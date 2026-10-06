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imago-sport-1084198678.jpgSebastian Frej
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

Bek Benin Mohamed Tijani mengungkap tidak adanya rencana taktis yang lucu untuk menghentikan "Dewa" Lionel Messi dalam laga perpisahan Argentina

L. Messi
M. Tijani
Argentina vs Benin
Argentina
Benin
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Lionel Messi sedang bersiap menutup penampilan terakhirnya di panggung internasional, tetapi calon lawannya tampak lebih tertarik menyaksikan kebesaran sang bintang ketimbang menghentikannya. Bek Benin Mohamed Tijani membuat fans terkejut setelah mengakui bahwa timnya sama sekali tidak punya strategi taktis untuk menghadapi sang nomor 10 legendaris.

  • Tim underdog menyambut laga ekshibisi bersejarah

    Bek Benin Tijani secara terbuka mengakui timnya tidak memiliki rencana taktis untuk meredam Messi di Estadio Monumental. Bek tengah berusia 29 tahun itu mengakui ada kesenjangan kualitas yang tak terbantahkan saat tim Benin-nya, yang saat ini berada di peringkat ke-89 dunia, bersiap berhadapan dengan raksasa Amerika Selatan tersebut. Alih-alih menerapkan blok rendah yang kukuh, tim underdog asal Afrika itu hanya ingin menikmati suasana perayaan yang mengelilingi sang playmaker talismanik.

  • imago-sport-1084198717.jpgSebastian Frej

    “Kami tidak perlu menjaga Messi”

    Berbicara di luar sebuah toko swalayan menjelang sesi latihan resmi, mantan sosok andalan Rayo Vallecano itu menegaskan timnya telah dibebaskan dari instruksi apa pun untuk menjaga ketat penyerang veteran tersebut. Saat ditanya oleh media Argentina C5Ntentang bagaimana mereka berniat meredam La Pulga, Tijani menyatakan tanpa ragu: "Kami tidak perlu menjaga Messi. Kami akan menikmati pertandingan ini. Tidak ada rencana khusus untuk bertahan melawan Messi, kami hanya harus menikmati laga ini, itu saja."

  • Rombongan tim tamu mengguyur pujian kepada sang jimat tim

    Kekaguman kubu tim tamu terhadap kapten tuan rumah jauh melampaui rivalitas biasa di lapangan. Menegaskan status legendaris seorang ikon yang secara luas dipandang berada di level yang berbeda, Tijani menambahkan: "Messi, Anda adalah Tuhan. Bagi saya, dia yang terbaik di dunia, seperti yang saya katakan kepada Anda."

    Sentimen itu digaungkan dengan tegas oleh dokter tim Benin, yang ikut menimpali dalam wawancara tersebut: "Dia yang terbaik di dunia. Dia adalah Tuhan sepakbola."

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  • Argentina Training SessionGetty Images Sport

    Perpisahan bersejarah mendahului era baru

    Laga ekshibisi di Buenos Aires menjadi penutup karier internasional La Pulga sebelum ia kembali mengalihkan fokusnya ke Inter Miami hingga akhir kampanye 2028. Pelatih Argentina Lionel Scaloni harus segera mengawasi regenerasi tim menjelang siklus turnamen besar berikutnya tanpa sang pengatur permainan di lini tengah. Bagi Les Guepards, menguji kemampuan melawan kekuatan besar dunia menawarkan proses pembelajaran yang sangat berharga menjelang kualifikasi Piala Afrika yang akan datang.

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