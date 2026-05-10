“Begitu besar dan cepat” - Noni Madueke menyebut lawan terberatnya dan menjelaskan alasan ia pindah dari Chelsea ke Arsenal dalam transfer senilai £50 juta
Pertarungan melawan Virgil van Dijk
Madueke telah berhadapan dengan beberapa bek terbaik di dunia sepak bola selama berkarier di Liga Premier, namun ada satu nama yang menonjol di antara yang lain. Pemain sayap Arsenal itu menyebut kapten Liverpool, Virgil van Dijk, sebagai pemain tersulit yang pernah ia hadapi di lapangan.
Berbicara kepada Sky Sports tentang bek tengah asal Belanda itu, Madueke mengatakan: "Saya mungkin akan menyebut Virgil van Dijk. Dia sangat besar dan cepat sehingga sulit untuk melewatinya. Saya pasti akan menyebut namanya. Bermain melawan pemain seperti itu adalah kompetisi yang bagus; Anda ingin menguji diri melawan yang terbaik, itulah mentalitas yang harus Anda miliki saat memasuki pertandingan. Ini adalah sepak bola di level tertinggi, jadi tentu saja menyenangkan untuk menguji diri melawan pemain-pemain seperti itu."
Mengapa dia memilih Arsenal daripada Chelsea
Kepindahan pemain berusia 24 tahun itu ke Emirates Stadium sempat mengundang keheranan musim panas lalu dalam transfer senilai sekitar £50 juta ($68 juta), terutama mengingat kontribusinya dalam kemenangan Chelsea di Conference League. Namun, sang pemain sayap menegaskan bahwa iming-iming meraih gelar juara besar di bawah asuhan Mikel Arteta adalah motivasi utama di balik kepindahannya ke klub sekota tersebut.
"Saya hanya yakin Arsenal akan memenangkan trofi, itulah mengapa saya pindah," jelas Madueke. "Para pemain Inggris sangat membantu saya, saya sudah dekat dengan mereka jadi itu sangat bagus. Seluruh klub membantu saya, semua orang di dalam dan di sekitar klub sangat membantu. Klub ini penuh dengan orang-orang baik dan orang-orang yang ingin bekerja keras dan mencapai sesuatu. Dalam hal itu, semuanya berjalan dengan mudah."
Mendukung Declan Rice untuk meraih gelar PFA
Madueke bukanlah satu-satunya mantan pemain akademi Chelsea yang mencuri perhatian di London Utara. Declan Rice telah menjadi kejutan sejak kedatangannya, dan Madueke yakin rekan setimnya itu adalah kandidat terkuat untuk dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Liga Premier PFA setelah penampilan gemilangnya musim ini.
Ketika ditanya apakah Rice layak mendapatkan penghargaan individu bergengsi tersebut, Madueke menjawab: "Ya, tentu saja. Saya harap dia memenangkannya. Lihatlah betapa konsistennya dia musim ini. Penghargaan semacam itu bergantung pada kesuksesan tim serta performa individu, tetapi jika kami menang, saya yakin dia memiliki peluang yang nyata. Saya sudah mengenalnya selama beberapa tahun dan dia adalah orang yang luar biasa serta pemain top. Dia memiliki aura yang hebat di luar lapangan, dan di lapangan dia jelas merupakan pemain top dan pemimpin."
Berjuang meraih gelar di bawah asuhan Arteta
Meskipun Madueke belum selalu masuk dalam susunan pemain inti Arteta, kontribusinya sangat penting bagi Arsenal yang tengah menjalani musim bersejarah. The Gunners telah memastikan tempat di final Liga Champions pertama mereka dalam dua dekade terakhir setelah mengalahkan Atlético Madrid, dan mereka masih berada dalam persaingan ketat untuk merebut gelar Liga Premier. Tim asal London Utara ini akan berusaha mempertahankan momentum mereka pada hari Minggu saat menghadapi West Ham.