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Borussia Dortmund v Eintracht Frankfurt - BundesligaGetty Images Sport
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

'Beberapa hari terakhir yang menarik' - Ajax membuat kejutan dengan merekrut mantan bintang Borussia Dortmund

Transfers
J. Brandt
Ajax
Borussia Dortmund
Bundesliga
Eredivisie

Ajax membuat kejutan besar di bursa transfer dengan mengamankan perekrutan pemain internasional Jerman Julian Brandt. Mantan playmaker Borussia Dortmund itu tersedia dengan status bebas transfer dan telah meneken kontrak tiga tahun di Amsterdam setelah berbulan-bulan menjalani pembicaraan rahasia.

  • Ajax amankan kudeta kejutan Brandt

    Ajax mengejutkan banyak pihak pada Jumat malam dengan secara resmi mengumumkan perekrutan gelandang serang Jerman, Brandt. Mantan bintang Borussia Dortmund itu bergabung dengan klub Belanda tersebut dengan status bebas transfer setelah menjadi agen bebas. Pemain internasional Jerman itu telah menandatangani kontrak tiga tahun di Amsterdam. Kesepakatan tersebut berlaku segera dan akan membuat playmaker berperingkat tinggi itu tetap di klub hingga 30 Juni 2029.



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  • Berbulan-bulan kerja keras membuahkan hasil bagi Cruijff

    Meski pengumuman itu datang tanpa tanda-tanda bagi para pendukung maupun jurnalis, Ajax telah bekerja dengan tekun untuk menuntaskan kesepakatan ini secara diam-diam dalam waktu yang cukup lama. Klub berhasil meyakinkan playmaker Jerman itu untuk pindah ke Amsterdam meski ada persaingan dari peminat lain.

    Membahas transfer yang sukses tersebut, Jordi Cruyff berkata: "Julian telah memilih Ajax, dan kami benar-benar senang soal itu. Kami telah melakukan pembicaraan selama beberapa bulan, dan dia juga punya kesempatan untuk menandatangani kontrak dengan klub lain.

    "Dengan Julian, kami mendatangkan seorang pemain internasional top dengan segudang pengalaman dan mentalitas yang fantastis. Saya yakin dia akan menambah kualitas nyata bagi skuad kami."



  • Pengalaman top yang sudah teruji di level tertinggi sepakbola Eropa

    Lahir di Bremen pada 2 Mei 1996, Brandt tiba di Amsterdam dengan membawa karier profesional yang luas. Pemain timnas Jerman dengan 48 caps itu menghabiskan tujuh musim terakhir bersama Borussia Dortmund, tempat ia memantapkan dirinya di level tertinggi. Sebelum masanya bersama Borussia Dortmund, gelandang tersebut bermain selama lebih dari lima tahun untuk Bayer Leverkusen

    Merefleksikan cepatnya proses kedatangannya, Brandt mengakui: "Mungkin ini lebih mengejutkan bagi Anda daripada bagi saya, tetapi beberapa hari terakhir terasa menyenangkan. Saya senang berada di sini sekarang."

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  • imago-sport-1080595683.jpgSven Simon

    Menatap babak baru

    Dengan kontrak tiga tahun yang berlaku segera, Brandt kini akan mulai berintegrasi ke dalam skuad Ajax. Kedatangannya memberi tim Amsterdam itu dorongan besar dalam hal kepemimpinan dan kemampuan teknis. Kini, gelandang tersebut akan berupaya membalas kepercayaan jangka panjang klub saat ia bersiap menjalani babak baru yang menarik ini di Eredivisie.

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