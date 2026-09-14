Getty Images Sport
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Belajar dari London Utara! Cesc Fabregas merujuk pada cetak biru Arsenal setelah kemenangan atas Parma
Mengembangkan identitas pemenang
Sebagai pelatih, Fabregas yakin timnya akhirnya mulai menunjukkan sekilas potensi sebenarnya setelah pekan yang sukses, yang juga mencakup debut bersejarah di Liga Champions. Berbicara setelah kemenangan 2-1 atas Parma di Stadio Sinigaglia yang baru direnovasi, yang menggelar laga Serie A pertamanya musim ini setelah Como menjalani tiga pekan pembuka di kandang lawan demi peningkatan kepatuhan UEFA, mantan gelandang Arsenal dan Barcelona itu mengungkapkan kebanggaannya atas daya juang skuadnya.
Dalam konferensi pers seusai laga, Fabregas antusias memuji usaha kolektif timnya. "Beberapa pemain sangat lelah, kami melakukan beberapa perubahan, dan saya menyukai cara pemain lain yang masuk dari bangku cadangan bermain," jelas pria Spanyol itu. "Ini adalah respons penting bagi tim, karena itu berarti saya bisa mengandalkan semua orang. Saya sangat senang dengan penampilan ini. Ini adalah kemenangan penting bagi saya sebagai pelatih, karena saya mulai menyadari tim seperti apa yang bisa kami menjadi."
- Getty Images Sport
Cetak biru London Utara
Kemenangan atas Parma memperpanjang awal musim Como yang impresif, dengan mempertahankan catatan tak terkalahkan berupa tiga kemenangan dan satu hasil imbang dari empat pertandingan pembuka mereka untuk menempati peringkat ketiga klasemen Serie A dengan 10 poin. Elemen sentral dari pendekatan taktis Fabregas adalah kontribusi para pemain bertahan terhadap gol tim, sebuah karakteristik yang ia kaitkan dengan Arsenal asuhan Mikel Arteta, yang ditonjolkan oleh rekrutan baru Kaiki, bek asal Brasil yang mencetak gol kedua penentu kemenangan.
Fabregas menjelaskan lebih lanjut filosofi ini dengan menyebut mantan timnya sebagai contoh utama yang harus diikuti para pemainnya. "Dia sudah pernah bermain untuk tim Brasil, jadi dia punya banyak kualitas dan akan sangat membantu kami. Dia benar-benar menikmati bertahan, dan itu terlihat hari ini, dia akan perlahan beradaptasi untuk memberikan apa yang kami cari darinya. Dalam sepakbola modern, sangat penting memiliki bek yang mencetak gol," ujarnya. "Arsenal menjuarai Premier League sebagian besar berkat gol dari para bek dan dari situasi bola mati. Jika kami menambahkan ini ke kemampuan kami, maka itu menjadi sebuah keuntungan."
Mengatasi hangover Eropa
Ada kekhawatiran tentang bagaimana Lariani akan menghadapi jeda singkat setelah debut bersejarah mereka di Eropa - kemenangan menakjubkan 4-1 atas RB Leipzig dalam laga Liga Champions pertama mereka sepanjang sejarah pada Kamis - tetapi sang manajer senang dengan respons skuadnya. Fabregas merayakan peluit akhir dengan penuh gairah, mencerminkan pentingnya menjaga momentum di kedua kompetisi.
"Perayaan saya adalah karena pentingnya pertandingan ini," aku Fabregas kepada para wartawan. "Penting bagi saya untuk melihat apa yang terjadi di benak para pemain setelah pertandingan Liga Champions. Jika kami tidak memiliki 40 menit itu di level yang tepat, semuanya menjadi sangat sulit. Ada begitu banyak dinamika baru yang harus dihadapi musim ini. Ketika Anda melepaskan 31 tembakan ke gawang dan hanya mencetak satu gol, Anda tahu lawan akan mengubah sesuatu untuk memperkuat pertahanan mereka, dan bahwa Anda berisiko kebobolan, yang pada akhirnya memang terjadi."
- Getty Images Sport
Mengintegrasikan senjata serangan baru
Pertandingan itu juga memberi kesempatan kepada Moise Kean untuk menjalani starter pertamanya sejak bergabung dari Fiorentina. Penyerang timnas Italia itu menggantikan Tasos Douvikas dalam susunan pemain inti, dan meski ia masih beradaptasi dengan sistem yang ada, Fabregas tetap yakin striker barunya itu pada akhirnya akan berkembang.
Fabregas menutup penilaiannya dengan menyoroti kedalaman yang kini dimilikinya di lini serang. "Douvikas bukan lagi pemain yang sama seperti saat pertama kali datang, jadi hal yang sama juga akan berlaku untuk Kean," katanya. "Tim ini menuntut hal-hal yang berbeda dari apa yang biasa ia hadapi, jadi ini butuh waktu dan kerja keras, tetapi saya sangat senang memiliki dua striker hebat."
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