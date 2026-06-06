"Begitulah yang dilakukan orang tuaku 50 atau 60 tahun yang lalu": Lothar Matthäus mengejek tuan rumah Piala Dunia, Amerika Serikat

Seperti yang diungkapkan Matthäus dalam liputan pasca-pertandingan di RTL, pencetak gol kemenangan Leroy Sané beberapa menit sebelumnya sempat mengeluhkan kondisi lapangan yang keras dalam percakapan singkat. "Bola bergerak lebih lambat, tidak meluncur dengan baik di atas rumput," jelas Matthäus mengenai masalah tersebut.

Juara Dunia 1990 itu sama sekali tidak percaya bahwa lapangan telah disiram "dengan selang taman" sebelum pertandingan. "Itu yang dilakukan orang tua saya 50 atau 60 tahun yang lalu. Di sini, mereka masih melakukannya sampai sekarang," kata Matthäus dengan nada mengejek. "Hal itu membuat permainan menjadi lebih lambat, pergerakan bola pun melambat. Tim harus menyesuaikan diri untuk menghadapi berbagai kondisi lapangan yang berbeda di Piala Dunia ini."