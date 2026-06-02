Bek Arsenal, Cristhian Mosquera, angkat bicara soal kesalahan penalti di final Liga Champions

Mosquera menanggapi kekecewaannya dalam sebuah pesan yang diunggah di Instagram setelah pertandingan. Ia menulis: "Wow… Betapa cepatnya segalanya bisa berubah dalam sekejap mata. Saat rasanya segalanya berjalan sempurna, persis seperti yang kau impikan sejak kecil, tiba-tiba, dalam sekejap, satu tindakan mengubah segalanya.

"Saya telah menghabiskan seluruh hidup saya memimpikan momen-momen seperti ini, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Dan saat itulah Tuhan mengingatkan saya bahwa iman tidak didasarkan pada hasil akhir yang saya raih, tetapi pada bagaimana saya terus percaya setelah mengalami kemunduran. Ini adalah kemunduran yang, terlepas dari semua rasa sakit yang ditimbulkannya, hanya akan membuat saya semakin kuat.

"Meski begitu, musim pertamaku di klub ini tak terlupakan. Juara Inggris! Melihat begitu banyak orang bahagia kemarin adalah perasaan yang luar biasa. Nikmati momen indah ini karena kalian pantas mendapatkannya, dan aku yakin banyak momen bahagia lainnya akan segera datang untuk klub ini karena kita masih punya banyak hal untuk dilalui bersama.

"Bangga pada setiap dari kita. Beruntung bisa menjadi bagian dari kelompok ini dan klub besar ini. TERIMA KASIH! INILAH ARSENAL!"








