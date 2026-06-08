Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
“Bekerja sama dengan Pep Guardiola bisa membuatmu sukses atau justru hancur” - Rayan Cherki diprediksi akan menjadi Kevin De Bruyne berikutnya bagi Man City setelah belajar dari pelatih yang sangat menuntut
Pengaruh Pep Guardiola terhadap Cherki
Cherki telah lama dipuji sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di sepak bola Eropa, namun kepindahannya ke Liga Premier telah membawa permainannya ke level baru dalam hal disiplin taktis. Mantan bek sayap City, Clichy, yang pernah bekerja sama dengan Cherki sebagai asisten Thierry Henry di tim U-23 Prancis, mencatat bahwa pemain berusia 22 tahun itu harus beradaptasi dengan tuntutan ketat di level elit setelah bertahun-tahun menjadi bintang utama di setiap kategori usia muda.
Clichy menjelaskan bahwa perjalanan Cherki di Lyon memungkinkan dirinya sesekali mengabaikan tugas-tugas defensifnya berkat kontribusi ofensifnya yang luar biasa. Namun, transisi ke Man City menuntut penyesuaian mental untuk menangani semua fase permainan. "Bekerja dengan Pep bisa membuatmu sukses atau hancur. Pilihannya sederhana, sebenarnya—karena jika kamu mendengarkan dan mengikuti apa yang dia inginkan, maka, dengan kualitas yang dimiliki Rayan, kamu memiliki peluang bagus untuk menjadi hebat. Sebaliknya, jika kamu tidak memahami apa yang diinginkan Pep, dan kamu tidak benar-benar ingin mengikuti jalannya, kamu bisa merusak hubungan itu," kata Clichy dalam kolomnya di BBC saat membahas perkembangan pemain muda tersebut.
- Getty
Mengejar prestasi gemilang De Bruyne
Clichy yakin bahwa jika Cherki terus mengasah etos kerjanya saat tidak menguasai bola, potensi kreatifnya tak terbatas. Ia menegaskan bahwa begitu seorang pelatih dapat mempercayai seorang pemain dalam hal pertahanan, mereka akan lebih bersedia memberikan kebebasan kreatif yang dibutuhkan untuk menguasai jalannya pertandingan.
"Rayan selalu menjadi talenta luar biasa, dalam hal kualitasnya, tetapi Anda harus memahami bahwa sepak bola bukan hanya soal menguasai bola - Anda juga harus mengasah permainan Anda saat tidak menguasai bola," tambah Clichy. "Saya selalu berpikir jika dia bisa melakukan itu, dan menambahkannya ke permainannya, dia akan dipercaya oleh para pelatihnya - dan kemudian kita bisa membicarakan seorang pemain yang mendekati Kevin de Bruyne dengan statistiknya dalam menciptakan gol."
Pandangan tentang Cherki sebagai pemberi assist yang produktif ini sejalan dengan performanya, di mana Cherki mencetak 10 gol dan memberikan 15 assist selama musim debutnya yang gemilang di Etihad Stadium.
Pujian tinggi dari kubu Prancis
Bintang Paris Saint-Germain, Warren Zaire-Emery, baru-baru ini menggambarkan bakat Cherki sebagai "jenius," sambil mengakui bahwa rekan-rekan setimnya sering kali terpesona saat sesi latihan.
Menjelaskan pengalamannya bermain bersama pemain City tersebut, gelandang berusia 20 tahun itu berkata: "Saya rasa dia tidak hanya membuat saya terkesan, tapi juga banyak orang. Terkadang dia melakukan gerakan-gerakan yang bahkan dia sendiri tidak tahu apa yang sedang dilakukannya. Itu sungguh jenius! Ketika Anda memiliki pemain seperti Rayan, Anda harus memberinya bola, dia selalu menentukan, jadi dia adalah pemain yang luar biasa." Pengakuan internal ini menunjukkan bahwa Cherki siap untuk mengambil peran yang lebih menonjol bagi Les Bleus saat mereka menuju Piala Dunia.
- Getty
Tak ada batasan bagi bintang baru Prancis
Saat Guardiola bersiap meninggalkan Man City, ia meninggalkan seorang pemain yang telah berkembang pesat dalam waktu yang sangat singkat. Cherki baru berusia 22 tahun dan masih dalam fase pengembangan, namun fondasi yang dibangun selama satu musim di bawah asuhan Pep telah menetapkan standar yang tinggi bagi sisa kariernya.
Clichy menyimpulkan dengan mengatakan: “Ia baru menjalani satu musim di bawah asuhan Pep, namun jika ia terus berkembang dan terus menampilkan performa seperti yang kita lihat darinya di City, tak ada batasan bagi dirinya dan apa yang bisa ia capai.” Dengan turnamen besar yang akan datang, Cherki berpotensi menjadi pemain Prancis berikutnya yang benar-benar menobatkan dirinya sebagai bintang global.