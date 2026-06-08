Cherki telah lama dipuji sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di sepak bola Eropa, namun kepindahannya ke Liga Premier telah membawa permainannya ke level baru dalam hal disiplin taktis. Mantan bek sayap City, Clichy, yang pernah bekerja sama dengan Cherki sebagai asisten Thierry Henry di tim U-23 Prancis, mencatat bahwa pemain berusia 22 tahun itu harus beradaptasi dengan tuntutan ketat di level elit setelah bertahun-tahun menjadi bintang utama di setiap kategori usia muda.

Clichy menjelaskan bahwa perjalanan Cherki di Lyon memungkinkan dirinya sesekali mengabaikan tugas-tugas defensifnya berkat kontribusi ofensifnya yang luar biasa. Namun, transisi ke Man City menuntut penyesuaian mental untuk menangani semua fase permainan. "Bekerja dengan Pep bisa membuatmu sukses atau hancur. Pilihannya sederhana, sebenarnya—karena jika kamu mendengarkan dan mengikuti apa yang dia inginkan, maka, dengan kualitas yang dimiliki Rayan, kamu memiliki peluang bagus untuk menjadi hebat. Sebaliknya, jika kamu tidak memahami apa yang diinginkan Pep, dan kamu tidak benar-benar ingin mengikuti jalannya, kamu bisa merusak hubungan itu," kata Clichy dalam kolomnya di BBC saat membahas perkembangan pemain muda tersebut.