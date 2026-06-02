AFP
Diterjemahkan oleh
Bek tersebut secara mengejutkan diberi status 'tak tersentuh' di Chelsea setelah tim asuhan Xabi Alonso menolak 'beberapa tawaran'
Blues menolak tawaran transfer
Menurut BBC, Chelsea telah dengan tegas menolak sejumlah tawaran transfer untuk bek mudanya, Acheampong. Pemain berusia 20 tahun lulusan akademi klub ini secara resmi telah diberi status 'tak tersentuh' terkait masa depannya di Stamford Bridge. Penetapan internal ini menempatkan bek sayap serba bisa tersebut dalam kategori perlindungan yang sama persis dengan para bintang tim utama yang sudah mapan, seperti penyerang Joao Pedro dan Cole Palmer, serta gelandang Moises Caicedo.
- (C)Getty images
Dewan Direksi mengambil sikap tegas
Pihak manajemen klub telah memutuskan untuk mengambil sikap tegas terkait masa depan sang bek, dengan menutup segala kemungkinan kepindahannya pada bursa transfer musim panas. Meskipun berstatus pemain yang dilindungi, Acheampong hanya mencatatkan 17 penampilan di Liga Premier selama musim domestik terakhir, dengan sembilan di antaranya sebagai pemain pengganti. Ia mengumpulkan total 663 menit bermain di kasta tertinggi dan mencetak satu gol, namun klub memandang potensi pertahanannya yang masih mentah sebagai aset yang tak tergantikan untuk masa depan.
Alonso mewarisi lulusan yang dilindungi
Kemajuan pesat yang ditunjukkan Acheampong menjadi salah satu titik terang langka bagi tim Chelsea yang menjalani musim yang sangat mengecewakan, finis di peringkat ke-10 Liga Premier dan tertinggal 33 poin dari juara Arsenal. Masa depan jangka panjang sang bek kini akan dipantau oleh Alonso, yang baru-baru ini ditunjuk sebagai manajer baru Chelsea menyusul kepergian Liam Rosenior.
- Getty Images Sport
Para pesaing memantau Stamford Bridge
Acheampong masih terikat kontrak hingga Juni 2029, dan saat ini belum jelas apakah ia sedang aktif mencari jalan keluar. Namun, Arsenal, Newcastle United, dan Crystal Palace sama-sama memantau situasinya dengan cermat, sementara Bournemouth tetap mempertahankan minat yang telah mereka tunjukkan sejak musim panas lalu. Alonso kini harus memasukkan bek yang banyak diminati itu ke dalam rencana pramusimnya untuk menangkis para peminat tersebut dan membangun kembali skuad sebelum jendela transfer mendatang ditutup.