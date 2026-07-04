Bek tengah Manchester United dan Argentina, Lisandro Martinez, dipertimbangkan untuk pensiun di tengah rentetan cedera yang parah

Pasangan sang bek, Muri Lopez Benitez, sebelumnya menceritakan bagaimana kelahiran putri mereka, Aurora, menjadi motivasi utama selama proses pemulihannya. Peristiwa penting dalam keluarga ini memberikan sang bek stabilitas yang dibutuhkan untuk menjalani kembalinya ke dunia sepak bola kompetitif.

Dalam sebuah postingan di media sosial awal tahun ini, Martinez dan pasangannya mengatakan: “Betapa transformatifnya kedatanganmu dalam hidup kami, Aurora! Sejak kami mengetahui keberadaanmu, segalanya menjadi memiliki makna lain, makna yang lebih dalam… Menunggu untuk menggendongmu dalam pelukan kami sungguh luar biasa!

"Kami begitu memperhatikanmu hingga akhirnya kami pun mulai memperhatikan diri kami sendiri. Bukan hanya soal makanan dan olahraga, tapi juga kata-kata, ketenangan, cinta, kesadaran, menikmati setiap detik, dan memahami jalannya. Dan ketika kamu sudah siap, kami pun sudah siap! Itu sungguh ajaib.

"Kamu mengikat kami pada saat ini. Perhatian kami begitu aktif sehingga setiap hari terasa tak berujung, dan waktu tak lagi diukur dengan jam di arloji, melainkan dengan momen-momen di dalam hati."