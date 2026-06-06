Hal ini terjadi karena kondisi lapangan rumput yang sangat kasar di Soldier Field, Chicago, tempat Jerman memenangkan pertandingan uji coba terakhir menjelang Piala Dunia 2026 melawan tuan rumah bersama AS dengan skor 2-1 (1-1).
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"Begitulah yang dilakukan orang tuaku 50 atau 60 tahun yang lalu": Lothar Matthäus mengejek tuan rumah Piala Dunia, Amerika Serikat
Seperti yang diungkapkan Matthäus dalam liputan pasca-pertandingan di RTL, pencetak gol kemenangan Leroy Sané beberapa menit sebelumnya sempat mengeluhkan kondisi lapangan yang keras dalam percakapan singkat. "Bola bergerak lebih lambat, tidak meluncur dengan baik di atas rumput," jelas Matthäus mengenai masalah tersebut.
Juara Dunia 1990 itu sama sekali tidak percaya bahwa lapangan telah disiram "dengan selang taman" sebelum pertandingan. "Itu yang dilakukan orang tua saya 50 atau 60 tahun yang lalu. Di sini, mereka masih melakukannya sampai sekarang," kata Matthäus dengan nada mengejek. "Hal itu membuat permainan menjadi lebih lambat, pergerakan bola pun melambat. Tim harus menyesuaikan diri untuk menghadapi berbagai kondisi lapangan yang berbeda di Piala Dunia ini."
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"Terlalu lama": Kai Havertz merasa khawatir menjelang Piala Dunia
Pada Sabtu malam (waktu Jerman), Kai Havertz telah membawa timnas Jerman unggul pada menit kedua, saat penyerang dari FC Arsenal—yang menjadi finalis Liga Champions—itu menyundul umpan silang tendangan bebas dari Joshua Kimmich hingga melewati garis gawang.
Upacara pembukaan, di mana masing-masing dari 26 pemain skuad Piala Dunia AS diperkenalkan secara mendetail, tidak disukai oleh Havertz. "Sejujurnya, itu agak terlalu lama," keluh pemain berusia 26 tahun itu kepada RTL. "Saya tidak tahu apakah akan seperti itu juga di pertandingan Piala Dunia. Kita harus bersiap-siap."
Setelah fase awal yang dominan dari Havertz dan kawan-kawan, AS mulai menguasai permainan sejak pertengahan babak pertama dan dibalas dengan gol penyama kedudukan yang indah dari Antonee Robinson pada menit ke-37. Setelah jeda, Jerman kembali menguasai permainan, dan setelah hampir satu jam, Sane mencetak gol yang menentukan skor akhir 2-1.
Timnas Jerman akan memulai Piala Dunia 2026 di Houston
Piala Dunia akan dimulai bagi tim asuhan pelatih nasional Julian Nagelsmann pada 14 Juni di Houston dengan pertandingan pembuka melawan Curacao. Pertandingan grup kedua melawan Pantai Gading akan digelar pada 20 Juni di Toronto, Kanada, sebelum Ekuador menanti pada 25 Juni di New York/New Jersey sebagai penutup babak penyisihan grup.
Berbeda dengan dua pertandingan uji coba melawan Finlandia (4:0) dan AS (2:1), yang akan menjadi penjaga gawang Jerman melawan Curacao bukanlah Oliver Baumann, melainkan Manuel Neuer. Kiper FC Bayern ini diketahui telah kembali ke tim nasional untuk putaran final Piala Dunia yang akan datang, namun sejauh ini belum bisa bermain karena cedera betisnya.
Begitu tim pindah ke markas Piala Dunia di Winston-Salem pada hari Senin, Neuer akan "bergabung dalam latihan tim, sesuai rencana, dan kemudian bermain melawan Curacao," tegas Nagelsmann.
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Skuad Jerman untuk Piala Dunia 2026
Posisi
Pemain
Klub
Nomor punggung
Penjaga gawang
Oliver Baumann
TSG Hoffenheim
12
Gawang
Manuel Neuer
FC Bayern München
1
Gol
Alexander Nübel
VfB Stuttgart
21
Bek
Waldemar Anton
Borussia Dortmund
3
Bek
Nathaniel Brown
Eintracht Frankfurt
18
Pertahanan
Pascal Groß
Brighton & Hove Albion
13
Pertahanan
Joshua Kimmich
FC Bayern München
6
Pertahanan
Felix Nmecha
Borussia Dortmund
23
Pertahanan
Aleksandar Pavlovic
FC Bayern München
5
Bek
David Raum
RB Leipzig
22
Pertahanan
Antonio Rüdiger
Real Madrid
2
Pertahanan
Nico Schlotterbeck
Borussia Dortmund
15
Pertahanan
Angelo Stiller
VfB Stuttgart
16
Pertahanan
Jonathan Tah
FC Bayern München
4
Bek
Malick Thiaw
Newcastle United
24
Serang
Nadiem Amiri
Mainz 05
20
Serangan
Maximilian Beier
Borussia Dortmund
14
Serangan
Leon Goretzka
FC Bayern München
8
Serangan
Kai Havertz
FC Arsenal
7
Serangan
Assan Ouedraogo
RB Leipzig
25
Serangan
Jamie Leweling
VfB Stuttgart
9
Serangan
Jamal Musiala
FC Bayern München
10
Serangan
Leroy Sane
Galatasaray Istanbul
19
Serangan
Deniz Undav
VfB Stuttgart
26
Serangan
Florian Wirtz
FC Liverpool
17
Serangan
Nick Woltemade
Newcastle United
11