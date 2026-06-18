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Yosua Arya

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Bek Tottenham itu disebut memiliki kesamaan dengan Cristiano Ronaldo, sementara ia dikabarkan akan bergabung dengan Bayern Munich

C. Ronaldo
L. Vuskovic
Tottenham Hotspur
Premier League
Al Nassr FC
Saudi Pro League
Bayern Munich
Bundesliga

Bakat muda Tottenham, Luka Vuskovic, kini semakin diminati setelah penampilannya yang menonjol selama masa peminjaman di Hamburg. Bek remaja ini kini diyakini mampu mencapai puncak kariernya, dengan seorang mantan manajer Bundesliga bahkan membuat perbandingan berani dengan salah satu pemain sepak bola terhebat sepanjang masa, Cristiano Ronaldo.

  • Bayern diprediksi akan menjadi tujuan berikutnya bagi pemain muda berbakat Tottenham

    Vuskovic akan secara resmi kembali ke Tottenham pada 1 Juli setelah menjalani masa peminjaman yang sukses bersama Hamburg. Pemain berusia 19 tahun ini masih terikat kontrak dengan Spurs hingga 2030, namun penampilannya di Jerman telah menarik minat yang semakin besar dari berbagai klub di Eropa. Mantan pelatih Union Berlin, Nenad Bjelica, meyakini bahwa bek asal Kroasia ini memiliki bakat untuk mencapai level tertinggi dalam sepak bola. Ia menyebut Bayern sebagai klub yang berpotensi menjadi tujuan masa depan Vuskovic, di tengah spekulasi yang terus berlanjut mengenai langkah selanjutnya sang pemain muda.

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  • Luka Vuskovic HSVgetty

    Bjelica memuji mentalitas dan potensi Vuskovic

    Dalam wawancara dengan Sport Bild, Bjelica meyakini Vuskovic mampu mencapai puncak sepak bola Eropa. Ia juga menyoroti kualitas-kualitas yang telah menonjol sejak masa-masa awal Vuskovic di dunia sepak bola Kroasia.

    "Saya yakin suatu hari nanti dia akan bermain untuk salah satu klub terbaik di dunia. Tentu saja, dia juga cocok untuk FC Bayern," kata Bjelica. "Yang membuatnya semakin istimewa adalah Luka sudah sangat tekun dan fokus sejak usia 16 tahun, saat ia melakukan debutnya di divisi utama Kroasia."

  • Perbandingan dengan Ronaldo

    Meskipun Vuskovic bermain di jantung pertahanan, Bjelica yakin pemain muda ini memiliki mentalitas dan semangat profesional yang sama seperti yang menjadi ciri khas karier legendaris Ronaldo.

    "Keberaniannya, ketenangannya saat menguasai bola, serta kegigihannya dalam menghadapi tantangan membuat saya terpesona," tambah Bjelica. "Dia memiliki apa yang juga membawa Cristiano Ronaldo ke puncak: hidup untuk sepak bola 24 jam sehari."

  • LUKA VUSKOVIC HAMBURG Getty Images

    Panggung Piala Dunia ini menawarkan kesempatan lain untuk menunjukkan kemampuan terbaik

    Vuskovic saat ini sedang membela Kroasia di Piala Dunia, di mana ia memiliki kesempatan lain untuk semakin mengukuhkan reputasinya yang terus meningkat di kancah internasional. Sementara itu, Tottenham harus mengambil keputusan penting terkait salah satu pemain muda paling menjanjikan mereka. Dengan minat yang semakin meningkat di seluruh Eropa dan di Liga Premier, jendela transfer mendatang bisa jadi sangat menentukan langkah selanjutnya dalam kariernya.