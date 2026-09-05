Bek Real Betis Marc Bartra menjelaskan taktik penalti yang "sudah dilatih" dan menggagalkan Kylian Mbappe saat kekalahan mengejutkan Real Madrid

Berbicara kepada Movistar+ setelah pertandingan, Bartra menjelaskan bahwa ia telah mempelajari secara mendalam aturan pelanggaran masuk terlalu cepat saat penalti. Bek itu sengaja menempatkan kakinya di tepi kotak penalti untuk mendapatkan start awal yang krusial. Ia mengambil risiko besar untuk memastikan ia bisa menyapu bahaya jika Valles melakukan penyelamatan.

"Saya mencoba menghitungnya sebaik mungkin hari ini," aku Bartra saat membahas waktu reaksinya yang eksplosif. "Memang benar bahwa jika dia menendangnya setengah detik lebih cepat atau lebih lambat, saya akan ketahuan berada di dalam. Tapi saya pikir pada momen itu, pada akhirnya, saya mencoba bertahan selama mungkin dengan kaki saya tetap menapak dan tanpa menginjak garisnya, dan itu berhasil dengan baik."