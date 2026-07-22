Bek sayap baru Chelsea, pengganti Anthony Gordon dari Newcastle, dan 10 transfer Liga Premier yang mungkin terlewatkan selama Piala Dunia

Di Liga Premier, jumlah uang yang luar biasa kembali dihabiskan. Kita telah menyaksikan Tottenham membelanjakan dana besar untuk pemain seperti Sandro Tonali dan Mateus Fernandes; Elliot Anderson pindah dari Nottingham Forest ke Manchester City dengan biaya transfer yang sangat besar; dan Chelsea menjadikan Morgan Rogers sebagai pemain Inggris termahal sepanjang masa setelah mencapai kesepakatan senilai £117 juta ($157 juta) dengan Aston Villa.

Namun, bukan hanya klub-klub besar yang membelanjakan uang secara besar-besaran musim panas ini; sejumlah transfer yang relatif kurang mendapat sorotan juga terjadi saat semua mata tertuju pada turnamen di seberang lautan.

Berikut ini adalah 10 transfer Liga Premier yang mungkin terlewatkan selama Piala Dunia...