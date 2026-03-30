Bek kanan paling lengkap di Liga Premier? Daniel Munoz diberi tahu siapa yang berada di atasnya, sementara bintang Crystal Palace itu diperingatkan bahwa transfer impiannya ke Man Utd ‘mungkin tidak akan terwujud’

Munoz telah mengalami masalah pada lutut dan bahunya musim ini, yang memaksanya absen dalam 14 pertandingan di semua kompetisi. Ia kembali beraksi dalam kemenangan Palace atas AEK Larnaca di Liga Konferensi, tepat sebelum jeda internasional.

Ia berharap dapat mengakhiri musim 2025-26 dengan gemilang, yang mungkin akan memicu lebih banyak pembicaraan transfer pada jendela transfer berikutnya. Pemain Kolombia yang agresif ini sebelumnya pernah menyatakan bahwa bermain untuk raksasa Liga Premier Manchester United adalah “mimpi” baginya.

Ketika ditanya apakah transfer semacam itu bisa terwujud di masa depan, Morrison mengatakan: “Itu tergantung, sebenarnya. Dia sudah di usia yang semakin tua, dan Man United membayar uang sebanyak itu untuk pemain yang lebih tua… Saya mengerti keraguan itu.

“Dan ini sangat sulit karena jika Glasner pindah ke sana, mungkin dia akan membawa Munoz bersamanya, karena formasi itu cocok. Tapi apakah Munoz lebih baik sebagai wing-back atau sebagai full-back? Itu keputusan besar. Dan Man United saat ini bermain dengan full-back standar, jadi itulah keputusan yang harus diambil.

“Dengar, Munoz adalah pemain yang bagus. Mungkin itu impian setiap anak untuk bermain di Man United, tapi itu mungkin tidak terjadi sekarang. Man United mungkin sedang mencari pemain di pasar yang berbeda saat ini. Tapi jika itu terjadi, semoga sukses untuknya. Dia telah tampil luar biasa untuk Palace, tapi menurut saya dia lebih baik sebagai wing-back daripada sebagai full-back. Dan itu peran yang benar-benar berbeda.”