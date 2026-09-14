Sebagai pelatih, Fabregas yakin timnya akhirnya mulai menunjukkan sekilas potensi sebenarnya setelah pekan yang sukses, yang juga mencakup debut bersejarah di Liga Champions. Berbicara setelah kemenangan 2-1 atas Parma di Stadio Sinigaglia yang baru direnovasi, yang menggelar laga Serie A pertamanya musim ini setelah Como menjalani tiga pekan pembuka di kandang lawan demi peningkatan kepatuhan UEFA, mantan gelandang Arsenal dan Barcelona itu mengungkapkan kebanggaannya atas daya juang skuadnya.

Dalam konferensi pers seusai laga, Fabregas antusias memuji usaha kolektif timnya. "Beberapa pemain sangat lelah, kami melakukan beberapa perubahan, dan saya menyukai cara pemain lain yang masuk dari bangku cadangan bermain," jelas pria Spanyol itu. "Ini adalah respons penting bagi tim, karena itu berarti saya bisa mengandalkan semua orang. Saya sangat senang dengan penampilan ini. Ini adalah kemenangan penting bagi saya sebagai pelatih, karena saya mulai menyadari tim seperti apa yang bisa kami menjadi."