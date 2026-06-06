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MatthäusGetty
Oliver Maywurm

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"Begitulah yang dilakukan orang tuaku 50 atau 60 tahun yang lalu": Lothar Matthäus mengejek tuan rumah Piala Dunia, Amerika Serikat

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USA vs Germany
USA
Germany
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Lothar Matthäus, pemain dengan rekor penampilan terbanyak di tim nasional, merasa terhibur dengan kondisi di Amerika Serikat setelah pertandingan uji coba timnas Jerman menjelang Piala Dunia pada Sabtu malam.

Hal ini terjadi karena kondisi lapangan rumput yang sangat kasar di Soldier Field, Chicago, tempat Jerman memenangkan pertandingan uji coba terakhir menjelang Piala Dunia 2026 melawan tuan rumah bersama AS dengan skor 2-1 (1-1).

  • Seperti yang diungkapkan Matthäus dalam liputan pasca-pertandingan di RTL, pencetak gol kemenangan Leroy Sané beberapa menit sebelumnya sempat mengeluhkan kondisi lapangan yang keras dalam percakapan singkat. "Bola bergerak lebih lambat, tidak meluncur dengan baik di atas rumput," jelas Matthäus mengenai masalah tersebut.

    Juara Dunia 1990 itu sama sekali tidak percaya bahwa lapangan telah disiram "dengan selang taman" sebelum pertandingan. "Itu yang dilakukan orang tua saya 50 atau 60 tahun yang lalu. Di sini, mereka masih melakukannya sampai sekarang," kata Matthäus dengan nada mengejek. "Hal itu membuat permainan menjadi lebih lambat, pergerakan bola pun melambat. Tim harus menyesuaikan diri untuk menghadapi berbagai kondisi lapangan yang berbeda di Piala Dunia ini."

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  • Kai Havertz Felix Nmecha Germany 2026Getty Images

    "Terlalu lama": Kai Havertz merasa khawatir menjelang Piala Dunia

    Pada Sabtu malam (waktu Jerman), Kai Havertz telah membawa timnas Jerman unggul pada menit kedua, saat penyerang dari FC Arsenal—yang menjadi finalis Liga Champions—itu menyundul umpan silang tendangan bebas dari Joshua Kimmich hingga melewati garis gawang.

    Upacara pembukaan, di mana masing-masing dari 26 pemain skuad Piala Dunia AS diperkenalkan secara mendetail, tidak disukai oleh Havertz. "Sejujurnya, itu agak terlalu lama," keluh pemain berusia 26 tahun itu kepada RTL. "Saya tidak tahu apakah akan seperti itu juga di pertandingan Piala Dunia. Kita harus bersiap-siap."

    Setelah fase awal yang dominan dari Havertz dan kawan-kawan, AS mulai menguasai permainan sejak pertengahan babak pertama dan dibalas dengan gol penyama kedudukan yang indah dari Antonee Robinson pada menit ke-37. Setelah jeda, Jerman kembali menguasai permainan, dan setelah hampir satu jam, Sane mencetak gol yang menentukan skor akhir 2-1.

  • Timnas Jerman akan memulai Piala Dunia 2026 di Houston

    Piala Dunia akan dimulai bagi tim asuhan pelatih nasional Julian Nagelsmann pada 14 Juni di Houston dengan pertandingan pembuka melawan Curacao. Pertandingan grup kedua melawan Pantai Gading akan digelar pada 20 Juni di Toronto, Kanada, sebelum Ekuador menanti pada 25 Juni di New York/New Jersey sebagai penutup babak penyisihan grup.

    Berbeda dengan dua pertandingan uji coba melawan Finlandia (4:0) dan AS (2:1), yang akan menjadi penjaga gawang Jerman melawan Curacao bukanlah Oliver Baumann, melainkan Manuel Neuer. Kiper FC Bayern ini diketahui telah kembali ke tim nasional untuk putaran final Piala Dunia yang akan datang, namun sejauh ini belum bisa bermain karena cedera betisnya.

    Begitu tim pindah ke markas Piala Dunia di Winston-Salem pada hari Senin, Neuer akan "bergabung dalam latihan tim, sesuai rencana, dan kemudian bermain melawan Curacao," tegas Nagelsmann.

  • USMNT-Germany fightGetty

    Skuad Jerman untuk Piala Dunia 2026

    Posisi

    Pemain

    Klub

    Nomor punggung

    Penjaga gawang

    Oliver Baumann

    TSG Hoffenheim

    12

    Gawang

    Manuel Neuer

    FC Bayern München

    1

    Gol

    Alexander Nübel

    VfB Stuttgart

    21

    Bek

    Waldemar Anton

    Borussia Dortmund

    3

    Bek

    Nathaniel Brown

    Eintracht Frankfurt

    18

    Pertahanan

    Pascal Groß

    Brighton & Hove Albion

    13

    Pertahanan

    Joshua Kimmich

    FC Bayern München

    6

    Pertahanan

    Felix Nmecha

    Borussia Dortmund

    23

    Pertahanan

    Aleksandar Pavlovic

    FC Bayern München

    5

    Bek

    David Raum

    RB Leipzig

    22

    Pertahanan

    Antonio Rüdiger

    Real Madrid

    2

    Pertahanan

    Nico Schlotterbeck

    Borussia Dortmund

    15

    Pertahanan

    Angelo Stiller

    VfB Stuttgart

    16

    Pertahanan

    Jonathan Tah

    FC Bayern München

    4

    Bek

    Malick Thiaw

    Newcastle United

    24

    Serang

    Nadiem Amiri

    Mainz 05

    20

    Serangan

    Maximilian Beier

    Borussia Dortmund

    14

    Serangan

    Leon Goretzka

    FC Bayern München

    8

    Serangan

    Kai Havertz

    FC Arsenal

    7

    Serangan

    Assan Ouedraogo

    RB Leipzig

    25

    Serangan

    Jamie Leweling

    VfB Stuttgart

    9

    Serangan

    Jamal Musiala

    FC Bayern München

    10

    Serangan

    Leroy Sane

    Galatasaray Istanbul

    19

    Serangan

    Deniz Undav

    VfB Stuttgart

    26

    Serangan

    Florian Wirtz

    FC Liverpool

    17

    Serangan

    Nick Woltemade

    Newcastle United

    11

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