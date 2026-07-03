Bek asal Inggris Charlie Cresswell menyetujui transfer senilai €28 juta setelah penampilan mengesankan selama membela Toulouse

Menurut Foot Mercato, keengganan berkelanjutan klub-klub Liga Premier untuk meresmikan ketertarikan mereka memungkinkan Rennes untuk merebut pemain asal York tersebut. Pimpinan klub secara terbuka mengakui upaya mereka untuk mendatangkan bek bertubuh kokoh itu, yang mereka anggap sebagai pemimpin struktural ideal yang dibutuhkan untuk memperkuat barisan pertahanan menjelang kompetisi kontinental yang akan datang.

Direktur olahraga Rennes, Loic Desire, mengonfirmasi ketertarikan klub tersebut dalam acara En Pleine Lucarne: “Ya, dia adalah salah satu dari dua atau tiga pemain yang kami incar. Dia mengenal Ligue 1, dia adalah bek muda yang berpengalaman. Namun, dia bukan satu-satunya.”