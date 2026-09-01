Getty Images Sport
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Bek West Ham Jean-Clair Todibo menuntaskan kepindahan pinjaman ke RC Lens setelah tidak lagi menjadi pilihan utama di bawah Nuno Espirito Santo
Mantan pemain Barcelona kembali ke Ligue 1
Masa Todibo di Premier League telah mencapai titik persimpangan setelah West Ham United secara resmi mengumumkan kepergian sang bek dengan status sementara. Pemain berusia 26 tahun itu telah menuntaskan kepindahannya ke RC Lens, tempat ia akan menghabiskan sisa musim 2024-25.
Pemain Prancis itu awalnya bergabung dengan West Ham United pada Agustus 2024. Struktur kesepakatan tersebut pada awalnya adalah pinjaman dari Nice, tetapi disertai klausul pembelian wajib senilai sedikit di atas £34 juta. Setelah kini menuntaskan kepindahan permanen ke London Stadium, klub memutuskan bahwa jalan terbaik ke depan bagi sang pemain adalah mendapatkan menit bermain reguler kembali di Prancis.
- Getty Images Sport
Kesulitan di bawah asuhan Nuno Santo
Meski telah mencatatkan 54 penampilan untuk West Ham sejak kedatangannya, pengaruh Todibo menurun signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Bek tersebut sama sekali belum tampil untuk tim Santo pada musim ini, karena manajer asal Portugal itu lebih memilih kombinasi lini belakang lain.
Mantan pemain Barcelona dan Toulouse itu kerap dipuji atas kecepatan pemulihannya dan kemampuan teknisnya saat menguasai bola, tetapi tuntutan fisik Premier League dan kebutuhan spesifik dalam sistem Nuno tampaknya menciptakan ketidakcocokan.
Karier yang dipenuhi kepindahan berprofil tinggi
Karier Todibo ditandai oleh kepindahan ke klub-klub besar, dimulai dengan transfernya yang menyita perhatian dari Toulouse ke Barcelona saat masih remaja. Meski waktunya di Nou Camp terbatas dari segi jumlah penampilan, itu menjadi awal dari perjalanan yang membawanya melintasi berbagai liga top Eropa.
Keputusan West Ham United untuk berinvestasi besar pada pemain Prancis itu dipandang sebagai pernyataan ambisi, tetapi dinamika sepakbola bisa berubah dengan cepat. Kepindahan ke RC Lens menjadi semacam kepulangan ke liga tempat ia merasa nyaman dan secara historis tampil cemerlang. Bagi West Ham, kepindahan pinjaman ini membantu menyeimbangkan skuad dan mengurangi beban gaji untuk pemain yang tidak mendapatkan menit bermain kompetitif.
- Getty Images Sport
Lens menambah opsi di lini pertahanan mereka
Bagi RC Lens, mengamankan pemain dengan kualitas seperti Todibo merupakan sebuah pencapaian besar. Klub Prancis itu telah berupaya menambah kualitas berpengalaman di lini pertahanan mereka, dan Todibo membawa rekam jejak internasional serta pengetahuan luas tentang Ligue 1. Kesepakatan ini berupa pinjaman selama satu musim, yang sangat sesuai dengan strategi Lens untuk mendatangkan talenta level tinggi tanpa beban finansial langsung dari biaya transfer yang besar.
Para penggemar West Ham akan memantau perkembangannya dengan saksama, karena klub itu masih memiliki kepentingan finansial yang signifikan atas masa depannya. Jika Todibo tampil baik di Prancis, hal itu bisa mengarah pada transfer permanen musim panas mendatang atau kembalinya ia ke skuad West Ham dalam situasi yang mungkin berbeda.
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