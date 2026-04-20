Awal tahun ini, tampaknya Rüdiger tidak akan bertahan di Madrid. Seperti David Alaba, yang kontraknya juga akan berakhir pada musim panas ini, pemain timnas Jerman tersebut dianggap sebagai kandidat yang akan hengkang dalam rangka perombakan lini pertahanan Real Madrid yang kemungkinan akan dilakukan. Namun, para petinggi klub berubah pikiran karena Rüdiger tidak mengalami masalah cedera dalam beberapa pekan terakhir dan tampil mengesankan dengan kondisi fisik yang prima serta performa yang meyakinkan. Di musim keempatnya bersama Real, Rüdiger telah tampil dalam 21 pertandingan resmi dan mencetak satu gol setelah sebelumnya mengalami beberapa cedera.

Sementara itu, mantan bintang Chelsea dan Roma ini dilaporkan menerima tawaran menarik lainnya. Dalam beberapa hari terakhir, dikabarkan bahwa Juventus, juara terbanyak Italia, termasuk di antara klub yang berebut jasa Rüdiger. Bianconeri dilaporkan tidak hanya menjanjikan reuni dengan mantan pelatihnya, Luciano Spalletti, tetapi juga kontrak berdurasi beberapa tahun.

Tuttosport juga menulis bahwa Manchester United dan Liverpool FC sedang mempertimbangkan untuk merekrut pemain berpengalaman tersebut.