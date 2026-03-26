Bek Manchester United dipanggil ke pemusatan latihan Timnas Inggris oleh Thomas Tuchel meskipun ia hanya menjadi pemain cadangan reguler di bawah asuhan Michael Carrick

Meskipun masa depan tampak cerah, Maguire tetap menjadi sosok kunci dalam rencana Tuchel. Pemain berusia 33 tahun itu berbicara dengan penuh emosi mengenai pemanggilannya kembali ke skuad baru-baru ini, sambil mengakui bahwa tidak dipanggil dalam beberapa bulan terakhir merupakan hal yang sulit untuk diterima. "Ini luar biasa, ini sesuatu yang sangat saya rindukan," kata Maguire kepada wartawan. "Ketika Anda tidak dipilih, padahal Anda telah menjadi pemain reguler selama enam atau tujuh tahun, itu sulit."

Maguire juga berbagi momen pribadi yang menyentuh terkait percakapannya dengan manajer baru Inggris. "Saya berbicara dengan manajer dan dia mengatakan saya masuk skuad. Saya menelepon keluarga saya. Ibu saya sedang berlibur dan dia menangis. Saya sekarang berada di posisi dalam karier saya di mana ini bukan lagi tentang diri saya sendiri. Saya berusia 33 tahun. Baik saya bermain satu menit di Piala Dunia atau di setiap pertandingan, saya akan melakukan segalanya untuk memastikan negara ini meraih kesuksesan," tambahnya.