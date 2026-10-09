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Belajarlah alih-alih pergi! Estevao diberi saran soal masa depannya di Chelsea setelah baru memainkan 23 menit di Premier League dan memicu pembicaraan transfer
Messinho melihat cedera mengancam mimpi Piala Dunia 2026
Estevao, yang melejit bersama Palmeiras di negara asalnya, menuntaskan kepindahannya ke Inggris setelah merayakan ulang tahunnya yang ke-18. Ia dijuluki Messinho (Messi Kecil) dan dianggap sebagai harapan besar berikutnya bagi sepak bola Brasil.
Energi tanpa batas dan kelincahan kakinya, sambil selalu bermain dengan senyum di wajahnya, dengan cepat membuat sang pemain muda disayangi basis penggemar baru di London barat. Ia mencetak delapan gol sebelum cedera hamstring mengakhiri lebih cepat musim debutnya dan memupus impiannya tampil di Piala Dunia 2026.
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Estevao hanya menjadi pemain pelapis dalam sistem Alonso
Estevao yang kini sudah kembali bugar diperkirakan akan bersinar pada musim keduanya sebagai pemain Premier League, tetapi pergantian lain di kursi pelatih Chelsea justru merugikannya. Xabi Alonso lebih memilih formasi bertahan tiga pemain yang tidak menyertakan winger murni.
Akibatnya, ia baru mencatat 23 menit waktu bermain di kasta tertinggi, dengan Cole Palmer dan Morgan Rogers mengisi peran kreator permainan di posisi No.10, dan banyak pihak cepat beranggapan bahwa perkembangan mencolok Estevao bisa saja terhambat.
Sudah ada rumor ketertarikan dari klub lain, dari tim-tim yang siap menawarkan waktu bermain yang sangat dibutuhkan salah satu talenta paling panas itu, jadi apa yang akan menanti pada 2027?
Bertahan atau pergi? Pertanyaan besar yang dihadapi Estevao
Ketika ditanya tentang masa kini dan masa depan Estevao, mantan penyerang Chelsea Cole, yang berbicara bekerja sama dengan LiveScore Bet, mengatakan kepada GOAL: “Saat ini bentuk tim tidak cocok untuknya. Saya pikir yang diinginkan Alonso adalah seseorang yang lebih berorientasi bertahan di sisi kanan itu. Namun kadang Anda mengatakan hal seperti itu, dan jika Anda tidak mencobanya, Anda tidak akan pernah tahu. Dan dia belum mencobanya.
“Saya belum melihat tanda-tanda Estevao akan menjadi starter dalam pertandingan mana pun musim ini sejauh ini. Mungkin dia belum menunjukkan cukup banyak dalam latihan untuk membenarkan tempat sebagai starter di tim. Dia pemain muda. Dia harus mendapatkan sisi permainan itu. Jika dia ingin pergi ke tim lain mana pun juga, dia harus tahu cara bertahan dan berkomitmen pada hal itu.
“Kita semua tahu seberapa bagus dia saat menguasai bola dan ketika menyerang. Namun sisi lain dari permainannya perlu dikembangkan. Dan itulah mengapa dia masih menjadi pemain yang sangat muda. Dan dia belum sampai ke level itu.
“Dan mereka mungkin sedang bekerja dengannya di balik layar untuk mencoba membuatnya selevel karena dia jelas salah satu pemain yang Anda lihat dan Anda katakan, ‘Anda tahu tidak, jika saya bisa membawanya ke standar sepakbola tanpa bola, maka kita punya pemain yang luar biasa di sini’. Dan saya pikir Alonso tahu itu.
“Anda tidak bisa menyangkal bakat anak ini. Jadi pasti akan ada cara yang akan mereka coba untuk memainkannya. Anda butuh kedalaman skuad untuk naik ke level berikutnya. Dan itulah yang menurut saya sedang diupayakan Chelsea saat ini. Memiliki Estevao dalam skuad dan belajar secara diam-diam di balik layar bukanlah hal yang buruk. Ini hanya soal menjaga dia tetap senang.”
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Chelsea mengikat remaja itu dengan kontrak jangka panjang
Estevao terikat kontrak jangka panjang di Chelsea hingga musim panas 2033. Chelsea akan enggan melepas pemain dengan potensi sebesar itu, tetapi juga menyadari bahwa ia tidak akan senang jika hanya memainkan peran kecil dalam rencana Alonso.
Beberapa keputusan besar perlu diambil, baik oleh pemain maupun klub, karena hanya ada batas waktu tertentu bagi seorang remaja yang sudah tidak sabar menunggu kesempatan reguler sebelum pikirannya tak terelakkan lagi akan tergoda oleh peminat transfer lain.
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