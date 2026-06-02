AFP
Diterjemahkan oleh
Bek Arsenal, Cristhian Mosquera, angkat bicara soal kesalahan penalti di final Liga Champions
Mosquera mengenang momen krusial di final
Mosquera mengalami akhir pertandingan yang sulit saat Arsenal kalah di final Liga Champions dari Paris Saint-Germain. Bek tersebut terlibat dalam insiden yang menjadi sorotan bersama Khvicha Kvaratskhelia. Pemain sayap PSG itu berhasil melewati Mosquera di dalam kotak penalti, yang membuat pemain asal Spanyol itu mencoba melakukan tekel untuk merebut bola kembali. Namun, ia justru menjatuhkan pemain asal Georgia itu dan mengakibatkan penalti.
Ousmane Dembele berhasil mengeksekusi penalti tersebut untuk menyamakan kedudukan setelah gol awal Kai Havertz, dengan insiden tersebut menjadi salah satu momen penentu di final tersebut. Pertandingan akhirnya berlanjut ke adu penalti setelah skor tetap 1-1 setelah 120 menit. The Gunners kalah 4-3 dalam adu penalti setelah Eberechi Eze dan Gabriel Magalhaes sama-sama gagal mencetak gol.
Bek itu bertekad untuk kembali dengan lebih kuat
Mosquera menanggapi kekecewaannya dalam sebuah pesan yang diunggah di Instagram setelah pertandingan. Ia menulis: "Wow… Betapa cepatnya segalanya bisa berubah dalam sekejap mata. Saat rasanya segalanya berjalan sempurna, persis seperti yang kau impikan sejak kecil, tiba-tiba, dalam sekejap, satu tindakan mengubah segalanya.
"Saya telah menghabiskan seluruh hidup saya memimpikan momen-momen seperti ini, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Dan saat itulah Tuhan mengingatkan saya bahwa iman tidak didasarkan pada hasil akhir yang saya raih, tetapi pada bagaimana saya terus percaya setelah mengalami kemunduran. Ini adalah kemunduran yang, terlepas dari semua rasa sakit yang ditimbulkannya, hanya akan membuat saya semakin kuat.
"Meski begitu, musim pertamaku di klub ini tak terlupakan. Juara Inggris! Melihat begitu banyak orang bahagia kemarin adalah perasaan yang luar biasa. Nikmati momen indah ini karena kalian pantas mendapatkannya, dan aku yakin banyak momen bahagia lainnya akan segera datang untuk klub ini karena kita masih punya banyak hal untuk dilalui bersama.
"Bangga pada setiap dari kita. Beruntung bisa menjadi bagian dari kelompok ini dan klub besar ini. TERIMA KASIH! INILAH ARSENAL!"
Skuad Arsenal dan Keown mendukung bek muda
Mosquera segera mendapat dukungan dari rekan-rekan setimnya di Arsenal. Gabriel menanggapi: "Ayo, bro! Kita berjuang bersama," sementara Mikel Merino menambahkan: "Kita bersama, bro. Kamu yang terbaik."
Kepa Arrizabalaga dan mantan bek Arsenal Oleksandr Zinchenko juga menunjukkan dukungan mereka di media sosial, sementara Piero Hincapie memposting pesan penyemangat.
Mantan bek Arsenal Martin Keown juga membela penampilan Mosquera. Berbicara di TNT Sport, ia mengatakan: "Saya ingin berkomentar tentang Mosquera, betapa bagusnya ia bermain dalam pertandingan ini. Satu-satunya kesalahan yang ia buat adalah saat penalti. Kvaratskhelia adalah pemain terbaik di dunia, ia adalah bek tengah dan diminta untuk bermain sebagai bek sayap."
- Getty Images Sport
Mosquera bertekad untuk belajar dari kegagalan yang menyakitkan
Setelah menyebut kekalahan itu sebagai sesuatu yang 'akan membuatnya semakin kuat', Mosquera akan berusaha memanfaatkan kesuksesan musim pertamanya yang penuh lika-liku di Arsenal dan melanjutkan perkembangannya di London Utara.