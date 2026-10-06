Getty Images Sport
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Bek Cardiff City Krystian Bielik dijatuhi skors dua pertandingan setelah terlibat cekcok di tepi lapangan dengan seorang suporter Portsmouth
FA mengonfirmasi skorsing dan denda
Bielik telah dijatuhi hukuman oleh Asosiasi Sepakbola Inggris atas tindakannya dalam laga Championship pada 5 September. Badan tersebut mengonfirmasi pada Selasa bahwa bek itu mengakui dakwaan "bertindak dengan cara yang tidak pantas", seperti dilaporkan oleh The Athletic.
Akibatnya, komite regulasi independen menjatuhkan larangan bermain dua pertandingan kepada Bielik disertai denda £10.000. Insiden itu terjadi pada babak kedua ketika pemain internasional Polandia itu berusaha mengambil bola yang dilempar kembali ke dalam permainan, yang berujung pada konfrontasi fisik dengan seorang fan muda di tepi lapangan dan tersebar luas di media sosial.
- Getty Images Sport
Penyelesaian polisi dan permintaan maaf klub
Kepolisian Hampshire mengonfirmasi pada September bahwa penyelesaian di luar pengadilan telah dicapai antara Bielik dan suporter Portsmouth setelah penyelidikan atas dugaan penyerangan biasa. Sebagai bagian dari kesepakatan ini, Bielik menyampaikan permintaan maaf resmi.
Setelah pertandingan, muncul versi yang saling bertentangan dari kedua klub. Awalnya, pelatih kepala Portsmouth John Mousinho meminta maaf kepada Cardiff, dengan menyatakan bahwa wasit Ben Speedle telah memberi tahu kepadanya bahwa Bielik "dipukul" oleh seorang suporter. Sementara itu, pelatih kepala Cardiff Brian Barry-Murphy mengklaim bek tersebut "ditampar di wajah" dalam keributan panas di tepi lapangan, berdasarkan apa yang ia saksikan terjadi selama pertandingan.
Mousinho bereaksi terhadap rekaman itu
Narasinya berubah signifikan empat hari setelah pertandingan itu. Mousinho kemudian mengatakan kepada BBC Radio Solent bahwa ia akhirnya menonton kembali insiden tersebut melalui video dan merasa sepenuhnya mendapat informasi yang keliru dari laporan awal yang diberikan kepadanya. Sang manajer menjelaskan bahwa permintaan maaf awalnya semata-mata didasarkan pada apa yang diberitahukan kepadanya segera setelah peluit akhir berbunyi.
Menarik kembali sikapnya sebelumnya, Mousinho menyatakan bahwa ia "sangat marah" dengan posisi sulit yang menurutnya telah menjerumuskannya ke situasi itu setelah melihat rekaman tersebut, yang tampaknya menunjukkan Bielik meraih suporter itu sebelum pendukung tersebut bereaksi.
- Getty Images Sport
Apa berikutnya untuk Cardiff City?
Akibat skorsing tersebut, Bielik kini akan absen dalam laga-laga penting Championship yang akan datang, yang berarti bek tengah itu tidak tersedia untuk Cardiff saat mereka bertandang menghadapi Blackburn Rovers pada Sabtu. Selain itu, ia juga akan tetap menepi ketika klub menjamu Watford pada Selasa berikutnya, sehingga Cardiff harus menjalani duel-duel sulit ini tanpa salah satu bek kuncinya.
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