Bielik telah dijatuhi hukuman oleh Asosiasi Sepakbola Inggris atas tindakannya dalam laga Championship pada 5 September. Badan tersebut mengonfirmasi pada Selasa bahwa bek itu mengakui dakwaan "bertindak dengan cara yang tidak pantas", seperti dilaporkan oleh The Athletic.

Akibatnya, komite regulasi independen menjatuhkan larangan bermain dua pertandingan kepada Bielik disertai denda £10.000. Insiden itu terjadi pada babak kedua ketika pemain internasional Polandia itu berusaha mengambil bola yang dilempar kembali ke dalam permainan, yang berujung pada konfrontasi fisik dengan seorang fan muda di tepi lapangan dan tersebar luas di media sosial.