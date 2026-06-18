Bek Tottenham itu disebut memiliki kesamaan dengan Cristiano Ronaldo, sementara ia dikabarkan akan bergabung dengan Bayern Munich

Dalam wawancara dengan Sport Bild, Bjelica meyakini Vuskovic mampu mencapai puncak sepak bola Eropa. Ia juga menyoroti kualitas-kualitas yang telah menonjol sejak masa-masa awal Vuskovic di dunia sepak bola Kroasia.

"Saya yakin suatu hari nanti dia akan bermain untuk salah satu klub terbaik di dunia. Tentu saja, dia juga cocok untuk FC Bayern," kata Bjelica. "Yang membuatnya semakin istimewa adalah Luka sudah sangat tekun dan fokus sejak usia 16 tahun, saat ia melakukan debutnya di divisi utama Kroasia."