Getty Images Sport
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Bek Real Betis Marc Bartra menjelaskan taktik penalti yang "sudah dilatih" dan menggagalkan Kylian Mbappe saat kekalahan mengejutkan Real Madrid
Real Madrid tersandung di La Cartuja
Real Madrid menelan kekalahan mengejutkan 1-0 dari Real Betis di La Cartuja. Pertandingan pada akhirnya ditentukan oleh momen yang sangat kontroversial terkait penalti Mbappe yang gagal. Kiper Betis, Alvaro Valles, berhasil menggagalkan penyerang Prancis itu dari titik putih untuk mempertahankan keunggulan tipis timnya.
Namun, sapuan berikutnya memicu perdebatan sengit terkait kemungkinan encroachment. Bek Betis, Bartra, menjadi pemain pertama yang bereaksi terhadap bola rebound dan menyapunya ke tempat aman. Setelah peluit akhir, bek tengah veteran itu mengakui bahwa intervensinya yang benar-benar tepat waktu tersebut sudah sepenuhnya direncanakan sebelumnya.
- Getty Images Sport
Bartra mengungkap rahasia penaltinya
Berbicara kepada Movistar+ setelah pertandingan, Bartra menjelaskan bahwa ia telah mempelajari secara mendalam aturan pelanggaran masuk terlalu cepat saat penalti. Bek itu sengaja menempatkan kakinya di tepi kotak penalti untuk mendapatkan start awal yang krusial. Ia mengambil risiko besar untuk memastikan ia bisa menyapu bahaya jika Valles melakukan penyelamatan.
"Saya mencoba menghitungnya sebaik mungkin hari ini," aku Bartra saat membahas waktu reaksinya yang eksplosif. "Memang benar bahwa jika dia menendangnya setengah detik lebih cepat atau lebih lambat, saya akan ketahuan berada di dalam. Tapi saya pikir pada momen itu, pada akhirnya, saya mencoba bertahan selama mungkin dengan kaki saya tetap menapak dan tanpa menginjak garisnya, dan itu berhasil dengan baik."
Belajar dari mantan wasit
Langkah spekulatif Bartra sebenarnya terinspirasi oleh insiden baru-baru ini yang melibatkan bek Valencia Jose Gaya. Bintang Betis itu melihat Gaya menggunakan teknik lompatan serupa di tepi area penalti dan memutuskan untuk mencari tahu legalitas gerakan tersebut. Untuk memperjelas aturan, Bartra menghubungi kenalan pribadinya yang punya pengalaman sebagai wasit.
"Beberapa pekan pertandingan lalu, saya rasa Gaya yang melakukan lompatan kecil itu, dan saya bertanya kepada seorang teman yang wasit," jelasnya. "Dia adalah teman dari Segunda B yang sudah tidak lagi menjadi wasit, dan dia memberi tahu saya bahwa Anda bisa berada di sana, selama Anda tidak menginjaknya."
- AFP
Betis merayakan kemenangan bersejarah
Strategi bertahan yang disusun dengan sangat cermat membuahkan hasil besar bagi Betis. Gol sah Bartra memastikan timnya pulang dengan kemenangan terkenal 1-0 atas Real Madrid. Tim asuhan Jose Mourinho kini harus segera berkumpul kembali dan bangkit pada pertandingan-pertandingan berikutnya agar tidak kehilangan posisi dalam perburuan gelar. Sementara itu, Betis berharap bisa memanfaatkan suntikan kepercayaan diri besar ini untuk membangun momentum penting dalam menghadapi sisa musim.
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