Bek kanan terbaik dunia? Bacary Sagna melihat dirinya dalam diri Jurrien Timber, dengan kualitas-kualitas kunci bek Arsenal asal Belanda itu disorot

Apakah sekarang dia yang terbaik di posisinya? Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Sagna, mantan bek kanan Arsenal itu, yang berbicara bekerja sama dengan BetVictor Online Casino, mengatakan kepada GOAL: “Ya, dia termasuk yang terbaik. Saya rasa dampaknya untuk tim, kualitasnya dalam situasi satu lawan satu, dampaknya saat membantu serangan, keseimbangannya antara menyerang dan bertahan sangat bagus, dan pemahamannya tentang permainan sempurna.

“Dia tidak pernah tertangkap berada di posisi yang salah dan dia pemain yang cerdas. Anda tahu, sering kali orang menilai bek kanan yang luar biasa dari caranya mencatat assist, mencetak gol, dan menghadirkan ancaman saat maju ke depan. Bagi saya, yang terbaik harus punya keseimbangan terbaik, harus menjadi pemain yang paling seimbang, dan menurut saya dia memiliki keseimbangan terbaik.

“Dia tidak membahayakan tim Anda karena berada di posisi yang salah, karena ini adalah sesuatu yang saya, sebagai bek, pahami. Tentu saja kadang Anda bisa menghadirkan ancaman saat maju ke depan, Anda bisa menjadi ancaman saat menyerang, tetapi jika Anda membuat tim Anda dalam masalah setiap kali tim lawan menyerang dan sepanjang musim Anda kebobolan 10 gol saat Anda sama sekali tidak terlihat, menjadi alasan utama mengapa Anda kebobolan secara langsung, bagi saya itu masalah, dan sebagai bek Anda harus tahu itu.

“Tentu saja Anda bisa berada di posisi yang salah, banyak bek di lini belakang kalah dalam duel satu lawan satu, tetapi saya sebagai bek kanan dulu menganggap itu sebagai tanggung jawab saya karena saya seharusnya berada di sana, bukan dia. Jadi ya, orang akan mengkritik pemain lain karena dilewati, tetapi pemain yang paling bersalah adalah saya, jadi Anda paham dan tidak pernah keluar dari posisi.

“Ketika Anda menganalisis semua pertandingan itu, dia jarang tertangkap, jarang tampil buruk, dia sangat konsisten. Orang akan membandingkannya dengan saya dan saya akan setuju bahwa kami cukup mirip.”