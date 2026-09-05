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Real Betis Balompie v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

Bek Real Betis Marc Bartra menjelaskan taktik penalti yang "sudah dilatih" dan menggagalkan Kylian Mbappe saat kekalahan mengejutkan Real Madrid

Real Madrid
K. Mbappe
M. Bartra
Real Betis vs Real Madrid
LaLiga
Real Betis

Real Madrid menelan kekalahan 1-0 yang membuat frustrasi dari Real Betis setelah Kylian Mbappe gagal mengeksekusi penalti krusial. Bek Betis, Marc Bartra, kemudian mengungkap rahasia taktis cerdik di balik sapuan penentunya setelah penyelamatan itu, dengan mengakui bahwa ia berkonsultasi dengan seorang mantan wasit untuk memanfaatkan aturan encroachment.

  • Real Madrid tersandung di La Cartuja

    Real Madrid menelan kekalahan mengejutkan 1-0 dari Real Betis di La Cartuja. Pertandingan pada akhirnya ditentukan oleh momen yang sangat kontroversial terkait penalti Mbappe yang gagal. Kiper Betis, Alvaro Valles, berhasil menggagalkan penyerang Prancis itu dari titik putih untuk mempertahankan keunggulan tipis timnya.

    Namun, sapuan berikutnya memicu perdebatan sengit terkait kemungkinan encroachment. Bek Betis, Bartra, menjadi pemain pertama yang bereaksi terhadap bola rebound dan menyapunya ke tempat aman. Setelah peluit akhir, bek tengah veteran itu mengakui bahwa intervensinya yang benar-benar tepat waktu tersebut sudah sepenuhnya direncanakan sebelumnya.

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  • Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Bartra mengungkap rahasia penaltinya

    Berbicara kepada Movistar+ setelah pertandingan, Bartra menjelaskan bahwa ia telah mempelajari secara mendalam aturan pelanggaran masuk terlalu cepat saat penalti. Bek itu sengaja menempatkan kakinya di tepi kotak penalti untuk mendapatkan start awal yang krusial. Ia mengambil risiko besar untuk memastikan ia bisa menyapu bahaya jika Valles melakukan penyelamatan.

    "Saya mencoba menghitungnya sebaik mungkin hari ini," aku Bartra saat membahas waktu reaksinya yang eksplosif. "Memang benar bahwa jika dia menendangnya setengah detik lebih cepat atau lebih lambat, saya akan ketahuan berada di dalam. Tapi saya pikir pada momen itu, pada akhirnya, saya mencoba bertahan selama mungkin dengan kaki saya tetap menapak dan tanpa menginjak garisnya, dan itu berhasil dengan baik."

  • Belajar dari mantan wasit

    Langkah spekulatif Bartra sebenarnya terinspirasi oleh insiden baru-baru ini yang melibatkan bek Valencia Jose Gaya. Bintang Betis itu melihat Gaya menggunakan teknik lompatan serupa di tepi area penalti dan memutuskan untuk mencari tahu legalitas gerakan tersebut. Untuk memperjelas aturan, Bartra menghubungi kenalan pribadinya yang punya pengalaman sebagai wasit.

    "Beberapa pekan pertandingan lalu, saya rasa Gaya yang melakukan lompatan kecil itu, dan saya bertanya kepada seorang teman yang wasit," jelasnya. "Dia adalah teman dari Segunda B yang sudah tidak lagi menjadi wasit, dan dia memberi tahu saya bahwa Anda bisa berada di sana, selama Anda tidak menginjaknya."

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  • FBL-ESP-LIGA-BETIS-REAL MADRIDAFP

    Betis merayakan kemenangan bersejarah

    Strategi bertahan yang disusun dengan sangat cermat membuahkan hasil besar bagi Betis. Gol sah Bartra memastikan timnya pulang dengan kemenangan terkenal 1-0 atas Real Madrid. Tim asuhan Jose Mourinho kini harus segera berkumpul kembali dan bangkit pada pertandingan-pertandingan berikutnya agar tidak kehilangan posisi dalam perburuan gelar. Sementara itu, Betis berharap bisa memanfaatkan suntikan kepercayaan diri besar ini untuk membangun momentum penting dalam menghadapi sisa musim.

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