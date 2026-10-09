Ketika ditanya tentang masa kini dan masa depan Estevao, mantan penyerang Chelsea Cole, yang berbicara bekerja sama dengan LiveScore Bet, mengatakan kepada GOAL: “Saat ini bentuk tim tidak cocok untuknya. Saya pikir yang diinginkan Alonso adalah seseorang yang lebih berorientasi bertahan di sisi kanan itu. Namun kadang Anda mengatakan hal seperti itu, dan jika Anda tidak mencobanya, Anda tidak akan pernah tahu. Dan dia belum mencobanya.

“Saya belum melihat tanda-tanda Estevao akan menjadi starter dalam pertandingan mana pun musim ini sejauh ini. Mungkin dia belum menunjukkan cukup banyak dalam latihan untuk membenarkan tempat sebagai starter di tim. Dia pemain muda. Dia harus mendapatkan sisi permainan itu. Jika dia ingin pergi ke tim lain mana pun juga, dia harus tahu cara bertahan dan berkomitmen pada hal itu.

“Kita semua tahu seberapa bagus dia saat menguasai bola dan ketika menyerang. Namun sisi lain dari permainannya perlu dikembangkan. Dan itulah mengapa dia masih menjadi pemain yang sangat muda. Dan dia belum sampai ke level itu.

“Dan mereka mungkin sedang bekerja dengannya di balik layar untuk mencoba membuatnya selevel karena dia jelas salah satu pemain yang Anda lihat dan Anda katakan, ‘Anda tahu tidak, jika saya bisa membawanya ke standar sepakbola tanpa bola, maka kita punya pemain yang luar biasa di sini’. Dan saya pikir Alonso tahu itu.

“Anda tidak bisa menyangkal bakat anak ini. Jadi pasti akan ada cara yang akan mereka coba untuk memainkannya. Anda butuh kedalaman skuad untuk naik ke level berikutnya. Dan itulah yang menurut saya sedang diupayakan Chelsea saat ini. Memiliki Estevao dalam skuad dan belajar secara diam-diam di balik layar bukanlah hal yang buruk. Ini hanya soal menjaga dia tetap senang.”