“Begitu besar dan cepat” - Noni Madueke menyebut lawan terberatnya dan menjelaskan alasan ia pindah dari Chelsea ke Arsenal dalam transfer senilai £50 juta

Madueke telah berhadapan dengan beberapa bek terbaik di dunia sepak bola selama berkarier di Liga Premier, namun ada satu nama yang menonjol di antara yang lain. Pemain sayap Arsenal itu menyebut kapten Liverpool, Virgil van Dijk, sebagai pemain tersulit yang pernah ia hadapi di lapangan.

Berbicara kepada Sky Sports tentang bek tengah asal Belanda itu, Madueke mengatakan: "Saya mungkin akan menyebut Virgil van Dijk. Dia sangat besar dan cepat sehingga sulit untuk melewatinya. Saya pasti akan menyebut namanya. Bermain melawan pemain seperti itu adalah kompetisi yang bagus; Anda ingin menguji diri melawan yang terbaik, itulah mentalitas yang harus Anda miliki saat memasuki pertandingan. Ini adalah sepak bola di level tertinggi, jadi tentu saja menyenangkan untuk menguji diri melawan pemain-pemain seperti itu."