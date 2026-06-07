Bek tengah andalan Moise Bombito dicoret dari skuad Kanada, sebuah pukulan telak bagi harapan Les Rouges di Piala Dunia

Bombito dua kali mengeluhkan nyeri pada kakinya selama laga persahabatan pemanasan Piala Dunia Kanada. Ia hanya mampu bermain selama 30 menit dalam dua dari tiga pertandingan tersebut, pertama melawan Uzbekistan dan kemudian dalam laga tertutup melawan Vermont Green dari USL League Two. Bek tengah itu terpaksa keluar lapangan dengan tertatih-tatih saat melawan Uzbekistan dan terlihat mengompres kakinya dengan es di bangku cadangan.

Kanada menegaskan bahwa Bombito tidak mengalami cedera baru, melainkan merasakan efek dari operasi yang diperlukan untuk memperbaiki patah tulang yang dialaminya pada bulan Oktober.