Meski pengumuman itu datang tanpa tanda-tanda bagi para pendukung maupun jurnalis, Ajax telah bekerja dengan tekun untuk menuntaskan kesepakatan ini secara diam-diam dalam waktu yang cukup lama. Klub berhasil meyakinkan playmaker Jerman itu untuk pindah ke Amsterdam meski ada persaingan dari peminat lain.

Membahas transfer yang sukses tersebut, Jordi Cruyff berkata: "Julian telah memilih Ajax, dan kami benar-benar senang soal itu. Kami telah melakukan pembicaraan selama beberapa bulan, dan dia juga punya kesempatan untuk menandatangani kontrak dengan klub lain.

"Dengan Julian, kami mendatangkan seorang pemain internasional top dengan segudang pengalaman dan mentalitas yang fantastis. Saya yakin dia akan menambah kualitas nyata bagi skuad kami."







