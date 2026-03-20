Bek Arsenal Cristhian Mosquera mendapat panggilan pertamanya ke timnas Spanyol, sementara Rodri dan Lamine Yamal yang kembali juga masuk dalam skuad untuk pertandingan persahabatan

Mosquera dipanggil ke skuad De La Fuente untuk pertama kalinya menjelang laga persahabatan Spanyol melawan Serbia dan Mesir. Mosquera bergabung dengan Arsenal dari Valencia pada musim panas lalu dalam kesepakatan senilai sekitar £13 juta, dan telah memberikan kontribusi besar di bawah asuhan manajer Mikel Arteta, dengan tampil dalam 25 pertandingan di semua kompetisi. Ia mengalami cedera pergelangan kaki antara Desember dan Januari, yang sedikit memengaruhi penampilannya, namun ia terus menjadi bagian dari tim yang tampaknya akan memenangkan gelar Premier League.

Mosquera memang pernah membela tim Olimpiade Spanyol pada ajang 2024, saat mereka kalah 2-1 dari Mesir, namun ini adalah pemanggilan pertamanya ke skuad senior. "Mosquera adalah pemain yang berkomitmen, kapten tim U-21, yang ingin bermain untuk Spanyol," kata De la Fuente pada Jumat. "Ia menjalani musim yang bagus bersama Arsenal."

Bintang muda Barcelona, Lamine Yamal, tentu saja juga masuk dalam skuad berkat penampilannya yang gemilang musim ini; ia telah mencetak 21 gol dan memberikan 16 assist dalam 39 pertandingan di semua kompetisi.