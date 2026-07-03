AFP
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Bek asal Inggris Charlie Cresswell menyetujui transfer senilai €28 juta setelah penampilan mengesankan selama membela Toulouse
Raksasa-raksasa Breton melancarkan langkah ambisius
Rennes hampir menuntaskan kesepakatan senilai €28 juta, termasuk bonus sebesar €3 juta, untuk mendatangkan bek tengah asal Inggris, Cresswell, dari rival sekota mereka, Toulouse. Klub ambisius asal Breton ini bergerak cepat musim panas ini, dengan sudah mengamankan empat pemain baru serta mencapai kesepakatan untuk mendatangkan penyerang Sunderland, Eliezer Mayenda. Untuk meyakinkan bek berusia 23 tahun tersebut, petinggi klub telah menawarkan paket gaji yang menggiurkan yang akan langsung menempatkannya di antara tiga pemain dengan gaji tertinggi di Roazhon Park.
- AFP
Kepala bagian perekrutan mengonfirmasi target tersebut
Menurut Foot Mercato, keengganan berkelanjutan klub-klub Liga Premier untuk meresmikan ketertarikan mereka memungkinkan Rennes untuk merebut pemain asal York tersebut. Pimpinan klub secara terbuka mengakui upaya mereka untuk mendatangkan bek bertubuh kokoh itu, yang mereka anggap sebagai pemimpin struktural ideal yang dibutuhkan untuk memperkuat barisan pertahanan menjelang kompetisi kontinental yang akan datang.
Direktur olahraga Rennes, Loic Desire, mengonfirmasi ketertarikan klub tersebut dalam acara En Pleine Lucarne: “Ya, dia adalah salah satu dari dua atau tiga pemain yang kami incar. Dia mengenal Ligue 1, dia adalah bek muda yang berpengalaman. Namun, dia bukan satu-satunya.”
Toulouse meraup keuntungan yang sangat besar
Toulouse diprediksi akan meraup keuntungan finansial yang sangat besar dari seorang pemain yang mereka datangkan dengan cerdik dari Leeds United hanya dengan €4,5 juta dua tahun lalu. Klub asal Occitan ini sebelumnya menunjukkan tekad yang kuat dengan menolak tawaran sebesar €23 juta dari Wolfsburg pada bursa transfer musim dingin dan menangkis minat dari klub Liga Premier, West Ham. Cresswell meninggalkan Stadium de Toulouse setelah membuktikan dirinya sebagai salah satu bek terbaik di sepak bola Prancis, dengan mencatatkan delapan gol dan lima assist yang mengesankan dalam 66 penampilan.
- AFP
Panggung Eropa menanti sang bek
Cresswell harus segera menyesuaikan diri dengan peran kepemimpinan yang menantang, seiring persiapan Rennes menghadapi jadwal padat di level domestik maupun kontinental. Setelah berhasil finis di peringkat keenam Ligue 1 musim lalu, klub asal Brittany ini menawarkan kesempatan emas kepada mantan bintang Leeds tersebut untuk menjalani musim perdananya di Liga Europa. Menyelesaikan tes medis dan beradaptasi dalam sesi latihan pramusim akan menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan kekompakan lini pertahanan sebelum kompetisi dimulai.
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