"Begitu Leo mulai tampil, semua orang ikut bersemangat!" - Penampilan Lionel Messi yang "penuh dedikasi" di Piala Dunia melawan Austria membuat Lionel Scaloni sangat senang

Dalam wawancara usai pertandingan, Scaloni menekankan pengaruh yang dimiliki Messi terhadap seluruh skuad. Pelatih Argentina itu juga menyinggung optimisme yang semakin meningkat seputar upaya timnya mempertahankan gelar.

"Ketika Leo mulai tampil apik, semua orang ikut bersemangat, dan itu merupakan pujian bagi tim," jelas Scaloni, seperti dikutip TyC Sports. "Bahkan saat tim sedang kesulitan, dia bekerja keras, merebut kembali bola untuk mencetak gol, dan menunjukkan dedikasi. Itulah yang dia ciptakan, sungguh mengesankan. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi, dan saya tidak tahu apakah itu sudah cukup.

"Orang-orang bersemangat melihat tim ini, melihat bagaimana mereka bertanding dan menikmati permainan. Ada banyak tim yang bisa menjadi juara dunia dan mereka akan bersaing. Beberapa tim besar akan menang, kami akan ikut bertarung, tapi ini akan sulit bagi semua orang."