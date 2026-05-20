Belakangan ini, ia sama sekali tidak berperan: Julian Nagelsmann tampaknya akan kembali membuat kejutan dalam skuad Piala Dunia-nya

Bagi sang penyerang, ini akan menjadi turnamen besar keduanya bersama tim nasional Jerman setelah Euro 2024 yang digelar di kandang sendiri. Sejak debutnya pada Juni 2024, ia telah tampil dalam tujuh pertandingan internasional dan masih menanti gol pertamanya. Penampilannya yang terakhir hingga saat ini terjadi pada Oktober lalu dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Irlandia Utara. Setelah itu, Nagelsmann tidak memainkannya baik pada akhir kualifikasi maupun dalam pertandingan persahabatan melawan Swiss.

Beier sendiri baru-baru ini tetap memperhitungkan peluang bagus untuk ikut Piala Dunia: "Saya berharap bisa optimis berkat penampilan saya. Saya banyak bermain dalam beberapa pekan terakhir, seringkali dengan baik. Saya mengumpulkan banyak poin dan telah melakukan segalanya agar, semoga, saya bisa ikut pada Kamis nanti."

Pemain berusia 23 tahun ini telah mengumpulkan argumen yang cukup kuat untuk nominasi di BVB musim ini. Jika mengabaikan para penyerang murni, Beier bahkan menjadi pencetak poin terbanyak di Jerman dengan 20 poin (sepuluh gol, sepuluh assist).