Bek West Ham Jean-Clair Todibo menuntaskan kepindahan pinjaman ke RC Lens setelah tidak lagi menjadi pilihan utama di bawah Nuno Espirito Santo

Masa Todibo di Premier League telah mencapai titik persimpangan setelah West Ham United secara resmi mengumumkan kepergian sang bek dengan status sementara. Pemain berusia 26 tahun itu telah menuntaskan kepindahannya ke RC Lens, tempat ia akan menghabiskan sisa musim 2024-25.

Pemain Prancis itu awalnya bergabung dengan West Ham United pada Agustus 2024. Struktur kesepakatan tersebut pada awalnya adalah pinjaman dari Nice, tetapi disertai klausul pembelian wajib senilai sedikit di atas £34 juta. Setelah kini menuntaskan kepindahan permanen ke London Stadium, klub memutuskan bahwa jalan terbaik ke depan bagi sang pemain adalah mendapatkan menit bermain reguler kembali di Prancis.