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Bek tengah andalan Moise Bombito dicoret dari skuad Kanada, sebuah pukulan telak bagi harapan Les Rouges di Piala Dunia
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Nyeri pada kaki mengakhiri impian Bombito di Piala Dunia
Bombito dua kali mengeluhkan nyeri pada kakinya selama laga persahabatan pemanasan Piala Dunia Kanada. Ia hanya mampu bermain selama 30 menit dalam dua dari tiga pertandingan tersebut, pertama melawan Uzbekistan dan kemudian dalam laga tertutup melawan Vermont Green dari USL League Two. Bek tengah itu terpaksa keluar lapangan dengan tertatih-tatih saat melawan Uzbekistan dan terlihat mengompres kakinya dengan es di bangku cadangan.
Kanada menegaskan bahwa Bombito tidak mengalami cedera baru, melainkan merasakan efek dari operasi yang diperlukan untuk memperbaiki patah tulang yang dialaminya pada bulan Oktober.
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Pilihan untuk menggantikannya
Bombito tak diragukan lagi merupakan salah satu bek tengah Les Rougesyang paling berpengalaman dan salah satu pemain terbaik di Ligue 1 saat dalam kondisi fit. Kanada dilaporkan telah mengidentifikasi bek tengah Vancouver Whitecaps, Ralph Priso, sebagai pemain yang akan mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kepergian Bombito. Ia tidak masuk dalam skuad 26 pemain Kanada, namun tetap bersama tim untuk latihan setelah kamp dimulai pada akhir Mei. Priso memenuhi syarat untuk bermain melawan Uzbekistan dan tampil mengesankan dari bangku cadangan dalam kemenangan 2-0 tersebut.
Luc de Fougerolles, pemain berusia 20 tahun yang saat ini terdaftar di Fulham, tampaknya menjadi kandidat terkuat untuk masuk ke starting XI. Joel Waterman dan Alfie Jones juga tersedia.
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Krisis cedera terus melanda Kanada
Kehilangan Bombito ini melanjutkan rentetan nasib sial akibat cedera yang menimpa tuan rumah bersama. Alphonso Davies, bintang Kanada, tengah berjuang melawan waktu untuk pulih dari cedera otot paha belakang yang dialaminya saat melawan PSG di Liga Champions pada 8 Mei. Marsch mengatakan bahwa bek kiri tersebut "hampir" mencapai kebugaran 100 persen saat ia mengumumkan skuad lengkapnya pada 30 Mei. Belum jelas apakah Davies akan fit untuk pertandingan pembuka Kanada. Ali Ahmed, yang tampil dalam 10 pertandingan untuk Marsch pada 2025, juga masih diragukan. Marcelo Flores, produk akademi Arsenal yang menggunakan hak pindah satu kali dari Meksiko ke Kanada pada Maret 2026, mengalami robekan ACL dalam pertandingan untuk tim Liga MX Pumas pada akhir Mei.
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Piala Dunia yang patut dikhawatirkan
Kanada kini telah menyelesaikan rangkaian pertandingan persahabatan menjelang Piala Dunia, dan perhatian kini beralih ke dimulainya turnamen tersebut. Mereka akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada 12 Juni di Toronto, sebelum bertanding melawan Qatar di Vancouver enam hari kemudian. Rangkaian pertandingan fase grup mereka akan ditutup dengan laga melawan Swiss pada 24 Juni.