Kekaguman kubu tim tamu terhadap kapten tuan rumah jauh melampaui rivalitas biasa di lapangan. Menegaskan status legendaris seorang ikon yang secara luas dipandang berada di level yang berbeda, Tijani menambahkan: "Messi, Anda adalah Tuhan. Bagi saya, dia yang terbaik di dunia, seperti yang saya katakan kepada Anda."

Sentimen itu digaungkan dengan tegas oleh dokter tim Benin, yang ikut menimpali dalam wawancara tersebut: "Dia yang terbaik di dunia. Dia adalah Tuhan sepakbola."