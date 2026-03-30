Getty
Diterjemahkan oleh
Bek kanan paling lengkap di Liga Premier? Daniel Munoz diberi tahu siapa yang berada di atasnya, sementara bintang Crystal Palace itu diperingatkan bahwa transfer impiannya ke Man Utd ‘mungkin tidak akan terwujud’
Berapa biaya yang harus dikeluarkan Crystal Palace untuk Munoz?
Munoz pindah ke Selhurst Park dari Genk pada Januari 2024, dengan biaya transfer sebesar €8 juta (£7 juta/$9 juta). Kesepakatan itu kini terlihat seperti penawaran yang sangat menguntungkan, mengingat pemain internasional Kolombia berusia 29 tahun itu beradaptasi dengan cepat terhadap tuntutan bermain di kasta tertinggi sepak bola Inggris.
Pemain asal Amerika Selatan ini berkembang pesat di bawah asuhan pelatih asal Austria, Oliver Glasner, dengan formasi 3-4-2-1 yang memungkinkannya untuk merangsek ke sayap kanan.
Munoz telah menjadi ikon dari apa yang seharusnya ditawarkan oleh seorang bek sayap modern untuk tim mana pun, sementara pemain lain, seperti mantan manajer Manchester United Ruben Amorim, kesulitan menerapkan pendekatan taktis tersebut.
Dia sama nyamannya saat menyerang maupun saat mundur, dengan kontribusi positif yang diberikan di kedua ujung lapangan. Pemain di posisinya cenderung unggul baik di lini serang maupun pertahanan, sehingga jarang ditemukan pemain yang mampu mengaburkan batas-batas tersebut.
- Getty/GOAL
Siapa bek kanan paling serba bisa di Liga Premier?
Akibatnya, popularitas Munoz pun meningkat pesat, dengan pujian berdatangan untuk bintang berpengalaman The Eagles ini, tetapi apakah ia bisa dianggap sebagai yang terbaik di posisinya di Liga Premier?
Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Morrison, mantan penyerang Palace tersebut—berbicara melalui Freebets.com, situs penawaran taruhanPiala Dunia—mengatakan kepada GOAL: “Ini perdebatan yang bagus dan sulit, karena bek kanan sangat berbeda dengan wing-back. Sebagai wing-back, siapa pun yang bermain di posisi itu, dia mungkin adalah wing-back terbaik. Tapi saya tidak akan mengatakan dia adalah bek kanan terbaik.
“Saya mungkin akan menyebut seseorang seperti Jurrien Timber—dia tampil luar biasa sebagai bek sayap untuk Arsenal musim ini, sangat brilian. Jadi ada bek sayap lain yang mungkin berada di atasnya. Tapi dia pasti masuk empat besar dalam hal kontribusinya bagi Crystal Palace sebagai bek sayap, karena menurut saya dia tampil luar biasa musim ini. Dan saat dia mengalami cedera, mereka sangat merindukannya.”
Akankah Munoz berhasil mewujudkan transfer impiannya ke Man Utd?
Munoz telah mengalami masalah pada lutut dan bahunya musim ini, yang memaksanya absen dalam 14 pertandingan di semua kompetisi. Ia kembali beraksi dalam kemenangan Palace atas AEK Larnaca di Liga Konferensi, tepat sebelum jeda internasional.
Ia berharap dapat mengakhiri musim 2025-26 dengan gemilang, yang mungkin akan memicu lebih banyak pembicaraan transfer pada jendela transfer berikutnya. Pemain Kolombia yang agresif ini sebelumnya pernah menyatakan bahwa bermain untuk raksasa Liga Premier Manchester United adalah “mimpi” baginya.
Ketika ditanya apakah transfer semacam itu bisa terwujud di masa depan, Morrison mengatakan: “Itu tergantung, sebenarnya. Dia sudah di usia yang semakin tua, dan Man United membayar uang sebanyak itu untuk pemain yang lebih tua… Saya mengerti keraguan itu.
“Dan ini sangat sulit karena jika Glasner pindah ke sana, mungkin dia akan membawa Munoz bersamanya, karena formasi itu cocok. Tapi apakah Munoz lebih baik sebagai wing-back atau sebagai full-back? Itu keputusan besar. Dan Man United saat ini bermain dengan full-back standar, jadi itulah keputusan yang harus diambil.
“Dengar, Munoz adalah pemain yang bagus. Mungkin itu impian setiap anak untuk bermain di Man United, tapi itu mungkin tidak terjadi sekarang. Man United mungkin sedang mencari pemain di pasar yang berbeda saat ini. Tapi jika itu terjadi, semoga sukses untuknya. Dia telah tampil luar biasa untuk Palace, tapi menurut saya dia lebih baik sebagai wing-back daripada sebagai full-back. Dan itu peran yang benar-benar berbeda.”
- Getty
Setan Merah siap berbelanja pada musim panas 2026
Manchester United kembali menggunakan formasi empat bek di bawah asuhan pelatih sementara Michael Carrick. Namun, mereka mungkin sedang mencari pemain yang lebih baik daripada Diogo Dalot dan Noussair Mazraoui untuk posisi bek kanan, yang berarti nama Munoz masih bisa menjadi bahan pembicaraan di kalangan petinggi klub di Old Trafford.