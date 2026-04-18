Gastroenteritis yang diderita Asencio, yang membuatnya absen pada leg kedua melawan Bayern di Munich, belum juga mereda, dan sang pemain harus pergi ke rumah sakit Sabtu pagi ini untuk menjalani beberapa pemeriksaan dan mendapatkan perawatan. Miguel Angel Diaz dari COPE pertama kali mengabarkan berita ini, yang kemudian dikonfirmasi oleh AS.

Asencio menjadi korban virus parah yang sedang menyebar dengan sangat cepat di Wilayah Madrid, karena banyak kasus baru telah terdeteksi belakangan ini. Dia dilaporkan bukan satu-satunya karyawan klub yang saat ini menderita penyakit tersebut, meskipun gejalanya terbukti sangat membandel.