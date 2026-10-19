Bek Manchester City Marc Guéhi menjelaskan alasan ia berhenti melakukan aksi berlutut dan menanggapi putusan terkait keuangan klub

Guéhi termasuk di antara sejumlah pemain yang memilih tidak berlutut dalam pertandingan Premier League akhir pekan lalu. Bek tengah yang bergabung dengan klub tersebut pada Januari itu berdiri bersama Dominic Calvert-Lewin, Ainsley Maitland-Niles, dan Issa Diop ketika pemain lain melakukan aksi tersebut.

Aksi berlutut pertama kali diperkenalkan pada Juni 2020 setelah pembunuhan George Floyd, tetapi para kapten memutuskan untuk mengurangi pelaksanaannya pada 2022. Guéhi, yang kini menjadi bagian dari kelompok kepemimpinan beranggotakan empat orang di Man City, menjelaskan bahwa aksi antirasisme itu tampaknya telah kehilangan makna awalnya.