AS melaporkan bahwa bek tengah berusia 33 tahun itu kini telah menerima tawaran perpanjangan kontrak yang akan segera berakhir di ibu kota Spanyol. Tetap bertahan bersama Los Blancos juga menjadi "prioritas" bagi Rüdiger, meskipun ia berharap ada ketentuan lain dalam tawaran yang diajukan Real Madrid.
Beberapa minggu yang lalu hal ini masih tak terbayangkan! Tampaknya ada kecenderungan yang jelas terkait masa depan Antonio Rüdiger
Penawaran dari klub peringkat kedua LaLiga ini berlaku untuk satu musim lagi. Sebaliknya, Rüdiger berharap bisa menandatangani kontrak untuk dua musim berikutnya. Meskipun Rüdiger merasa "sedikit kecewa" dengan hal ini, pihak Real optimis bahwa sang bek pada akhirnya akan menandatangani kontrak. Kesepakatan "dalam beberapa minggu ke depan" dianggap realistis.
Fakta bahwa Rüdiger hanya ditawari perpanjangan kontrak selama satu musim lagi tidak ada hubungannya dengan kurangnya penghargaan. Sebaliknya, sudah menjadi kebiasaan di Real Madrid sejak lama bahwa pemain yang berusia di atas 30 tahun hanya diikat untuk satu musim lagi.
Antonio Rüdiger memicu perubahan cara berpikir di Real Madrid
Awal tahun ini, tampaknya Rüdiger tidak akan bertahan di Madrid. Seperti David Alaba, yang kontraknya juga akan berakhir pada musim panas ini, pemain timnas Jerman tersebut dianggap sebagai kandidat yang akan hengkang dalam rangka perombakan lini pertahanan Real Madrid yang kemungkinan akan dilakukan. Namun, para petinggi klub berubah pikiran karena Rüdiger tidak mengalami masalah cedera dalam beberapa pekan terakhir dan tampil mengesankan dengan kondisi fisik yang prima serta performa yang meyakinkan. Di musim keempatnya bersama Real, Rüdiger telah tampil dalam 21 pertandingan resmi dan mencetak satu gol setelah sebelumnya mengalami beberapa cedera.
Sementara itu, mantan bintang Chelsea dan Roma ini dilaporkan menerima tawaran menarik lainnya. Dalam beberapa hari terakhir, dikabarkan bahwa Juventus, juara terbanyak Italia, termasuk di antara klub yang berebut jasa Rüdiger. Bianconeri dilaporkan tidak hanya menjanjikan reuni dengan mantan pelatihnya, Luciano Spalletti, tetapi juga kontrak berdurasi beberapa tahun.
Tuttosport juga menulis bahwa Manchester United dan Liverpool FC sedang mempertimbangkan untuk merekrut pemain berpengalaman tersebut.
Data performa Antonio Rüdiger di Real Madrid
Penampilan 177 Gol 8 Assist 4 Kartu kuning 19 Kartu merah 1 Gelar 7