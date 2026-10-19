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Bek Manchester City Marc Guéhi menjelaskan alasan ia berhenti melakukan aksi berlutut dan menanggapi putusan terkait keuangan klub
Guéhi pertanyakan dampak aksi berlutut
Guéhi termasuk di antara sejumlah pemain yang memilih tidak berlutut dalam pertandingan Premier League akhir pekan lalu. Bek tengah yang bergabung dengan klub tersebut pada Januari itu berdiri bersama Dominic Calvert-Lewin, Ainsley Maitland-Niles, dan Issa Diop ketika pemain lain melakukan aksi tersebut.
Aksi berlutut pertama kali diperkenalkan pada Juni 2020 setelah pembunuhan George Floyd, tetapi para kapten memutuskan untuk mengurangi pelaksanaannya pada 2022. Guéhi, yang kini menjadi bagian dari kelompok kepemimpinan beranggotakan empat orang di Man City, menjelaskan bahwa aksi antirasisme itu tampaknya telah kehilangan makna awalnya.
- Getty Images Sport
Menyerukan perubahan sosial yang lebih luas
Ketika ditanya apakah aksi itu telah kehilangan maknanya, Guéhi menjawab dengan terus terang. "Mungkin," jawabnya. "Saya sudah cukup lama tidak ikut berlutut. Saya selalu bertepuk tangan karena makna yang terkandung dalam aksi itu. Kampanyenya masih ada, dan itu bagus. Pesannya juga masih ada, dan itu bagus. Namun, masih banyak yang bisa dilakukan. Selalu ada yang bisa dilakukan. Saya rasa kami hanya perlu melihat bagaimana kampanye ini bisa terus berkembang. Menurut saya, ini bukan hanya persoalan sepakbola. Ini persoalan masyarakat yang lebih luas. Sepakbola hanyalah simbol harapan untuk membantu menyampaikan pesan itu. Kami akan berusaha melihat apakah masih ada yang bisa dilakukan, semoga bersama PFA dan liga."
Skuad City abaikan kegaduhan di luar lapangan
Bek tersebut juga menanggapi kabar terbaru mengenai Manchester City yang dinyatakan bersalah atas pelanggaran keuangan serius. Meski klub mengajukan banding atas putusan itu, Guéhi menegaskan bahwa skuad sama sekali tidak terusik. "Banyak yang tampak tenang karena kami sangat percaya kepada klub ini dan apa yang berlangsung di sini," jelasnya.
"Sangat mudah untuk mendengarkan berbagai komentar dan terpengaruh oleh semua yang terjadi. Namun, seperti yang saya katakan, saya sangat senang melihat semangat dan kekompakan tim, bagaimana semua orang menyikapi apa yang terjadi dan hanya fokus pada sepakbola."
- (C)Getty Images
Apa langkah selanjutnya bagi Maresca dan Man City?
Manajer Manchester City Enzo Maresca kini harus menyiapkan skuadnya untuk bangkit melawan AEK Athens setelah kalah dari Paris Saint-Germain pekan lalu. Man City akan menghadapi laga krusial Liga Champions ini tanpa Antoine Semenyo, yang harus menepi selama delapan pekan akibat cedera lutut.
Sementara itu, kondisi Erling Haaland akan diperiksa menjelang sepak mula setelah ia mengalami benturan. Tim asuhan Maresca perlu mengandalkan kekompakan skuad yang banyak dibicarakan itu untuk meraih hasil penting di kompetisi Eropa.
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