Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Bek Manchester United dipanggil ke pemusatan latihan Timnas Inggris oleh Thomas Tuchel meskipun ia hanya menjadi pemain cadangan reguler di bawah asuhan Michael Carrick
Tuchel menyoroti seorang bintang muda
Heaven, yang awalnya dipanggil oleh Neil Ryan untuk pertandingan tim U-20 melawan Italia di Roma, dipromosikan ke skuad utama saat Three Lions bersiap menghadapi laga persahabatan prapiala dunia yang sangat dinanti melawan Uruguay dan Jepang.
Pemain berusia 19 tahun ini telah menjalani musim yang gemilang di Old Trafford, dengan tampil dalam 15 pertandingan di semua kompetisi. Konsistensinya membuatnya meraih penghargaan Pemain Terbaik Bulan Ini di United pada bulan Desember di bawah asuhan Ruben Amorim, dan meskipun Carrick sebagian besar memainkannya sebagai pemain pengganti, staf timnas Inggris jelas terkesan dengan perkembangannya.
- Getty Images Sport
Kesempatan emas bagi remaja tersebut
Undangan untuk bergabung dengan tim senior memberikan pengalaman yang tak ternilai bagi Heaven, yang semakin dipandang sebagai prospek jangka panjang bagi klub maupun tim nasional. Kontribusi terbarunya bagi klub terjadi saat ia masuk sebagai pemain pengganti dan membantu United yang hanya bermain dengan 10 orang meraih hasil imbang 2-2 yang sangat penting melawan Bournemouth, sebuah hasil yang krusial bagi harapan Carrick untuk mengamankan tiket ke Liga Champions musim depan.
Dengan Harry Maguire yang akan menjalani skorsing satu pertandingan saat United menghadapi Leeds United pada 13 April, Heaven berpeluang besar untuk menjadi starter di jantung pertahanan. Pengalaman minggu ini dalam latihan taktis Tuchel dan intensitas sepak bola internasional senior hanya akan memperkuat peluangnya untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh bek tengah veteran tersebut.
Maguire mengenang kembalinya ke timnas Inggris
Meskipun masa depan tampak cerah, Maguire tetap menjadi sosok kunci dalam rencana Tuchel. Pemain berusia 33 tahun itu berbicara dengan penuh emosi mengenai pemanggilannya kembali ke skuad baru-baru ini, sambil mengakui bahwa tidak dipanggil dalam beberapa bulan terakhir merupakan hal yang sulit untuk diterima. "Ini luar biasa, ini sesuatu yang sangat saya rindukan," kata Maguire kepada wartawan. "Ketika Anda tidak dipilih, padahal Anda telah menjadi pemain reguler selama enam atau tujuh tahun, itu sulit."
Maguire juga berbagi momen pribadi yang menyentuh terkait percakapannya dengan manajer baru Inggris. "Saya berbicara dengan manajer dan dia mengatakan saya masuk skuad. Saya menelepon keluarga saya. Ibu saya sedang berlibur dan dia menangis. Saya sekarang berada di posisi dalam karier saya di mana ini bukan lagi tentang diri saya sendiri. Saya berusia 33 tahun. Baik saya bermain satu menit di Piala Dunia atau di setiap pertandingan, saya akan melakukan segalanya untuk memastikan negara ini meraih kesuksesan," tambahnya.
- Getty Images Sport
Mempersiapkan diri menuju Piala Dunia
Tuchel memanfaatkan jadwal pertandingan mendatang di Wembley untuk menyempurnakan rencananya menjelang putaran final Piala Dunia pada bulan Juni mendatang. Pelatih asal Jerman itu didampingi oleh perwakilan Manchester United, Kobbie Mainoo dan Maguire, serta Marcus Rashford yang saat ini sedang dipinjamkan ke Barcelona. Manajer tersebut mengisyaratkan bahwa laga melawan Uruguay akan menjadi ajang bagi para pemain cadangan untuk membuktikan bahwa mereka layak mendapatkan tempat di skuad.