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Krishan Davis

Diterjemahkan oleh

Bek sayap baru Chelsea, pengganti Anthony Gordon dari Newcastle, dan 10 transfer Liga Premier yang mungkin terlewatkan selama Piala Dunia

Transfers
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Arsenal
Brentford
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Leeds United
Fulham
Crystal Palace
Brighton & Hove Albion
AFC Bournemouth
Ipswich Town

Jendela transfer biasanya mendominasi halaman belakang surat kabar selama musim panas, tetapi hal itu jarang terjadi pada tahun-tahun penyelenggaraan turnamen karena pasar transfer terpaksa mengambil posisi kedua. Namun, bisnis tidak pernah berhenti, dan beberapa kesepakatan telah terjadi tanpa banyak disorot selama Piala Dunia 2026. Setelah lima setengah minggu dan sekitar 104 pertandingan, ajang besar ini akhirnya usai, yang berarti perhatian kini dapat beralih ke pergerakan pemain di level klub.

Di Liga Premier, jumlah uang yang luar biasa kembali dihabiskan. Kita telah menyaksikan Tottenham membelanjakan dana besar untuk pemain seperti Sandro Tonali dan Mateus Fernandes; Elliot Anderson pindah dari Nottingham Forest ke Manchester City dengan biaya transfer yang sangat besar; dan Chelsea menjadikan Morgan Rogers sebagai pemain Inggris termahal sepanjang masa setelah mencapai kesepakatan senilai £117 juta ($157 juta) dengan Aston Villa.

Namun, bukan hanya klub-klub besar yang membelanjakan uang secara besar-besaran musim panas ini; sejumlah transfer yang relatif kurang mendapat sorotan juga terjadi saat semua mata tertuju pada turnamen di seberang lautan.

Berikut ini adalah 10 transfer Liga Premier yang mungkin terlewatkan selama Piala Dunia...

  • Emersonn (dari Toulouse ke Ipswich Town, £26,5 juta)

    Ipswich diam-diam memecahkan rekor transfer mereka selama Piala Dunia, menyusul kembalinya mereka ke Liga Premier setelah absen selama satu musim, dengan melakukan langkah besar untuk mendatangkan striker muda Brasil Emersonn (ya, dengan dua huruf N) dari klub Ligue 1 Toulouse dalam kesepakatan senilai £26,5 juta ($35,5 juta).

    Tampaknya memang ada risiko yang melekat pada transfer ini, mengingat pemain berusia 22 tahun tersebut jelas belum teruji di kasta tertinggi sepak bola Inggris dan catatan enam gol serta dua assistnya di liga musim lalu tidak terlalu menjanjikan. Jika mempertimbangkan potensi implikasi finansial dari degradasi pada akhir musim 2026-27, ada tekanan besar agar langkah ini berhasil.

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  • Joao Gomes Aston VillaGetty

    Joao Gomes (dari Wolves ke Aston Villa, £38 juta)

    Meskipun secara teknis bukan transfer yang terjadi selama Piala Dunia—karena pengumuman perpindahan ini dilakukan sehari setelah final—Aston Villa jelas telah merampungkan kesepakatan ini saat turnamen masih berlangsung. Klub asal Midlands itu bertindak cepat untuk mendatangkan pengganti Youri Tielemans, yang baru saja bergabung dengan Manchester United seminggu lalu, dengan merekrut Joao Gomes dari rival mereka yang terdegradasi, Wolves.

    Biaya transfer sebesar £38 juta ($51 juta) memang terlihat agak mahal, tetapi Gomes adalah pemain timnas Brasil dan telah terbukti kemampuannya di Liga Premier selama bermain di Molineux. Sebagai gelandang yang rapi dan terorganisir yang gemar melakukan tekel agresif, ia bukanlah pengganti yang sepadan bagi Tielemans yang lebih berorientasi menyerang, namun Unai Emery berharap bahwa, di usia 25 tahun, pemain baru ini dapat mengembangkan permainannya lebih jauh di Villa Park dalam tim yang bermain lebih mengalir. Ia menyusul Johan Manzambi, pemain dengan rekor transfer termahal klub, yang baru saja bergabung – pemain internasional Swiss senilai €70 juta (£60 juta/$80 juta) yang datang dari Freiburg.

  • Ilan Meslier ArsenalGetty

    Illan Meslier (dari Leeds United ke Arsenal, tanpa biaya transfer)

    Arsenal kini memiliki kiper cadangan baru dalam skuadnya setelah mendatangkan Illan Meslier melalui transfer bebas. Kiper asal Prancis yang dulu sangat diunggulkan ini—yang usianya masih 26 tahun—meninggalkan Leeds setelah kontraknya berakhir pada bulan Juni. Mungkin ada sedikit kekhawatiran di kalangan suporter The Gunners, mengingat Meslier semakin sering melakukan kesalahan seiring berjalannya waktu selama berseragam di Elland Road.

    Apakah ia akan menjadi kiper cadangan kedua atau ketiga di belakang David Raya masih harus dilihat, di tengah ketidakpastian seputar masa depan Kepa Arrizabalaga di London utara. Dilaporkan bahwa Arsenal tidak akan menghalangi mantan kiper Chelsea berusia 31 tahun itu jika ada tawaran yang diajukan.

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  • Oscar Mingueza (dari Celta Vigo ke Crystal Palace, tanpa biaya transfer)

    Sementara dunia sepak bola lainnya sedang fokus pada peristiwa di Amerika Utara, Crystal Palace mungkin telah melakukan salah satu langkah paling cerdas di bursa transfer dengan mendatangkan Oscar Mingueza, yang berstatus bebas transfer setelah meninggalkan Celta Vigo menyusul berakhirnya kontraknya di Spanyol utara.

    Dibesarkan di akademi La Masia milik Barcelona yang terkenal, Mingueza telah menjadi pemain yang menonjol di La Liga selama 18 bulan terakhir, dan bahkan sempat dikaitkan dengan klub-klub seperti Arsenal dan Juventus sebelum akhirnya berlabuh di London selatan. Meskipun ia gagal masuk ke dalam skuad Spanyol yang menjuarai Piala Dunia, pemain berusia 27 tahun ini adalah pemain timnas senior yang membawa fleksibilitas dan pengalaman. Ini tampak seperti langkah bisnis yang sangat cerdas.

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    Marco Palestra ke Chelsea (dari Atalanta ke Chelsea, £47 juta)

    Rekrutan pertama era Xabi Alonso di Chelsea adalah seorang pemain yang mungkin belum pernah Anda dengar namanya, kecuali jika Anda terus mengikuti perkembangan Serie A. Awal musim panas ini, The Blues bergerak cepat untuk menggagalkan upaya Inter dalam merekrut bek sayap Atalanta yang sangat diunggulkan, Marco Palestra, dalam waktu 24 jam, dengan menawarkan biaya transfer dan ketentuan kontrak yang jauh melampaui tawaran yang diajukan oleh juara Scudetto tersebut.

    Seorang bek sayap serba bisa yang agresif, yang dinobatkan sebagai Bek Terbaik Serie A berkat penampilan mengesankan selama masa peminjaman di Cagliari, pemain berusia 21 tahun ini tiba di Stamford Bridge dengan nilai transfer sebesar £47 juta ($62 juta). Alonso dilaporkan telah menyetujui transfer ini, dengan bek muda tersebut tampaknya sangat cocok dengan sistem tiga atau empat bek yang disukai pelatih asal Spanyol itu, mengingat ia dapat bermain di kedua sayap sebagai wing-back atau bek sayap.


  • Alvaro Rodriguez BournemouthGetty

    Alvaro Rodriguez (dari Elche ke Bournemouth, £26 juta)

    Bournemouth telah membangun reputasi sebagai klub yang jago menemukan bakat-bakat muda di bursa transfer, dan mereka berharap langkah cerdas ini kembali membuahkan hasil dengan mendatangkan penyerang Elche, Alvaro Rodriguez. Pemain asal Uruguay berusia 22 tahun ini, yang merupakan lulusan akademi Real Madrid, tampil mengesankan musim lalu meskipun Elche terancam degradasi.

    Rodriguez menyumbang 12 gol di La Liga, dan Bournemouth telah mengambil risiko dengan menginvestasikan dana sebesar £26 juta ($34 juta) untuk mendapatkan jasanya. Harapannya adalah ia dapat menerjemahkan performa tersebut ke Liga Premier seiring dengan perkembangannya, dan ia mungkin akan menjadi pengganti pemain sensasional berusia 20 tahun, Eli Junior Kroupi, yang sedang menarik perhatian dari enam klub besar.

  • Bazoumana Toure NewcastleGOAL

    Bazoumana Toure (dari Hoffenheim ke Newcastle, £43 juta)

    Dari segi pernyataan dan perekrutan pemain ternama, jendela transfer Newcastle sekali lagi tidak berjalan sesuai rencana. The Magpies kembali kalah dalam perburuan sejumlah target utama untuk musim panas kedua berturut-turut setelah mimpi buruk mereka pada tahun 2025, termasuk Victor Munoz, yang bergabung dengan Liverpool, dan Manzambi yang telah disebutkan sebelumnya, yang telah menandatangani kontrak dengan Aston Villa.

    Namun, The Tynesiders telah berhasil menambah sejumlah pemain muda berbakat ke dalam skuad mereka, dengan pengeluaran terbesar dialokasikan untuk sayap asal Pantai Gading dari Hoffenheim, Bazoumana Toure. Newcastle merogoh kocek sebesar £43 juta ($57 juta) untuk mendatangkan pemain berusia 20 tahun tersebut, yang mencatatkan 12 assist di Jerman musim lalu dan menjadi bagian dari skuad Pantai Gading yang menjanjikan di Piala Dunia, di belakang rekan sesama bintang Bundesliga yang sedang naik daun, Yan Diomande.

    Tak lama setelah Toure, gelandang Ajax berusia 18 tahun, Sean Steur, juga bergabung ke St James' Park dengan biaya transfer sebesar £23 juta ($31 juta).

  • Callum Wilson (dari West Ham ke Brentford, tanpa biaya transfer)

    West Ham mungkin telah terdegradasi, tetapi striker veteran Callum Wilson tidak akan ikut terdegradasi bersama mereka setelah hengkang pada akhir kontrak satu tahunnya dan pindah dari London timur ke barat dengan bergabung ke Brentford melalui kontrak jangka pendek lainnya. Kepindahannya ini menyusul kedatangan Jaidon Anthony dalam transfer yang tampaknya sangat menguntungkan senilai £20 juta ($27 juta) dari Burnley yang juga terdegradasi.

    Wilson kemungkinan akan menjadi cadangan bagi Igor Thiago di Gtech Stadium setelah musim 2025-26 yang gemilang dari pemain Brasil tersebut, yang membuatnya dipanggil ke skuad Brasil untuk Piala Dunia, dan pemain internasional Inggris ini telah menargetkan untuk mencapai 100 gol di Liga Premier. Saat ini, ia telah mengoleksi 95 gol.

  • Harry Wilson (dari Fulham ke Leeds United, transfer gratis)

    Mungkinkah ini menjadi salah satu rekrutan terbaik Liga Premier musim panas ini?! Klub-klub papan atas berebut untuk merekrut Harry Wilson setelah kontraknya dengan Fulham berakhir dan musim individu yang luar biasa yang menghasilkan 11 gol serta delapan assist di semua kompetisi, di mana mantan pemain Liverpool ini akhirnya menemukan performa terbaik dalam kariernya pada usia 29 tahun.

    Tanpa diduga, justru Leeds-lah yang memenangkan persaingan sengit untuk mendapatkan tanda tangan Wilson sebagai pemain bebas transfer. Saat mengumumkan kedatangan pemain asal Wales itu, klub asal Yorkshire tersebut mengatakan bahwa sang penyerang telah memilih mereka daripada “beberapa tawaran dari klub lain”, yang kemungkinan besar termasuk Aston Villa, yang sempat dikaitkan erat dengannya pada awal musim panas ini dan telah lolos ke Liga Champions sekali lagi.

    The Whites kemudian kembali mengungguli para pesaingnya dengan mendatangkan bek tengah asal Bosnia, Tarik Muharemovic, dari Sassuolo setelah penampilannya yang mengesankan di Piala Dunia.

  • Zadok Yohanna (dari AIK ke Brighton, £26 juta)

    Wajar saja jika Anda belum pernah mendengar nama Zadok Yohanna (jujur saja, kami pun belum pernah!), tetapi dia mungkin saja menjadi yang terbaru dalam rangkaian langkah bisnis brilian yang dilakukan oleh para otak di balik model bisnis Brighton yang tak henti-hentinya menghasilkan keuntungan. Pemain sayap asal Nigeria ini memang tidak didatangkan dengan harga semurah beberapa pemain yang menjadi kisah sukses terbesar klub, tetapi hal itu mungkin karena dia memiliki potensi yang sangat besar.

    Yohanna didatangkan dari AIK yang berbasis di Stockholm pada awal musim panas ini dengan biaya sebesar £26 juta ($34 juta), tetapi jangan heran jika dia dijual dengan keuntungan yang signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Pemain berusia 19 tahun ini telah mencatatkan sembilan kontribusi gol hanya dalam 12 penampilan di musim 2026 Swedia (yang berlangsung dari April hingga November) sebelum bergabung dengan The Seagulls, yang sebelumnya berfokus pada penguatan lini belakang mereka dengan mendatangkan Pascal Struijk dari Leeds dan pemain muda berbakat Tottenham, Luka Vuskovic.