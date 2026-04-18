Bek Real Madrid dilarikan ke rumah sakit dan berat badannya turun 6 kg setelah absen dalam laga melawan Bayern Munich
Penyakit parah membuat bek tersebut absen
Gastroenteritis yang diderita Asencio, yang membuatnya absen pada leg kedua melawan Bayern di Munich, belum juga mereda, dan sang pemain harus pergi ke rumah sakit Sabtu pagi ini untuk menjalani beberapa pemeriksaan dan mendapatkan perawatan. Miguel Angel Diaz dari COPE pertama kali mengabarkan berita ini, yang kemudian dikonfirmasi oleh AS.
Asencio menjadi korban virus parah yang sedang menyebar dengan sangat cepat di Wilayah Madrid, karena banyak kasus baru telah terdeteksi belakangan ini. Dia dilaporkan bukan satu-satunya karyawan klub yang saat ini menderita penyakit tersebut, meskipun gejalanya terbukti sangat membandel.
Penurunan berat badan yang drastis dan perawatan di rumah sakit
Madrid melaporkan bahwa Asencio masih dirawat di rumah sakit untuk menjalani perawatan infus dan akan pulang ke rumah begitu gejalanya mulai mereda. Ini merupakan tindakan pencegahan yang perlu dilakukan mengingat tingkat keparahan virus tersebut dan dampaknya terhadap kondisi fisik sang pemain.
Hanya dalam beberapa hari sejak terinfeksi virus, sang bek telah kehilangan berat badan sebanyak enam kilogram. Penurunan berat badan yang drastis ini berarti partisipasinya dalam pertandingan La Liga melawan Alaves pada Selasa depan hampir dipastikan tidak mungkin, karena ia membutuhkan waktu untuk memulihkan kekuatan dan kebugaran fisiknya.
Karantina berhasil mencegah penyebaran virus di dalam tim
Asencio terjangkit virus tak lama sebelum Madrid harus bertolak ke Munich untuk pertandingan penting di ajang Eropa. Menghadapi potensi krisis, Real Madrid mengisolasi dirinya dari para pemain lainnya guna mencegah penyebaran virus di dalam tim.
Keputusan tersebut terbukti krusial, karena wabah di kalangan pemain bisa saja sangat mengganggu kesiapan Madrid dan kemampuan mereka untuk bertanding dengan kekuatan penuh.
Masa Depan di Madrid
Musim Asensio berjalan agak tidak konsisten. Meskipun benar bahwa ia mendapat banyak kesempatan bermain akibat cedera yang dialami Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, dan terutama Eder Militão, ia belum berhasil mengukuhkan posisinya di starting XI. Ada juga kabar tentang perselisihan dengan Álvaro Arbeloa di ruang ganti, yang segera dibantah oleh sang pemain melalui pernyataan di media sosial.
Asensio telah tampil dalam 31 pertandingan untuk Real Madrid di semua kompetisi musim ini, mencetak dua gol dan memberikan satu assist.