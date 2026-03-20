Bek Arsenal Cristhian Mosquera mendapat panggilan pertamanya ke timnas Spanyol, sementara Rodri dan Lamine Yamal yang kembali juga masuk dalam skuad untuk pertandingan persahabatan
Mosquera dipanggil
Mosquera dipanggil ke skuad De La Fuente untuk pertama kalinya menjelang laga persahabatan Spanyol melawan Serbia dan Mesir. Mosquera bergabung dengan Arsenal dari Valencia pada musim panas lalu dalam kesepakatan senilai sekitar £13 juta, dan telah memberikan kontribusi besar di bawah asuhan manajer Mikel Arteta, dengan tampil dalam 25 pertandingan di semua kompetisi. Ia mengalami cedera pergelangan kaki antara Desember dan Januari, yang sedikit memengaruhi penampilannya, namun ia terus menjadi bagian dari tim yang tampaknya akan memenangkan gelar Premier League.
Mosquera memang pernah membela tim Olimpiade Spanyol pada ajang 2024, saat mereka kalah 2-1 dari Mesir, namun ini adalah pemanggilan pertamanya ke skuad senior. "Mosquera adalah pemain yang berkomitmen, kapten tim U-21, yang ingin bermain untuk Spanyol," kata De la Fuente pada Jumat. "Ia menjalani musim yang bagus bersama Arsenal."
Bintang muda Barcelona, Lamine Yamal, tentu saja juga masuk dalam skuad berkat penampilannya yang gemilang musim ini; ia telah mencetak 21 gol dan memberikan 16 assist dalam 39 pertandingan di semua kompetisi.
Rekan-rekan yang dipanggil
Selain Mosquera, Joan Garcia juga dipanggil ke skuad untuk pertama kalinya, setelah menampilkan performa gemilang di bawah mistar gawang Barcelona musim ini.
"Dia adalah kiper yang hebat," kata De la Fuente. "Kami tidak baru menyadarinya; dia sudah menjadi pemain timnas U-21 selama lima tahun. Kami merasa ini adalah waktu yang tepat baginya untuk bergabung dengan kami."
Selain itu, gelandang Manchester City, Rodri, telah kembali ke skuad Spanyol setelah pulih dari cedera ACL jangka panjangnya.
"Kami merayakan performa Rodrigo saat ini," kata De la Fuente. "Dia adalah pemain kunci. Dia sedang dalam proses memulihkan kebugarannya dan akan terus meningkat."
Rodri belum bermain untuk Spanyol sejak September 2025, saat dia bermain dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Türkiye; sejak itu, dia absen dalam empat pertandingan karena cedera otot paha.
Skuad lengkap Spanyol
Skuad lengkap Spanyol untuk pertandingan persahabatan mendatang adalah sebagai berikut:
Penjaga gawang: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal), Álex Remiro (Real Sociedad), Joan García (Barcelona).
Bek: Pedro Porro (Tottenham), Marcos Llorente (Atlético Madrid), Pau Cubarsí (Barcelona), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Aymeric Laporte (Athletic Club), Dean Huijsen (Real Madrid), Marc Cucurella (Chelsea/ING), Cristhian Mosquera (Arsenal).
Gelandang: Rodri (Manchester City), Pedri (Barcelona), Pablo Fornals (Betis), Martín Zubimendi (Arsenal), Carlos Soler (Real Sociedad), Fermín López (Barcelona).
Penyerang: Dani Olmo (Barcelona), Ander Barrenetxea (Real Sociedad), Álex Baena (Atlético Madrid), Víctor Muñoz (Osasuna), Lamine Yamal (Barcelona), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Yéremy Pino (Crystal Palace), Ferran Torres (Barcelona), Borja Iglesias (Celta).
Hanya satu pemain Real Madrid yang masuk dalam daftar, yaitu Dean Huijsen yang akan bersaing untuk posisi bek tengah; Dani Carvajal, bek kanan veteran, tidak masuk dalam daftar ini.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Spanyol akan menghadapi Serbia dan Mesir pada bulan Maret sambil terus mengintensifkan persiapan untuk Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Di turnamen tersebut, mereka akan berhadapan dengan Cape Verde, Arab Saudi, dan Uruguay dalam grup yang tampaknya menarik; Mosquera, Garcia, dan Rodri semuanya berharap bisa masuk dalam skuad untuk putaran final.
Mengenai pencoretan Carvajal, De la Fuente membiarkan pintu terbuka untuk kembalinya sang pemain, sambil menambahkan: "Saya tidak perlu mengatakan apa pun kepada (manajer Real Madrid Alvaro) Arbeloa.
"Saya sangat menghormatinya. Saya harap Dani bisa kembali ke performa terbaiknya seperti di Euro 2024 ... Kami merindukannya, dan dia sangat penting. Dia harus terus bekerja keras. Dia tahu itu, sama seperti Álvaro Morata. "Mereka perlu bermain, kembali ke level terbaik mereka, dan kemudian mereka akan bergabung dengan kami."
