade — saya sudah sangat transparan mengenai ketiganya: Saat ini, kami akan membawa satu, maksimal dua, dari penyerang serangan balik ini."
Ketiga pemain tersebut memiliki profil yang serupa. "Salah satu dari ketiganya, mungkin dua, pada akhirnya akan terpilih. Namun, mereka semua memiliki peluang yang sama," ungkap pria berusia 38 tahun itu saat itu.
Beier tidak akan sendirian tanpa rekan setimnya di BVB pada ajang besar yang berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli. Dua pemain Dortmund lainnya, Nico Schlotterbeck dan Waldemar Anton, juga akan ikut serta. Pengumuman skuad final akan dilakukan pada Kamis pukul 13.00.
Maximilian Beier: Statistik pada Musim 2025/26
Permainan 44 Gol 10 Assist 10