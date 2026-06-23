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"Begitu Leo mulai tampil, semua orang ikut bersemangat!" - Penampilan Lionel Messi yang "penuh dedikasi" di Piala Dunia melawan Austria membuat Lionel Scaloni sangat senang
Argentina berhasil mengalahkan Austria berkat kepemimpinan Messi
Argentina meraih kemenangan penting di Grup J atas Austria, dengan Messi mencetak dua gol dalam kemenangan 2-0 di Dallas Stadium. Meskipun gol-golnya terbukti menjadi penentu, Scaloni justru menyoroti aspek lain dari penampilan penyerang veteran tersebut yang paling membuatnya terkesan.
Pelatih Argentina itu menyoroti kerja keras Messi di lini belakang menjelang terciptanya gol pembuka, sambil menekankan bahwa kesediaannya untuk berjuang demi tim terus menjadi teladan. Tim asuhan Ralf Rangnick berusaha mengganggu permainan Albiceleste dengan pendekatan yang agresif dan fisik, namun pasukan Scaloni pada akhirnya berhasil menembus pertahanan lawan dan mempertahankan momentum mereka di turnamen ini.
- AFP
Scaloni memuji teladan yang ditunjukkan Messi
Dalam wawancara usai pertandingan, Scaloni menekankan pengaruh yang dimiliki Messi terhadap seluruh skuad. Pelatih Argentina itu juga menyinggung optimisme yang semakin meningkat seputar upaya timnya mempertahankan gelar.
"Ketika Leo mulai tampil apik, semua orang ikut bersemangat, dan itu merupakan pujian bagi tim," jelas Scaloni, seperti dikutip TyC Sports. "Bahkan saat tim sedang kesulitan, dia bekerja keras, merebut kembali bola untuk mencetak gol, dan menunjukkan dedikasi. Itulah yang dia ciptakan, sungguh mengesankan. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi, dan saya tidak tahu apakah itu sudah cukup.
"Orang-orang bersemangat melihat tim ini, melihat bagaimana mereka bertanding dan menikmati permainan. Ada banyak tim yang bisa menjadi juara dunia dan mereka akan bersaing. Beberapa tim besar akan menang, kami akan ikut bertarung, tapi ini akan sulit bagi semua orang."
Argentina menunjukkan ketangguhan di tengah meningkatnya ekspektasi
Meskipun Argentina keluar sebagai pemenang, Scaloni menegaskan bahwa penampilan timnya belum sempurna. Ia membandingkan perlawanan Austria dengan pertandingan sebelumnya melawan Aljazair dan mengakui masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki.
"Pertandingan ini mirip dengan laga melawan Aljazair, melawan lawan yang memiliki pemain-pemain berkualitas tinggi yang membuat permainan menjadi sulit dan dalam kondisi fisik yang prima. Ada hal-hal yang perlu diperbaiki, tetapi kemenangan membuat segalanya menjadi lebih mudah," kata Scaloni. "Saya yakin bahwa ketika lawan berusaha mempersulit kami, saya tidak begitu yakin apakah keunggulan mereka itu tercermin dalam jumlah tembakan ke gawang."
- AFP
Menghadapi tantangan terakhir di babak penyisihan grup
Meskipun Albiceleste telah memastikan tempatnya di babak 32 besar, Messi dan rekan-rekan setimnya akan tetap fokus menghadapi Yordania pada pertandingan terakhir Grup J di Dallas Stadium, Minggu mendatang. Dengan kepastian ini, Scaloni memiliki kesempatan untuk merotasi skuadnya guna memberikan kesempatan kepada pemain seperti Giuliano Simeone, Nico Paz, dan Valentin Barco untuk menjadi starter.